ইউসিবি ব্যাংক নিয়োগ দিচ্ছে, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

জনবল নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক পিএলসি (ইউসিবি)। প্রতিষ্ঠানটি তাদের ইম্পেরিয়াল ব্যাংকিং ডিভিশন বিভাগে ‘সার্ভিস ম্যানেজার (এসইও-এফএভিপি)’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
বিভাগ: ইম্পেরিয়াল ব্যাংকিং ডিভিশন।
পদের নাম: সার্ভিস ম্যানেজার (এসইও-এফএভিপি)।
পদসংখ্যা: অনির্ধারিত।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক পাস।
অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে পাঁচ বছর।
চাকরির ধরন: বেসরকারি, ফুলটাইম।
কর্মক্ষেত্র: অফিস।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ।
বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৪৫ বছর।
কর্মস্থল: ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখুন এখানে।
আবেদনের শেষ সময়: ৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৬।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম।
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