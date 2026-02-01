ময়মনসিংহের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি।

চাঁদ দেখা সাপেক্ষে আগামী ১৯ বা ২০ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে যাচ্ছে পবিত্র রমজান মাস। আসন্ন রমজান মাস সামনে রেখে ময়মনসিংহের সেহরি ও ইফতারের চূড়ান্ত সময়সূচি প্রকাশ করেছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন।
১৪৪৭ হিজরির এই ক্যালেন্ডার বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের খতিবের নেতৃত্বে দেশের শীর্ষ মুফতিরা চূড়ান্ত করেছেন।
|রমজান
|তারিখ (ফেব্রুয়ারি-মার্চ)
|সেহরির শেষ সময়
|ফজরের আজান
|ইফতারের সময়
|★০১
|১৯ ফেব্রুয়ারি
|৫:১১
|৫:১৫
|৫:৫৭
|০২
|২০ ফেব্রুয়ারি
|৫:১০
|৫:১৪
|৫:৫৭
|০৩
|২১ ফেব্রুয়ারি
|৫:১০
|৫:১৪
|৫:৫৮
|০৪
|২২ ফেব্রুয়ারি
|৫:০৯
|৫:১৩
|৫:৫৮
|০৫
|২৩ ফেব্রুয়ারি
|৫:০৮
|৫:১২
|৫:৫৯
|০৬
|২৪ ফেব্রুয়ারি
|৫:০৭
|৫:১১
|৫:৫৯
|০৭
|২৫ ফেব্রুয়ারি
|৫:০৭
|৫:১১
|৬:০০
|০৮
|২৬ ফেব্রুয়ারি
|৫:০৬
|৫:১০
|৬:০১
|০৯
|২৭ ফেব্রুয়ারি
|৫:০৫
|৫:০৯
|৬:০১
|১০
|২৮ ফেব্রুয়ারি
|৫:০৪
|৫:০৮
|৬:০২
|১১
|০১ মার্চ
|৫:০৩
|৫:০৭
|৬:০২
|১২
|০২ মার্চ
|৫:০২
|৫:০৬
|৬:০৩
|১৩
|০৩ মার্চ
|৫:০২
|৫:০৫
|৬:০৩
|১৪
|০৪ মার্চ
|৫:০১
|৫:০৫
|৬:০৪
|১৫
|০৫ মার্চ
|৫:০০
|৫:০৪
|৬:০৪
|১৬
|০৬ মার্চ
|৪:৫৯
|৫:০৩
|৬:০৫
|১৭
|০৭ মার্চ
|৪:৫৮
|৫:০২
|৬:০৫
|১৮
|০৮ মার্চ
|৪:৫৭
|৫:০১
|৬:০৬
|১৯
|০৯ মার্চ
|৪:৫৬
|৫:০০
|৬:০৬
|২০
|১০ মার্চ
|৪:৫৫
|৪:৫৯
|৬:০৭
|২১
|১১ মার্চ
|৪:৫৪
|৪:৫৮
|৬:০৭
|২২
|১২ মার্চ
|৪:৫৩
|৪:৫৭
|৬:০৭
|২৩
|১৩ মার্চ মার্চ
|৪:৫২
|৪:৫৬
|৬:০৮
|২৪
|১৪ মার্চ
|৪:৫১
|৪:৫৫
|৬:০৮
|২৫
|১৫ মার্চ
|৪:৫০
|৪:৫৪
|৬:০৯
|২৬
|১৬ মার্চ
|৪:৪৯
|৪:৫৩
|৬:০৯
|২৭
|১৭ মার্চ
|৪:৪৮
|৪:৫২
|৬:১০
|২৮
|১৮ মার্চ
|৪:৪৭
|৪:৫১
|৬:১০
|২৯
|১৯ মার্চ
|৪:৪৬
|৪:৫০
|৬:১১
|৩০
|২০ মার্চ
|৪:৪৫
|৪:৪৯
|৬:১১
বিশেষ দ্রষ্টব্য:
