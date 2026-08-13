সহকারী স্টেশনমাস্টার পদে চূড়ান্ত ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ৪৩০

বাংলাদেশ রেলওয়ের ‘সহকারী স্টেশনমাস্টার’ পদের চূড়ান্ত ফল প্রকাশ করা হয়েছে। নিয়োগ পরীক্ষার ভিত্তিতে ৪৩০ প্রার্থীকে নির্বাচিত করা হয়েছে।
বাংলাদেশ রেলওয়ের রেলভবন থেকে যুগ্ম মহাপরিচালক (উন্নয়ন ট্রাফিক) এ এম সালাহ উদ্দীন স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, নির্বাচিত প্রার্থীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষায় যোগ্য ঘোষণা এবং যথাযথ এজেন্সি কর্তৃক নিয়োগের সুপারিশের আগে জীবনবৃত্তান্ত যাচাই করা হবে। এসব প্রক্রিয়া শেষে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদন অনুযায়ী সুপারিশকৃত প্রার্থীদের নিয়োগ দেওয়া হবে।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে, প্রকাশিত ফলাফলে কোনো উল্লেখযোগ্য ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তা সংশোধনের ক্ষমতা নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে।
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