Ajker Patrika
ব্যাংক

মেঘনা ব্যাংকে নিয়োগ, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

চাকরি ডেস্ক 
মেঘনা ব্যাংকে নিয়োগ, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ
প্রতীকী ছবি

মেঘনা ব্যাংক পিএলসি জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের ‘হেড অব রিকনসিলিয়েশন (এসপিও-এফএভিপি)’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ৭ জুলাই পর্যন্ত।

পদের নাম: হেড অব রিকনসিলিয়েশন (এসপিও-এফএভিপি)।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর/স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে।

অভিজ্ঞতা: ৮-১০ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

বয়সসীমা: ৩৫–৪৫ বছর।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়)।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

আবেদনপ্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি দেখুতে লিংকে প্রবেশ করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ৭ জুলাই, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস

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