Ajker Patrika
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কর্মী নেবে ইস্টার্ন ব্যাংক, অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদনের সুযোগ

চাকরি ডেস্ক 
কর্মী নেবে ইস্টার্ন ব্যাংক, অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদনের সুযোগ

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ইস্টার্ন ব্যাংক পিএলসি। প্রতিষ্ঠানটি ব্রাঞ্চ ব্যাংকিং বিভাগে ‘সার্ভিস অ্যাম্বাসেডর (ট্রেইনি অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার)’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ১৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

বিভাগ: ব্রাঞ্চ ব্যাংকিং।

পদের নাম: সার্ভিস অ্যাম্বাসেডর (ট্রেইনি অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার)।

পদসংখ্যা: অনির্ধারিত।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ব্যবসা-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রিধারী।

অভিজ্ঞতা: ছয় মাসের অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। তবে সদ্য স্নাতক প্রার্থীরা আবেদনের সুযোগ পাবেন।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়ই)।

বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।

কর্মস্থল: যেকোনো জায়গায়।

বেতন: ৩১,০০০ (মাসিক)।

অন্যান্য সুবিধা: উৎসব ও পারফরম্যান্স বোনাস, হাসপাতালে ভর্তি ও মাতৃত্বকালীন ভাতার অর্থ পরিশোধ, ছুটির সুবিধা এবং অন্যান্য অনুমোদিত সুবিধাসমূহ।

আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস।

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