সুরা ফাতিহার বাংলা উচ্চারণ ও অর্থ

সুরা ফাতিহা পবিত্র কোরআনের প্রথম পারার প্রথম পৃষ্ঠায় অবস্থিত। এতে মোট সাতটি আয়াত এবং একটি রুকু রয়েছে। সুরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হওয়ায় এটি মাক্কি সুরা হিসেবে পরিচিত। এর অন্য নামগুলোর মধ্যে রয়েছে উম্মুল কিতাব, সুরাতুশ শিফা এবং সাবআ মাসানি।
সুরা ফাতিহা (سورة الفاتحة) কোরআনের সর্বাধিক পঠিত এবং গুরুত্বপূর্ণ সুরা। ফাতিহা শব্দের অর্থ ‘উদ্বোধন’ বা ‘শুরু’। এই সুরাটি পূর্ণাঙ্গভাবে মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। নামাজে এই সুরা পাঠ করা বাধ্যতামূলক, তাই একে ‘উম্মুল কোরআন’ বা কোরআনের মা বলা হয়।
|আরবি
|বাংলা উচ্চারণ
|অনুবাদ
|ٱلْحَمْدُ لِلَّٰهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ
|আলহামদুলিল্লা-হি রাব্বিল আ-লামিন।
|১. সমস্ত প্রশংসা জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য।
|ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ
|আর রাহমা-নির রাহিম।
|২. যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু।
|مَالِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ
|মা-লিকি ইয়াওমিদ্দিন।
|৩. বিচার দিবসের মালিক।
|إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ
|ইয়্যা-কা নাবুদু ওয়া ইয়্যা-কা নাসতাইন।
|৪. আমরা শুধু আপনারই ইবাদত করি এবং শুধু আপনারই নিকট সাহায্য চাই।
|ٱهْدِنَا ٱلصِّرَاطَ ٱلْمُستَقِيمَ
|ইহদিনাস সিরা-তাল মুসতাকিম।
|৫. আমাদের সরল সঠিক পথ দেখান।
|صِرَاطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ
|সিরা-তাল্লাজিনা আনআমতা আলাইহিম।
|৬. তাদের পথ, যাদের আপনি অনুগ্রহ করেছেন।
|غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّينَ
|গাইরিল মাগদু-বি আলাইহিম ওয়ালাদ দা-ল্লিন।
|৭. তাদের পথে নয়, যাদের প্রতি আপনার ক্রোধ বর্ষিত হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট।
সুরা ফাতিহা মুমিনের জীবনের দিশারি। প্রতিদিনের আমল ও নামাজের মাধ্যমে এই সুরার মর্মার্থ অনুধাবন করা আমাদের একান্ত কর্তব্য।
