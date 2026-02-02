খুলনার সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২৬

চাঁদ দেখা সাপেক্ষে আগামী ১৯ বা ২০ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে যাচ্ছে পবিত্র রমজান মাস। আসন্ন রমজান মাস সামনে রেখে খুলনার সেহরি ও ইফতারের চূড়ান্ত সময়সূচি প্রকাশ করেছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন।
১৪৪৭ হিজরির এই ক্যালেন্ডার বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের খতিবের নেতৃত্বে দেশের শীর্ষ মুফতিরা চূড়ান্ত করেছেন।
|রমজান
|তারিখ (ফেব্রুয়ারি-মার্চ)
|সেহরির শেষ সময়
|ফজরের আজান
|ইফতারের সময়
|★০১
|১৯ ফেব্রুয়ারি
|৫:১৫
|৫:১৭
|৬:০২
|০২
|২০ ফেব্রুয়ারি
|৫:১৪
|৫:১৬
|৬:০২
|০৩
|২১ ফেব্রুয়ারি
|৫:১৩
|৫:১৬
|৬:০৩
|০৪
|২২ ফেব্রুয়ারি
|৫:১৩
|৫:১৫
|৬:০৩
|০৫
|২৩ ফেব্রুয়ারি
|৫:১২
|৫:১৪
|৬:০৪
|০৬
|২৪ ফেব্রুয়ারি
|৫:১১
|৫:১৪
|৬:০৪
|০৭
|২৫ ফেব্রুয়ারি
|৫:১১
|৫:১৩
|৬:০৫
|০৮
|২৬ ফেব্রুয়ারি
|৫:১০
|৫:১২
|৬:০৫
|০৯
|২৭ ফেব্রুয়ারি
|৫:০৯
|৫:১১
|৬:০৬
|১০
|২৮ ফেব্রুয়ারি
|৫:০৮
|৫:১১
|৬:০৬
|১১
|০১ মার্চ
|৫:০৮
|৫:১০
|৬:০৭
|১২
|০২ মার্চ
|৫:০৭
|৫:১০
|৬:০৭
|১৩
|০৩ মার্চ
|৫:০৬
|৫:০৯
|৬:০৮
|১৪
|০৪ মার্চ
|৫:০৫
|৫:০৮
|৬:০৮
|১৫
|০৫ মার্চ
|৫:০৪
|৫:০৭
|৬:০৮
|১৬
|০৬ মার্চ
|৫:০৩
|৫:০৬
|৬:০৯
|১৭
|০৭ মার্চ
|৫:০২
|৫:০৫
|৬:০৯
|১৮
|০৮ মার্চ
|৫:০২
|৫:০৫
|৬:১০
|১৯
|০৯ মার্চ
|৫:০১
|৫:০৪
|৬:১০
|২০
|১০ মার্চ
|৫:০০
|৫:০৩
|৬:১০
|২১
|১১ মার্চ
|৪: ৫৯
|৫:০২
|৬:১১
|২২
|১২ মার্চ
|৪: ৫৮
|৫:০১
|৬:১১
|২৩
|১৩ মার্চ
|৪: ৫৭
|৫:০০
|৬:১২
|২৪
|১৪ মার্চ
|৪: ৫৬
|৪: ৫৯
|৬:১২
|২৫
|১৫ মার্চ
|৪: ৫৫
|৪: ৫৮
|৬:১২
|২৬
|১৬ মার্চ
|৪: ৫৪
|৪: ৫৭
|৬:১৩
|২৭
|১৭ মার্চ
|৪: ৫৩
|৪: ৫৬
|৬:১৩
|২৮
|১৮ মার্চ
|৪: ৫২
|৪: ৫৫
|৬:১৪
|২৯
|১৯ মার্চ
|৪: ৫১
|৪: ৫৪
|৬:১৪
|৩০
|২০ মার্চ
|৪: ৫০
|৪: ৫৩
|৬:১৪
বিশেষ দ্রষ্টব্য:
