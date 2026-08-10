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এসিআই মোটরসে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, রয়েছে মোবাইল বিলসহ বিমার সুবিধা

চাকরি ডেস্ক 
এসিআই মোটরসে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, রয়েছে মোবাইল বিলসহ বিমার সুবিধা

এসিআই মোটরস লিমিটেড নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের ইয়ামাহা মিউজিক বিভাগে ‘জুনিয়র এক্সিকিউটিভ’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ৩১ আগস্ট পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। নির্বাচিত প্রার্থীরা মাসিক বেতন ছাড়াও প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী আরও বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পাবেন।

বিভাগ: ইয়ামাহা মিউজিক।

পদের নাম: জুনিয়র এক্সিকিউটিভ।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক পাস।

অভিজ্ঞতা: ১-২ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

বয়সসীমা: ২২–৩২ বছর।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়)।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

অন্যান্য সুবিধা: যাতায়াত ভাতা, মোবাইল বিল, চিকিৎসা ভাতা, মুনাফার অংশ, ভবিষ্যৎ তহবিল, বিমা, গ্র্যাচুইটি, মধ্যাহ্নভোজের সুবিধা, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি এবং দুটি উৎসব বোনাস দেওয়া হবে।

আবেদনপ্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি দেখতে লিংকে প্রবেশ করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ৩১ আগস্ট, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস।

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