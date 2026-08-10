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ওয়ালটনে চার জেলায় চাকরির সুযোগ, রয়েছে ওভারটাইম ভাতাসহ উৎসব বোনাস

চাকরি ডেস্ক 
ওয়ালটনে চার জেলায় চাকরির সুযোগ, রয়েছে ওভারটাইম ভাতাসহ উৎসব বোনাস
ছবি: সংগৃহীত

জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসি। প্রতিষ্ঠানটি তাদের এসি সেলস অ্যান্ড সার্ভিস বিভাগে ‘রিজিওনাল সেলস ম্যানেজার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ১৪ আগস্ট পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

বিভাগ: এসি সেলস অ্যান্ড সার্ভিস।

পদের নাম: রিজিওনাল সেলস ম্যানেজার।

পদসংখ্যা: দুটি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক পাস। ইলেকট্রনিকস অ্যান্ড ইলেকট্রিক্যাল বিষয়ে বিএসসি পাস প্রার্থীরা অগ্রাধিকার পাবে।

অভিজ্ঞতা: ২–৫ বছর।

চাকরির ধরন: বেসরকারি, ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিস।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ।

বয়সসীমা: ২৫–৩৫ বছর।

কর্মস্থল: চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, নোয়াখালী, কুমিল্লা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

অন্যান্য সুবিধা: মোবাইল বিল, ওভারটাইম ভাতা, যাতায়াত ভাতা, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি, ২টি উৎসব বোনাস, ইনসেনটিভ রয়েছে এবং ডি/এ সুবিধা রয়েছে।

আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখুন এখানে

আবেদনের শেষ সময়: ১৪ আগস্ট, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

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