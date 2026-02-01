Ajker Patrika
রাজশাহীর সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি

ইসলাম ডেস্ক 
আপডেট : ০১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১৬: ১৬
রাজশাহীর সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি
রাজশাহীর সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি।

চাঁদ দেখা সাপেক্ষে আগামী ১৯ বা ২০ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে যাচ্ছে পবিত্র রমজান মাস। আসন্ন রমজান মাস সামনে রেখে রাজশাহীর সেহরি ও ইফতারের চূড়ান্ত সময়সূচি প্রকাশ করেছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন।

১৪৪৭ হিজরির এই ক্যালেন্ডার বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের খতিবের নেতৃত্বে দেশের শীর্ষ মুফতিরা চূড়ান্ত করেছেন।

রাজশাহী জেলা
রমজানতারিখ (ফেব্রুয়ারি-মার্চ)সেহরির শেষ সময়ফজরের আজানইফতারের সময়
★০১১৯ ফেব্রুয়ারি৫:১৮৫:২২৬:০৪
০২২০ ফেব্রুয়ারি৫:১৮৫:২১৬:০৫
০৩২১ ফেব্রুয়ারি৫:১৭৫:২১৬:০৫
০৪২২ ফেব্রুয়ারি৫:১৬৫:২০৬:০৬
০৫২৩ ফেব্রুয়ারি৫:১৬৫:১৯৬:০৬
০৬২৪ ফেব্রুয়ারি৫:১৫৫:১৮৬:০৭
০৭২৫ ফেব্রুয়ারি৫:১৪৫:১৮৬:০৭
০৮২৬ ফেব্রুয়ারি৫:১৩৫:১৭৬:০৮
০৯২৭ ফেব্রুয়ারি৫:১২৫:১৬৬:০৮
১০২৮ ফেব্রুয়ারি৫:১২৫:১৫৬:০৯
১১০১ মার্চ৫:১১৫:১৪৬:০৯
১২০২ মার্চ৫:১০৫:১৩৬:১০
১৩০৩ মার্চ৫:০৯৫:১৩৬:১০
১৪০৪ মার্চ৫:০৮৫:১২৬:১১
১৫০৫ মার্চ৫:০৭৫:১১৬:১১
১৬০৬ মার্চ৫:০৬৫:১০৬:১২
১৭০৭ মার্চ৫:০৫৫:০৯৬:১২
১৮০৮ মার্চ৫:০৪৫:০৮৬:১৩
১৯০৯ মার্চ৫:০৩৫:০৭৬:১৩
২০১০ মার্চ৫:০৩৫:০৬৬:১৪
২১১১ মার্চ৫:০২৫:০৫৬:১৪
২২১২ মার্চ৫:০১৫:০৪৬:১৫
২৩১৩ মার্চ৫:০০৫:০৩৬:১৫
২৪১৪ মার্চ৪:৫৯৫:০২৬:১৬
২৫১৫ মার্চ৪:৫৮৫:০১৬:১৬
২৬১৬ মার্চ৪:৫৭৫:০০৬:১৬
২৭১৭ মার্চ৪:৫৫৪:৫৯৬:১৭
২৮১৮ মার্চ৪:৫৪৪:৫৮৬:১৭
২৯১৯ মার্চ৪:৫৩৪:৫৭৬:১৮
৩০২০ মার্চ৪:৫২৪:৫৬৬:১৮

বিশেষ দ্রষ্টব্য:

  • সাহরির শেষ সময় সতর্কতামূলক সুবহে সাদিকের ১ মিনিট আগে ধরা হয়েছে এবং ফজরের আজানের সময় সুবহে সাদিকের ৩ মিনিট পর নির্ধারণ করা হয়েছে।
  • রাজশাহীর সময়ের সঙ্গে অন্যান্য অঞ্চলের সময় ইসলামিক ফাউন্ডেশনের নিয়ম অনুযায়ী যোগ বা বিয়োগ করে নিতে হবে।

সিলেটের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি

