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মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তরে চাকরির সুযোগ

চাকরি ডেস্ক 
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তরে চাকরির সুযোগ

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ১৩তম থেকে ২০তম গ্রেডের ৮টি ক্যাটাগরিতে মোট ১৯ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে, চলবে ৩০ আগস্ট বিকেল ৫টা পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

১. পদের নাম ও সংখ্যা: সহকারী চিত্রশিল্পী ১টি, (গ্রেড–১৩)

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ফাইন আর্টস বা কমার্শিয়াল আর্টস বিষয়ে ন্যূনতম দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা বা সমমানের ডিগ্রি। তথ্য প্রযুক্তি ও কম্পিউটার পরিচালনায় বাস্তব কর্ম অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

বেতন স্কেল: ১১,০০০–২৬,৫৯০ টাকা।

২. পদের নাম ও সংখ্যা: কৃষি তথ্য কেন্দ্র সংগঠক ২টি, (গ্রেড–১৪)

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ডিপ্লোমা ইন-লাইভস্টক। ডিপ্লোমা ইন-ফিশারিজ বা সমমানের ডিগ্রি। তথ্য প্রযুক্তি ও কম্পিউটার পরিচালনায় বাস্তব কর্ম অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

বেতন স্কেল: ১০,২০০–২৪,৬৮০ টাকা।

৩. পদের নাম ও সংখ্যা: ফটোগ্রাফার ১টি, (গ্রেড–১৪)

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। স্টীল ক্যামেরা পরিচালনায় ২ বছরের অভিজ্ঞাতাসহ ফিল্ম ডেভেলপিং, প্রিন্টিং, কালার প্রসেসিং, ফিল্ম স্ট্রিন্স ও স্ট্রিপস প্রস্তুতকরণে এবং স্লাইড তৈরিতে বাস্তব কর্ম অভিজ্ঞতা। তথ্য প্রযুক্তি ও কম্পিউটার পরিচালনায় বাস্তব কর্ম অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

বেতন স্কেল: ১০,২০০–২৪,৬৮০ টাকা।

৪. পদের নাম ও সংখ্যা: অডিও ভিজ্যুয়াল ইউনিট অপারেটর ১টি, (গ্রেড–১৪)

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। কোন ইনস্টিটিউট বা প্রতিষ্ঠান হতে ৩৫ এমএম ও ১৬ এমএম প্রজেক্টর, এমপ্লিফায়ার, পিএ সেট, জেনারেটর পরিচালনায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্সপ্রাপ্ত। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ন্যূনতম ৩ বছরের বাস্তব কর্ম অভিজ্ঞতা। তথ্য প্রযুক্তি ও কম্পিউটার পরিচালনায় বাস্তব কর্ম অভিজ্ঞতা।

বেতন স্কেল: ১০,২০০–২৪,৬৮০ টাকা।

৫. পদের নাম ও সংখ্যা: অফিস সহকারী-কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক ১টি, (গ্রেড–১৬)

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। কম্পিউটার ব্যবহারের ক্ষেত্রে ওয়ার্ড প্রসেসিং, ডেটা এন্ট্রি ও টাইপিং ইত্যাদির সর্বনিম্ন গতি যথাক্রমে প্রতি মিনিটে বাংলা ২০ শব্দ এবং ইংরেজী ২০ শব্দ হতে হবে।

বেতন স্কেল: ৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা।

৬. পদের নাম ও সংখ্যা: গায়ক ১টি, (গ্রেড–১৬)

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। কোন সঙ্গীত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে লোকসঙ্গীতসহ সঙ্গীত বিষয়ে ন্যূনতম ৪ বছর মেয়াদী দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ-তে ব্যাচেলর-ইন-মিউজিক বা সমমানের ডিগ্রি।

বেতন স্কেল: ৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা।

৭. পদের নাম ও সংখ্যা: গাড়ী চালক ২টি, (গ্রেড–১৬)।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: জেএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। হালকা গাড়ী চালনার বৈধ হালকা ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকতে হবে।

বেতন স্কেল: ৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা।

৮. পদের নাম ও সংখ্যা: অফিস সহায়ক ১০টি, (গ্রেড–২০)

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

বেতন স্কেল: ৮,২৫০–২০,০১০ টাকা।

বয়সসীমা: ৩০ জুলাই ২০২৬ তারিখে বয়স ১৮ থেকে ৩২ হতে হবে।

আবেদন ফি: ১ থেকে ৭ নম্বর পদের জন্য ১১২ টাকা এবং ৮ নম্বর পদের জন্য ৫৬ টাকা।

আবেদনের নিয়ম: পরীক্ষায় অংশ নিতে ইচ্ছুক প্রার্থীরা লিংকে গিয়ে আবেদনপত্র পূরণ করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৩০ আগস্ট, ২০২৬ বিকাল ৫টা।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

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