আকর্ষণীয় বেতনে মদিনা গ্রুপে চাকরি, আবেদন অনলাইনে

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান মদিনা গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটি তাদের অডিট অ্যান্ড ইন্সপেকশন বিভাগে ‘ডেপুটি ম্যানেজার/ম্যানেজার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ২৭ জুলাই পর্যন্ত।
বিভাগ: অডিট অ্যান্ড ইন্সপেকশন।
পদের নাম: ডেপুটি ম্যানেজার/ম্যানেজার।
পদসংখ্যা: অনির্ধারিত।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ ইন অ্যাকাউন্টিং অথবা এমবি ইন অ্যাকাউন্টিং বা ফিন্যান্স ডিগ্রি পাস।
অভিজ্ঞতা: ৭-১০ বছর।
চাকরির ধরন: বেসরকারি, ফুলটাইম।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ।
কর্মক্ষেত্র: অফিস।
বয়সসীমা: ৩৫-৪৫ বছর।
কর্মস্থল: চট্টগ্রাম (আগ্রাবাদ)।
বেতন: আকর্ষণীয় বেতন প্যাকেজ।
অন্যান্য সুবিধা: মোবাইল ভাতা, উৎসব বোনাস এবং কোম্পানির নীতি অনুযায়ী অন্যান্য সুবিধা।
আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।
আবেদনের শেষ সময়: ২৭ জুলাই ২০২৬।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
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