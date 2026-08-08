৫০ পদে নিয়োগ দিচ্ছে প্রাণ গ্রুপ, রয়েছে প্রভিডেন্ট ফান্ডসহ আকর্ষণীয় বেতন

শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান প্রাণ গ্রুপ জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি ‘টেরিটরি সেলস ম্যানেজার (টিএসএম)’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: টেরিটরি সেলস ম্যানেজার (টিএসএম)।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা স্নাতকোত্তর পাস।
পদসংখ্যা: ৫০টি।
অভিজ্ঞতা: ৫–১০ বছর।
চাকরির ধরন: বেসরকারি, ফুলটাইম।
বয়সসীমা: ৩০–৪৫ বছর।
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
কর্মস্থল: যেকোনো জায়গায়।
বেতন: আকর্ষণীয়।
অন্যান্য সুবিধা: যাতায়াত ভাতা, মোবাইল বিল, ভ্রমণ ভাতা, চিকিৎসা ভাতা, বিমা, প্রভিডেন্ট ফান্ড, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি, দুটি উৎসব বোনাস। মাসিক বিক্রয় কমিশন। বিক্রয় ইনসেনটিভ (প্রোগ্রাম অনুযায়ী)। শিক্ষানবিশকাল শেষে বেতন বৃদ্ধি। ল্যাপটপ ও মোবাইল ফোনের সুবিধা এবং অন্যান্য সুবিধাসমূহ কোম্পানি ও বিক্রয় নীতি অনুযায়ী।
আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখুন এখানে।
আবেদনের শেষ সময়: ৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
আরও পড়ুন:
বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ৯ম থেকে ১৬তম গ্রেডের ৯টি ক্যাটাগরিতে মোট ৪২ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। অনলাইনে আবেদন চলবে আগামী ২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত।১ ঘণ্টা আগে
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে উত্তরা মোটরস লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটির সেলস অ্যান্ড মার্কেটিং বিভাগে ‘এক্সিকিউটিভ’ পদে ৮ জন কর্মী নিয়োগ দেওয়া হবে।২ ঘণ্টা আগে
বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাক জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটির ব্র্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড কমিউনিকেশন, স্কিলস ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম বিভাগে ‘সিনিয়র অফিসার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেওয়া হবে। এ পদে কতজন নিয়োগ দেওয়া হবে, তা বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়নি।৩ ঘণ্টা আগে
বেসরকারি ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল ক্রেডিট অ্যান্ড কমার্স ব্যাংক পিএলসি (এনসিসি ব্যাংক) জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের অপারেশনস, প্রোডাক্ট, সেলস গভর্ন্যান্স অ্যান্ড অন্যান্য বিভাগে ‘কার্ড ডিভিশন (এও টু অফিসার)’ পদে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে।৩ ঘণ্টা আগে