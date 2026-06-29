Ajker Patrika
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বেসরকারি

আকর্ষণীয় বেতনে মদিনা গ্রুপে চাকরি, আবেদন অনলাইনে

চাকরি ডেস্ক 
আপডেট : ২৯ জুন ২০২৬, ১১: ১৭
আকর্ষণীয় বেতনে মদিনা গ্রুপে চাকরি, আবেদন অনলাইনে

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান মদিনা গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটি তাদের অডিট অ্যান্ড ইন্সপেকশন বিভাগে ‘ডেপুটি ম্যানেজার/ম্যানেজার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ২৭ জুলাই পর্যন্ত।

বিভাগ: অডিট অ্যান্ড ইন্সপেকশন।

পদের নাম: ডেপুটি ম্যানেজার/ম্যানেজার।

পদসংখ্যা: অনির্ধারিত।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ ইন অ্যাকাউন্টিং অথবা এমবি ইন অ্যাকাউন্টিং বা ফিন্যান্স ডিগ্রি পাস।

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অভিজ্ঞতা: ৭-১০ বছর।

চাকরির ধরন: বেসরকারি, ফুলটাইম।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ।

কর্মক্ষেত্র: অফিস।

স্নাতক পাসে আকিজ ভেঞ্চারে চাকরি, সপ্তাহে ২ দিন ছুটিসহ রয়েছে নানা সুবিধাস্নাতক পাসে আকিজ ভেঞ্চারে চাকরি, সপ্তাহে ২ দিন ছুটিসহ রয়েছে নানা সুবিধা

বয়সসীমা: ৩৫-৪৫ বছর।

কর্মস্থল: চট্টগ্রাম (আগ্রাবাদ)।

বেতন: আকর্ষণীয় বেতন প্যাকেজ।

স্নাতক পাসে কর্মী নেবে মধুমতি ব্যাংক, মাসিক বেতন ৭০ হাজারস্নাতক পাসে কর্মী নেবে মধুমতি ব্যাংক, মাসিক বেতন ৭০ হাজার

অন্যান্য সুবিধা: মোবাইল ভাতা, উৎসব বোনাস এবং কোম্পানির নীতি অনুযায়ী অন্যান্য সুবিধা।

আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৭ জুলাই ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

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