Ajker Patrika
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ইউসিবি ব্যাংক নিয়োগ দিচ্ছে, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

চাকরি ডেস্ক 
ইউসিবি ব্যাংক নিয়োগ দিচ্ছে, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

জনবল নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক পিএলসি (ইউসিবি)। প্রতিষ্ঠানটি তাদের ইম্পেরিয়াল ব্যাংকিং ডিভিশন বিভাগে ‘সার্ভিস ম্যানেজার (এসইও-এফএভিপি)’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

বিভাগ: ইম্পেরিয়াল ব্যাংকিং ডিভিশন।

পদের নাম: সার্ভিস ম্যানেজার (এসইও-এফএভিপি)।

পদসংখ্যা: অনির্ধারিত।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক পাস।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে পাঁচ বছর।

চাকরির ধরন: বেসরকারি, ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিস।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ।

বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৪৫ বছর।

কর্মস্থল: ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখুন এখানে

আবেদনের শেষ সময়: ৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম।

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বিষয়:

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