নারায়ণগঞ্জ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে ৪৮ পদে নিয়োগ

নারায়ণগঞ্জ জেলা প্রশাসকের কার্যালয় জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ১৪ ও ১৬তম গ্রেডের ২টি ক্যাটাগরিতে ৪৮ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ৩ আগস্ট থেকে আবেদন শুরু হয়েছে, চলবে ৩১ আগস্ট বিকেল ৫টা পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
১. পদের নাম ও সংখ্যা: ইউনিয়ন পরিষদ প্রশাসনিক কর্মকর্তা ৯টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি। কম্পিউটার পরিচালনায় পারদর্শী হতে হবে।
বেতন স্কেল: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড-১৪)।
২. পদের নাম ও সংখ্যা: হিসাব সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর ৩৯টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বাণিজ্য বিভাগে এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। কম্পিউটার টাইপিংয়ে প্রতি মিনিটে সর্বনিম্ন গতি বাংলায় ২০ ও ইংরেজিতে ২০ শব্দ।
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)।
বয়সসীমা: ৩ আগস্ট ২০২৬ তারিখে বয়স ১৮ থেকে ৩২ বছর হতে হবে।
আবেদন ফি: ১ ও ২ নম্বর পদের আবেদন ফি টেলিটক সার্ভিস চার্জসহ মোট ১১২ টাকা।
আবেদনের নিয়ম: পরীক্ষায় অংশ নিতে ইচ্ছুক প্রার্থীরা dcnarayanganj.teletalk.com.bd লিংকে গিয়ে আবেদনপত্র পূরণ করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৩১ আগস্ট ২০২৬, বিকেল ৫টা।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
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