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জাতীয়

র‍্যাব বিলুপ্ত করে এসআরবি, আইনের খসড়া অনুমোদন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৮ আগস্ট ২০২৬, ১৪: ২০
র‍্যাব বিলুপ্ত করে এসআরবি, আইনের খসড়া অনুমোদন

র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটায়িলন (র‍্যাব) বিলুপ্ত করে স্পেশাল রেসপন্স ব্যাটালিয়ন (এসআরবি) নামে একটি বিশেষায়িত ইউনিট প্রতিষ্ঠা করতে আইনের খসড়া অনুমোদন করেছে মন্ত্রিসভা।

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সভাপতিত্বে আজ সোমবার সচিবালয়ে মন্ত্রিসভা বৈঠকে স্পেশাল রেসপন্স ব্যাটালিয়ন (এসআরবি) আইনের খসড়ার নীতিগত ও চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। লেজিসলেটিভ ও সংসদবিষয়ক বিভাগের ভেটিং-সাপেক্ষে এই খসড়া অনুমোদন করেছে মন্ত্রিসভা।

রাতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, র‍্যাব বিলুপ্ত করে পুলিশ বাহিনীর আওতায় এসআরবি নামে একটি বিশেষায়িত ইউনিট প্রতিষ্ঠার বিধান করা হয়েছে। নাগরিকদের অভিযোগ এবং ইউনিটের সদস্যদের অভ্যন্তরীণ সংক্ষোভ নিষ্পত্তির জন্য একটি বহুপক্ষীয় অভিযোগ প্রতিকার কমিটি গঠনের বিধান রাখা হয়েছে।

নতুন আইনে র‍্যাব-সংক্রান্ত জনবল, আদেশ, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব, সুবিধা, তহবিল, সম্পত্তি, হিসাব, রেকর্ড ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সম্পদ এসআরবি-এর নিকট স্থানান্তরের বিধান রাখা হয়েছে। এ ছাড়া নতুন বিধিমালা প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত বিদ্যমান র‍্যাব-সংক্রান্ত বিভাগীয় কার্যধারার বিধিমালা বহাল রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।

র‍্যাবের বদলে আসছে এসআরবির‍্যাবের বদলে আসছে এসআরবি

বিষয়:

র‍্যাবপাঠকের আগ্রহমন্ত্রিপরিষদ
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