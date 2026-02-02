চট্টগ্রাম-৭ ও ১৪ আসন: প্রতিপক্ষের সমালোচনায় অলি, থেমে নেই হুমামও

নির্বাচনী প্রচারে জমে উঠেছে চট্টগ্রাম-৭ ও ১৪ আসন। দিনরাত নানান প্রতিশ্রুতি নিয়ে প্রার্থীরা হাজির হচ্ছেন ভোটারদের দ্বারে। জনসভা ও উঠান বৈঠকে উঠে আসছে প্রতিপক্ষের অতীত কর্মকাণ্ডসহ নানান ইস্যু।
চট্টগ্রাম-১৪ (চন্দনাইশ-দোহাজারী) আসনে জামায়াতের নেতৃত্বে গঠিত ১১ দলীয় জোটের প্রার্থী হয়েছেন লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির (এলডিপি) সভাপতি কর্নেল (অব.) অলি আহমদ বীর বিক্রমের ছেলে ওমর ফারুক। ছেলের পক্ষে ভোট চাচ্ছেন অলি।
নির্বাচনী প্রচারে বিএনপির প্রার্থী জসিম উদ্দিন আহমদের সমালোচনা করছেন দলটির দীর্ঘদিনের জোটসঙ্গী অলি আহমদ। বিভিন্ন জনসভায় জসিমের শিক্ষাগত যোগ্যতা, অর্থনৈতিক অবস্থা, ব্যাংক থেকে নেওয়া ঋণের বিষয়গুলো তুলে ধরছেন। এক কর্মসূচিতে অলি আহমদ বলেন, ‘বর্তমান বিএনপি শহীদ জিয়ার বিএনপি নয়, খালেদা জিয়ার বিএনপি নয়। বর্তমান বিএনপি লুটেরাদের বিএনপি, ঋণখেলাপিদের বিএনপি, চাঁদাবাজদের বিএনপি। আমার আগে চন্দনাইশে উন্নয়নের একটি ইটও কেউ স্থাপন করেননি।’ বিএনপির প্রার্থীর উদ্দেশে তিনি বলেন, ‘ইবা (বিএনপির প্রার্থী) মানুষের জায়গা, বিল্ডিং কেমনে খাবেন, এটা ভালো বোঝেন।’
তবে জয়ের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী বিএনপির প্রার্থী জসিম। তিনি বলেন, ‘এলাকার উন্নয়নের জন্য ভোটাররা আমাকে বেছে নেবেন।’
এদিকে চট্টগ্রাম-৭ (রাঙ্গুনিয়া) আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন বিএনপির প্রার্থী হুমাম কাদের চৌধুরী। আসনটিতে তাঁর বাবা সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী একাধিকবার এমপি ছিলেন। চৌধুরী পরিবারের সঙ্গে জামায়াতের বরাবরই ভালো সম্পর্ক ছিল। এবার আসনটিতে জামায়াতের প্রার্থী হয়েছেন ডা. এ টি এম রেজাউল করিম চৌধুরী। তাঁর সমালোচনা করছেন হুমাম। তিনি বলেন, ‘আজকে জামায়াত শহীদের (সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী) সন্তান নিয়ে কথা বলেন। ওনার (জামায়াত প্রার্থী) নেতারা যখন ফাঁসিতে ঝুলছিলেন ভুলে গেছেন উনি? ১৭ বছর ধরে আমরা লড়াই করলাম গণতন্ত্রের জন্য, স্বাধীনতার জন্য। এখন ক্ষীর খাওয়ার জন্য চলে এল দাঁড়িপাল্লা। রাঙ্গুনিয়ায় হুমাম কাদেরের পাল্লাই ভারী।’
এই বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে জামায়াতের প্রার্থী ডা. এ টি এম রেজাউল করিম বলেন, ‘রাঙ্গুনিয়ার ভূমিপুত্র হিসেবে আমি আমার প্রচার চালিয়ে যাচ্ছি। আমার অবস্থান বেশ ভালো। এই কারণে হয়তো উনি আমার বিরুদ্ধে কথা বলছেন।’
আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর মাদারীপুর-১ (শিবচর) আসনের রাজনীতির চিত্র বদলাতে শুরু করে। বিএনপির পাশাপাশি জামায়াতে ইসলামীও মাঠে নামে। ইসলামী আন্দোলনের কর্মী-সমর্থকদের মাঠে দেখা যায়। তবে ভোটের হিসাব বলছে ভিন্ন কথা। ভোটারদের মতে, এই আসনে ভোটে বড় ফ্যাক্টর আওয়ামী লীগের সমর্থকেরা।২৪ মিনিট আগে
‘সংস্কৃতিবিরোধী আস্ফালন রুখে দিবে কবিতা’ স্লোগানে গতকাল রোববার শুরু হলো জাতীয় কবিতা পরিষদ আয়োজিত দুই দিনের জাতীয় কবিতা উৎসব ২০২৬। এটি এই উৎসবের ৩৮তম আসর। সকালে পরিষদের নেতারা জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের সমাধিতে ফুল দিয়ে শোভাযাত্রা নিয়ে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে এসে উৎসবের সূচনা করেন।৪২ মিনিট আগে
একুশে বইমেলা সংগ্রাম পরিষদের যুগ্ম আহ্বায়ক মফিজুর রহমান লালটুর সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন পরিষদটির আরেক যুগ্ম আহ্বায়ক প্রকাশক সাঈদ বারী। বক্তব্য দেন সৃজনশীল বই প্রকাশক সমিতি ঢাকার সাধারণ সম্পাদক প্রকাশক দেলোয়ার হাসান ও প্রকাশক সৈয়দ জাকির হোসাইন।৩ ঘণ্টা আগে
নোয়াখালীর সুবর্ণচরে মা-মেয়েকে দলবদ্ধ ধর্ষণ মামলার মূল হোতা এবং কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতা আবুল খায়ের মুন্সিকে বিএনপির নির্বাচনী প্রচারে দেখা গেছে। গতকাল শনিবার বিকেলে উপজেলার চরওয়াপদা ইউনিয়নের আল-আমিন বাজারে বিএনপির নির্বাচনী কার্যালয়ে তাঁর উপস্থিতির একটি ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে৪ ঘণ্টা আগে