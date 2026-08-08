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বেসরকারি

৫০ পদে নিয়োগ দিচ্ছে প্রাণ গ্রুপ, রয়েছে প্রভিডেন্ট ফান্ডসহ আকর্ষণীয় বেতন

চাকরি ডেস্ক 
৫০ পদে নিয়োগ দিচ্ছে প্রাণ গ্রুপ, রয়েছে প্রভিডেন্ট ফান্ডসহ আকর্ষণীয় বেতন

শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান প্রাণ গ্রুপ জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি ‘টেরিটরি সেলস ম্যানেজার (টিএসএম)’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: টেরিটরি সেলস ম্যানেজার (টিএসএম)।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা স্নাতকোত্তর পাস।

পদসংখ্যা: ৫০টি।

অভিজ্ঞতা: ৫–১০ বছর।

চাকরির ধরন: বেসরকারি, ফুলটাইম।

প্রাণ গ্রুপে ২০০ জনের চাকরি, আবেদন ৩১ আগস্ট পর্যন্তপ্রাণ গ্রুপে ২০০ জনের চাকরি, আবেদন ৩১ আগস্ট পর্যন্ত

বয়সসীমা: ৩০–৪৫ বছর।

প্রার্থীর ধরন: পুরুষ।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

কর্মস্থল: যেকোনো জায়গায়।

বেতন: আকর্ষণীয়।

ব্যাংক এশিয়া নিয়োগ দিচ্ছে, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগব্যাংক এশিয়া নিয়োগ দিচ্ছে, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

অন্যান্য সুবিধা: যাতায়াত ভাতা, মোবাইল বিল, ভ্রমণ ভাতা, চিকিৎসা ভাতা, বিমা, প্রভিডেন্ট ফান্ড, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি, দুটি উৎসব বোনাস। মাসিক বিক্রয় কমিশন। বিক্রয় ইনসেনটিভ (প্রোগ্রাম অনুযায়ী)। শিক্ষানবিশকাল শেষে বেতন বৃদ্ধি। ল্যাপটপ ও মোবাইল ফোনের সুবিধা এবং অন্যান্য সুবিধাসমূহ কোম্পানি ও বিক্রয় নীতি অনুযায়ী।

আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখুন এখানে

আবেদনের শেষ সময়: ৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

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