Ajker Patrika
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সরকারি

৫০তম বিসিএসের দ্বিতীয় পর্যায়ের মৌখিক পরীক্ষার সূচি প্রকাশ

চাকরি ডেস্ক 
৫০তম বিসিএসের দ্বিতীয় পর্যায়ের মৌখিক পরীক্ষার সূচি প্রকাশ
সরকারি কর্ম কমিশন। ছবি: সংগৃহীত

৫০তম বিসিএসের দ্বিতীয় পর্যায়ের মৌখিক পরীক্ষার সূচি প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)। এ পর্যায়ে সাধারণ ক্যাডারের ২ হাজার ১৬০ জন প্রার্থী মৌখিক পরীক্ষায় অংশ নেবেন।

পিএসসির পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (ক্যাডার) মাসুমা আফরীন স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ৫০তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ৬ হাজার ১৬৫ জন প্রার্থীর মধ্যে দ্বিতীয় পর্যায়ে সাধারণ ক্যাডারের ২ হাজার ১৬০ জন প্রার্থীর মৌখিক পরীক্ষা নেওয়া হবে।

আগামী ২৫ আগস্ট থেকে ১০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিদিন নির্ধারিত সময় অনুযায়ী আগারগাঁওয়ের শেরেবাংলা নগরে পিএসসির প্রধান কার্যালয়ে এ পরীক্ষা নেওয়া হবে।

মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য প্রার্থীদের পিএসসির ওয়েবসাইট থেকে নির্ধারিত অনলাইন ফরম ডাউনলোড করে পূরণ করতে হবে। পরীক্ষার দিন প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ নির্ধারিত সময়ের আগে কেন্দ্রে উপস্থিত হতে হবে।

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