ইসলাম

খুলনার সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২৬

ইসলাম ডেস্ক 
আপডেট : ০২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১২: ০৯
খুলনার সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২৬
খুলনার সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি

চাঁদ দেখা সাপেক্ষে আগামী ১৯ বা ২০ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে যাচ্ছে পবিত্র রমজান মাস। আসন্ন রমজান মাস সামনে রেখে খুলনার সেহরি ও ইফতারের চূড়ান্ত সময়সূচি প্রকাশ করেছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন।

১৪৪৭ হিজরির এই ক্যালেন্ডার বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের খতিবের নেতৃত্বে দেশের শীর্ষ মুফতিরা চূড়ান্ত করেছেন।

খুলনা জেলা
রমজান তারিখ (ফেব্রুয়ারি-মার্চ)সেহরির শেষ সময়ফজরের আজানইফতারের সময়
★০১১৯ ফেব্রুয়ারি৫:১৫৫:১৭৬:০২
০২২০ ফেব্রুয়ারি৫:১৪৫:১৬৬:০২
০৩২১ ফেব্রুয়ারি৫:১৩৫:১৬৬:০৩
০৪২২ ফেব্রুয়ারি৫:১৩৫:১৫৬:০৩
০৫২৩ ফেব্রুয়ারি৫:১২৫:১৪৬:০৪
০৬২৪ ফেব্রুয়ারি৫:১১৫:১৪৬:০৪
০৭২৫ ফেব্রুয়ারি৫:১১৫:১৩৬:০৫
০৮২৬ ফেব্রুয়ারি৫:১০৫:১২৬:০৫
০৯২৭ ফেব্রুয়ারি৫:০৯৫:১১৬:০৬
১০২৮ ফেব্রুয়ারি৫:০৮৫:১১৬:০৬
১১০১ মার্চ৫:০৮৫:১০৬:০৭
১২০২ মার্চ৫:০৭৫:১০৬:০৭
১৩০৩ মার্চ৫:০৬৫:০৯৬:০৮
১৪০৪ মার্চ৫:০৫৫:০৮৬:০৮
১৫০৫ মার্চ৫:০৪৫:০৭৬:০৮
১৬০৬ মার্চ৫:০৩৫:০৬৬:০৯
১৭০৭ মার্চ৫:০২৫:০৫৬:০৯
১৮০৮ মার্চ৫:০২৫:০৫৬:১০
১৯০৯ মার্চ৫:০১৫:০৪৬:১০
২০১০ মার্চ৫:০০৫:০৩৬:১০
২১১১ মার্চ৪: ৫৯৫:০২৬:১১
২২১২ মার্চ৪: ৫৮৫:০১৬:১১
২৩১৩ মার্চ৪: ৫৭৫:০০৬:১২
২৪১৪ মার্চ৪: ৫৬৪: ৫৯৬:১২
২৫১৫ মার্চ৪: ৫৫৪: ৫৮৬:১২
২৬১৬ মার্চ৪: ৫৪৪: ৫৭৬:১৩
২৭১৭ মার্চ৪: ৫৩৪: ৫৬৬:১৩
২৮১৮ মার্চ৪: ৫২৪: ৫৫৬:১৪
২৯১৯ মার্চ৪: ৫১৪: ৫৪৬:১৪
৩০২০ মার্চ৪: ৫০৪: ৫৩৬:১৪

বিশেষ দ্রষ্টব্য:

  • সেহরির শেষ সময় সতর্কতামূলক সুবহে সাদিকের ১ মিনিট আগে ধরা হয়েছে এবং ফজরের আজানের সময় সুবহে সাদিকের ৩ মিনিট পর নির্ধারণ করা হয়েছে।
  • খুলনার সময়ের সঙ্গে অন্যান্য অঞ্চলের সময় ইসলামিক ফাউন্ডেশনের নিয়ম অনুযায়ী যোগ বা বিয়োগ করে নিতে হবে।

বিষয়:

ইসলামরমজানইবাদতরমজান মোবারকমাহে রমজানরোজা
