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নারায়ণগঞ্জ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে ৪৮ পদে নিয়োগ

চাকরি ডেস্ক 
নারায়ণগঞ্জ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে ৪৮ পদে নিয়োগ
ছবি: সংগৃহীত

নারায়ণগঞ্জ জেলা প্রশাসকের কার্যালয় জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ১৪ ও ১৬তম গ্রেডের ২টি ক্যাটাগরিতে ৪৮ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ৩ আগস্ট থেকে আবেদন শুরু হয়েছে, চলবে ৩১ আগস্ট বিকেল ৫টা পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

১. পদের নাম ও সংখ্যা: ইউনিয়ন পরিষদ প্রশাসনিক কর্মকর্তা ৯টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি। কম্পিউটার পরিচালনায় পারদর্শী হতে হবে।

বেতন স্কেল: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড-১৪)।

২. পদের নাম ও সংখ্যা: হিসাব সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর ৩৯টি

কর্মী নেবে ইস্টার্ন ব্যাংক, অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদনের সুযোগকর্মী নেবে ইস্টার্ন ব্যাংক, অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদনের সুযোগ

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বাণিজ্য বিভাগে এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। কম্পিউটার টাইপিংয়ে প্রতি মিনিটে সর্বনিম্ন গতি বাংলায় ২০ ও ইংরেজিতে ২০ শব্দ।

বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)।

বয়সসীমা: ৩ আগস্ট ২০২৬ তারিখে বয়স ১৮ থেকে ৩২ বছর হতে হবে।

নিয়োগ দেবে উপায়, অনলাইনে আবেদন শেষ ২৫ আগস্টনিয়োগ দেবে উপায়, অনলাইনে আবেদন শেষ ২৫ আগস্ট

আবেদন ফি: ১ ও ২ নম্বর পদের আবেদন ফি টেলিটক সার্ভিস চার্জসহ মোট ১১২ টাকা।

আবেদনের নিয়ম: পরীক্ষায় অংশ নিতে ইচ্ছুক প্রার্থীরা dcnarayanganj.teletalk.com.bd লিংকে গিয়ে আবেদনপত্র পূরণ করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৩১ আগস্ট ২০২৬, বিকেল ৫টা।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

নিয়োগ দিচ্ছে কাজী ফার্মস, রয়েছে বিবাহ ভাতাসহ আবাসন সুবিধানিয়োগ দিচ্ছে কাজী ফার্মস, রয়েছে বিবাহ ভাতাসহ আবাসন সুবিধা

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