Ajker Patrika
ইসলাম

চট্টগ্রামের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২৬

ইসলাম ডেস্ক 
আপডেট : ০২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১০: ২৯
চট্টগ্রামের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২৬
চট্টগ্রামের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি।

চাঁদ দেখা সাপেক্ষে আগামী ১৯ বা ২০ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে যাচ্ছে পবিত্র রমজান মাস। আসন্ন রমজান মাস সামনে রেখে চট্টগ্রামের সেহরি ও ইফতারের চূড়ান্ত সময়সূচি প্রকাশ করেছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন।

১৪৪৭ হিজরির এই ক্যালেন্ডার বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের খতিবের নেতৃত্বে দেশের শীর্ষ মুফতিরা চূড়ান্ত করেছেন।

চট্টগ্রাম জেলা
রমজান তারিখ (ফেব্রুয়ারি-মার্চ)সেহরির শেষ সময়ফজরের আজানইফতারের সময়
★০১১৯ ফেব্রুয়ারি৫:০৫৫:০৯৫:৫৩
০২২০ ফেব্রুয়ারি৫:০৪৫:০৮৫:৫৪
০৩২১ ফেব্রুয়ারি৫:০৩৫:০৮৫:৫৪
০৪২২ ফেব্রুয়ারি৫:০৩৫:০৭৫:৫৫
০৫২৩ ফেব্রুয়ারি৫:০২৫:০৬৫:৫৫
০৬২৪ ফেব্রুয়ারি৫:০১৫:০৫৫:৫৬
০৭২৫ ফেব্রুয়ারি৫:০১৫:০৫৫:৫৬
০৮২৬ ফেব্রুয়ারি৫:০০৫:০৪৫:৫৭
০৯২৭ ফেব্রুয়ারি৪:৫৯৫:০৩৫:৫৭
১০২৮ ফেব্রুয়ারি৪:৫৮৫:০৩৫:৫৮
১১০১ মার্চ৪:৫৮৫:০২৫:৫৮
১২০২ মার্চ৪:৫৭৫:০১৫:৫৯
১৩০৩ মার্চ৪:৫৬৫:০০৫:৫৯
১৪০৪ মার্চ৪:৫৫৪:৫৯৫:৫৯
১৫০৫ মার্চ৪:৫৪৪:৫৮৬:০০
১৬০৬ মার্চ৪: ৫৪৪:৫৮৬:০০
১৭০৭ মার্চ৪: ৫৩৪:৫৭৬:০১
১৮০৮ মার্চ৪: ৫২৪:৫৬৬:০১
১৯০৯ মার্চ৪: ৫১৪:৫৫৬:০১
২০১০ মার্চ৪: ৫০৪:৫৪৬:০২
২১১১ মার্চ৪: ৪৯৪:৫৩৬:০২
২২১২ মার্চ৪: ৪৮৪:৫২৬:০৩
২৩১৩ মার্চ৪: ৪৭৪:৫১৬:০৩
২৪১৪ মার্চ৪: ৪৭৪:৫০৬:০৩
২৫১৫ মার্চ৪: ৪৬৪:৪৯৬:০৪
২৬১৬ মার্চ৪: ৪৫৪:৪৯৬:০৪
২৭১৭ মার্চ৪:৪৪৪:৪৮৬:০৪
২৮১৮ মার্চ৪:৪৩৪:৪৭৬:০৫
২৯১৯ মার্চ৪:৪২৪:৪৬৬:০৫
৩০২০ মার্চ৪:৪১৪:৪৫৬:০৬

বিশেষ দ্রষ্টব্য:

  • সেহরির শেষ সময় সতর্কতামূলক সুবহে সাদিকের ১ মিনিট আগে ধরা হয়েছে এবং ফজরের আজানের সময় সুবহে সাদিকের ৩ মিনিট পর নির্ধারণ করা হয়েছে।
  • চট্টগ্রামের সময়ের সঙ্গে অন্যান্য অঞ্চলের সময় ইসলামিক ফাউন্ডেশনের নিয়ম অনুযায়ী যোগ বা বিয়োগ করে নিতে হবে।

আরও পড়ুন-

রমজানের সময়সূচি ২০২৬: সেহরি ও ইফতারের ক্যালেন্ডার

সিলেটের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২৬

রাজশাহীর সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২৬

ময়মনসিংহের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২৬

রংপুরের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২৬

বরিশালের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২৬

বিষয়:

ইসলামরমজানইবাদতরমজান মোবারকমাহে রমজানরোজা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

স্কুলছাত্রকে হত্যা: ফেনীতে ছাত্রদল কর্মীসহ ৩ জনের মৃত্যুদণ্ড

প্রয়োজনে ইরান থেকে নিজেদের বিজ্ঞানীদের সরিয়ে নিতে প্রস্তুত রাশিয়া

গণভোটে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ‘হ্যাঁ’ বা ‘না’ ভোট চাওয়া দণ্ডনীয় অপরাধ: ইসি

সাত আসনে দাঁড়িপাল্লা বনাম জোটের প্রার্থী, বেকায়দায় জামায়াত

নান্দাইলে ট্রাকের ধাক্কায় কলেজছাত্র নিহত

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতা সমীরণ দেওয়ানকে বহিষ্কার

বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতা সমীরণ দেওয়ানকে বহিষ্কার

টিঅ্যান্ডটি কলোনিতে শামিলা রহমানের উঠান বৈঠক, তারেক রহমানের জন্য চাইলেন ভোট

টিঅ্যান্ডটি কলোনিতে শামিলা রহমানের উঠান বৈঠক, তারেক রহমানের জন্য চাইলেন ভোট

কুখ্যাত এপস্টেইন ফাইলে বাংলাদেশের আইসিডিডিআরবি

কুখ্যাত এপস্টেইন ফাইলে বাংলাদেশের আইসিডিডিআরবি

ঢাবির ভর্তি পরীক্ষায় প্রথম হওয়া অনন্য গাঙ্গুলীর মরদেহ উদ্ধার

ঢাবির ভর্তি পরীক্ষায় প্রথম হওয়া অনন্য গাঙ্গুলীর মরদেহ উদ্ধার

স্নাতক পাসে ট্রাস্ট ব্যাংকে চাকরি, লাগবে না অভিজ্ঞতা

স্নাতক পাসে ট্রাস্ট ব্যাংকে চাকরি, লাগবে না অভিজ্ঞতা

সম্পর্কিত

রমজান শুরুর সম্ভাব্য তারিখ একদিন পেছাল, জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের ব্যাখ্যা

রমজান শুরুর সম্ভাব্য তারিখ একদিন পেছাল, জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের ব্যাখ্যা

খুলনার সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২৬

খুলনার সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২৬

সুরা ফাতিহার বাংলা উচ্চারণ ও অর্থ

সুরা ফাতিহার বাংলা উচ্চারণ ও অর্থ

চট্টগ্রামের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২৬

চট্টগ্রামের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২৬