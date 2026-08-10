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বেসরকারি

স্নাতক পাসে কর্মী নেবে র‍্যাংগস ইলেকট্রনিকস, সর্বোচ্চ বেতন ৫০ হাজার

চাকরি ডেস্ক 
স্নাতক পাসে কর্মী নেবে র‍্যাংগস ইলেকট্রনিকস, সর্বোচ্চ বেতন ৫০ হাজার

র‌্যাংগস ইলেকট্রনিকস লিমিটেড নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি ‘সেলস অ্যাডমিন অ্যান্ড অ্যানালিস্ট’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ১৫ আগস্ট পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। নির্বাচিত প্রার্থীরা মাসিক বেতন ছাড়াও প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী আরও বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পাবেন।

পদের নাম: সেলস অ্যাডমিন অ্যান্ড অ্যানালিস্ট।

পদসংখ্যা: একটি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক পাস।

অভিজ্ঞতা: ৩-৫ বছর।

চাকরির ধরন: বেসরকারি, ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিস।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ।

বয়সসীমা: ২০–৪০ বছর।

কর্মস্থল: যেকোনো জায়গায়।

বেতন: ২৫,০০০–৫০,০০০ টাকা (মাসিক)।

আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখুন এখানে

আবেদনের শেষ সময়: ১৫ আগস্ট, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

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