চট্টগ্রামের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২৬

চাঁদ দেখা সাপেক্ষে আগামী ১৯ বা ২০ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে যাচ্ছে পবিত্র রমজান মাস। আসন্ন রমজান মাস সামনে রেখে চট্টগ্রামের সেহরি ও ইফতারের চূড়ান্ত সময়সূচি প্রকাশ করেছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন।
১৪৪৭ হিজরির এই ক্যালেন্ডার বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের খতিবের নেতৃত্বে দেশের শীর্ষ মুফতিরা চূড়ান্ত করেছেন।
|রমজান
|তারিখ (ফেব্রুয়ারি-মার্চ)
|সেহরির শেষ সময়
|ফজরের আজান
|ইফতারের সময়
|★০১
|১৯ ফেব্রুয়ারি
|৫:০৫
|৫:০৯
|৫:৫৩
|০২
|২০ ফেব্রুয়ারি
|৫:০৪
|৫:০৮
|৫:৫৪
|০৩
|২১ ফেব্রুয়ারি
|৫:০৩
|৫:০৮
|৫:৫৪
|০৪
|২২ ফেব্রুয়ারি
|৫:০৩
|৫:০৭
|৫:৫৫
|০৫
|২৩ ফেব্রুয়ারি
|৫:০২
|৫:০৬
|৫:৫৫
|০৬
|২৪ ফেব্রুয়ারি
|৫:০১
|৫:০৫
|৫:৫৬
|০৭
|২৫ ফেব্রুয়ারি
|৫:০১
|৫:০৫
|৫:৫৬
|০৮
|২৬ ফেব্রুয়ারি
|৫:০০
|৫:০৪
|৫:৫৭
|০৯
|২৭ ফেব্রুয়ারি
|৪:৫৯
|৫:০৩
|৫:৫৭
|১০
|২৮ ফেব্রুয়ারি
|৪:৫৮
|৫:০৩
|৫:৫৮
|১১
|০১ মার্চ
|৪:৫৮
|৫:০২
|৫:৫৮
|১২
|০২ মার্চ
|৪:৫৭
|৫:০১
|৫:৫৯
|১৩
|০৩ মার্চ
|৪:৫৬
|৫:০০
|৫:৫৯
|১৪
|০৪ মার্চ
|৪:৫৫
|৪:৫৯
|৫:৫৯
|১৫
|০৫ মার্চ
|৪:৫৪
|৪:৫৮
|৬:০০
|১৬
|০৬ মার্চ
|৪: ৫৪
|৪:৫৮
|৬:০০
|১৭
|০৭ মার্চ
|৪: ৫৩
|৪:৫৭
|৬:০১
|১৮
|০৮ মার্চ
|৪: ৫২
|৪:৫৬
|৬:০১
|১৯
|০৯ মার্চ
|৪: ৫১
|৪:৫৫
|৬:০১
|২০
|১০ মার্চ
|৪: ৫০
|৪:৫৪
|৬:০২
|২১
|১১ মার্চ
|৪: ৪৯
|৪:৫৩
|৬:০২
|২২
|১২ মার্চ
|৪: ৪৮
|৪:৫২
|৬:০৩
|২৩
|১৩ মার্চ
|৪: ৪৭
|৪:৫১
|৬:০৩
|২৪
|১৪ মার্চ
|৪: ৪৭
|৪:৫০
|৬:০৩
|২৫
|১৫ মার্চ
|৪: ৪৬
|৪:৪৯
|৬:০৪
|২৬
|১৬ মার্চ
|৪: ৪৫
|৪:৪৯
|৬:০৪
|২৭
|১৭ মার্চ
|৪:৪৪
|৪:৪৮
|৬:০৪
|২৮
|১৮ মার্চ
|৪:৪৩
|৪:৪৭
|৬:০৫
|২৯
|১৯ মার্চ
|৪:৪২
|৪:৪৬
|৬:০৫
|৩০
|২০ মার্চ
|৪:৪১
|৪:৪৫
|৬:০৬
বিশেষ দ্রষ্টব্য:
