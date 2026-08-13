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বেসরকারি

সিঙ্গারে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, রয়েছে বাৎসরিক ইনক্রিমেন্টসহ নানা সুবিধা

চাকরি ডেস্ক 
সিঙ্গারে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, রয়েছে বাৎসরিক ইনক্রিমেন্টসহ নানা সুবিধা
প্রতীকী ছবি

জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে সিঙ্গার বাংলাদেশ লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটি ‘ডিস্ট্রিক্ট ক্রেডিট ইন্সপেক্টর’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ১১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: ডিস্ট্রিক্ট ক্রেডিট ইন্সপেক্টর।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ২ বছর।

কর্মী নেবে মধুমতি ব্যাংক, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগকর্মী নেবে মধুমতি ব্যাংক, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়)।

বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৩২ বছর।

কর্মস্থল: যেকোনো জায়গায়।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

নিয়োগ দিচ্ছে ইজি ফ্যাশন, মাসিক বেতন সর্বোচ্চ ৪৫ হাজারনিয়োগ দিচ্ছে ইজি ফ্যাশন, মাসিক বেতন সর্বোচ্চ ৪৫ হাজার

অন্যান্য সুবিধা: টি/এ, প্রভিডেন্ট ফান্ড, বিমা, গ্র্যাচুইটি, মুনাফার অংশ, পারফরম্যান্স বোনাস, প্রতিবছর ইনক্রিমেন্ট, বছরে ২টি উৎসব বোনাস।

আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস।

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