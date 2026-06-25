মেঘনা ব্যাংকে নিয়োগ, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

মেঘনা ব্যাংক পিএলসি জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের ‘হেড অব রিকনসিলিয়েশন (এসপিও-এফএভিপি)’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ৭ জুলাই পর্যন্ত।
পদের নাম: হেড অব রিকনসিলিয়েশন (এসপিও-এফএভিপি)।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর/স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে।
অভিজ্ঞতা: ৮-১০ বছর।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
বয়সসীমা: ৩৫–৪৫ বছর।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়)।
কর্মস্থল: ঢাকা।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
আবেদনপ্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি দেখুতে লিংকে প্রবেশ করুন।
আবেদনের শেষ সময়: ৭ জুলাই, ২০২৬।
সূত্র: বিডিজবস
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