ইসলাম

ময়মনসিংহের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি

ইসলাম ডেস্ক 
চাঁদ দেখা সাপেক্ষে আগামী ১৯ বা ২০ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে যাচ্ছে পবিত্র রমজান মাস। আসন্ন রমজান মাস সামনে রেখে ময়মনসিংহের সেহরি ও ইফতারের চূড়ান্ত সময়সূচি প্রকাশ করেছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন।

১৪৪৭ হিজরির এই ক্যালেন্ডার বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের খতিবের নেতৃত্বে দেশের শীর্ষ মুফতিরা চূড়ান্ত করেছেন।

ময়মনসিংহ জেলা
রমজানতারিখ (ফেব্রুয়ারি-মার্চ)সেহরির শেষ সময়ফজরের আজানইফতারের সময়
★০১১৯ ফেব্রুয়ারি৫:১১৫:১৫৫:৫৭
০২২০ ফেব্রুয়ারি৫:১০৫:১৪৫:৫৭
০৩২১ ফেব্রুয়ারি৫:১০৫:১৪৫:৫৮
০৪২২ ফেব্রুয়ারি৫:০৯৫:১৩৫:৫৮
০৫২৩ ফেব্রুয়ারি৫:০৮৫:১২৫:৫৯
০৬২৪ ফেব্রুয়ারি৫:০৭৫:১১৫:৫৯
০৭২৫ ফেব্রুয়ারি৫:০৭৫:১১৬:০০
০৮২৬ ফেব্রুয়ারি৫:০৬৫:১০৬:০১
০৯২৭ ফেব্রুয়ারি৫:০৫৫:০৯৬:০১
১০২৮ ফেব্রুয়ারি৫:০৪৫:০৮৬:০২
১১০১ মার্চ৫:০৩৫:০৭৬:০২
১২০২ মার্চ৫:০২৫:০৬৬:০৩
১৩০৩ মার্চ৫:০২৫:০৫৬:০৩
১৪০৪ মার্চ৫:০১৫:০৫৬:০৪
১৫০৫ মার্চ৫:০০৫:০৪৬:০৪
১৬০৬ মার্চ৪:৫৯৫:০৩৬:০৫
১৭০৭ মার্চ৪:৫৮৫:০২৬:০৫
১৮০৮ মার্চ৪:৫৭৫:০১৬:০৬
১৯০৯ মার্চ৪:৫৬৫:০০৬:০৬
২০১০ মার্চ৪:৫৫৪:৫৯৬:০৭
২১১১ মার্চ৪:৫৪৪:৫৮৬:০৭
২২১২ মার্চ৪:৫৩৪:৫৭৬:০৭
২৩১৩ মার্চ মার্চ৪:৫২৪:৫৬৬:০৮
২৪১৪ মার্চ৪:৫১৪:৫৫৬:০৮
২৫১৫ মার্চ৪:৫০৪:৫৪৬:০৯
২৬১৬ মার্চ৪:৪৯৪:৫৩৬:০৯
২৭১৭ মার্চ৪:৪৮৪:৫২৬:১০
২৮১৮ মার্চ৪:৪৭৪:৫১৬:১০
২৯১৯ মার্চ৪:৪৬৪:৫০৬:১১
৩০২০ মার্চ৪:৪৫৪:৪৯৬:১১

বিশেষ দ্রষ্টব্য:

  • সেহরির শেষ সময় সতর্কতামূলক সুবহে সাদিকের ১ মিনিট আগে ধরা হয়েছে এবং ফজরের আজানের সময় সুবহে সাদিকের ৩ মিনিট পর নির্ধারণ করা হয়েছে।
  • ময়মনসিংহের সময়ের সঙ্গে অন্যান্য অঞ্চলের সময় ইসলামিক ফাউন্ডেশনের নিয়ম অনুযায়ী যোগ বা বিয়োগ করে নিতে হবে।

বিষয়:

ইসলামরমজানইফতারসেহরিইবাদতরমজান মোবারকমাহে রমজানরোজা
