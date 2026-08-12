Ajker Patrika
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মেঘনা গ্রুপে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদনের সুযোগ

চাকরি ডেস্ক 
মেঘনা গ্রুপে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদনের সুযোগ

মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি কিউসি, ফ্যাক্টরি কমপ্লেক্স বিভাগে ‘অ্যাসিস্ট্যান্ট কেমিস্ট/কেমিস্ট’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ১৭ আগস্ট পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট কেমিস্ট/কেমিস্ট।

বিভাগ: কিউসি, ফ্যাক্টরি কমপ্লেক্স।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: রসায়নে বিএসসি/এমএসসি।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে এক বছর। তবে অভিজ্ঞতা না থাকলেও আবেদন করতে পারবেন আগ্রহীরা।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়)।

বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।

কর্মস্থল: নারায়ণগঞ্জ।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

আবেদনপ্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৭ আগস্ট, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস।

বিষয়:

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