রাজশাহীর সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি।

চাঁদ দেখা সাপেক্ষে আগামী ১৯ বা ২০ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে যাচ্ছে পবিত্র রমজান মাস। আসন্ন রমজান মাস সামনে রেখে রাজশাহীর সেহরি ও ইফতারের চূড়ান্ত সময়সূচি প্রকাশ করেছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন।
১৪৪৭ হিজরির এই ক্যালেন্ডার বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের খতিবের নেতৃত্বে দেশের শীর্ষ মুফতিরা চূড়ান্ত করেছেন।
|রমজান
|তারিখ (ফেব্রুয়ারি-মার্চ)
|সেহরির শেষ সময়
|ফজরের আজান
|ইফতারের সময়
|★০১
|১৯ ফেব্রুয়ারি
|৫:১৮
|৫:২২
|৬:০৪
|০২
|২০ ফেব্রুয়ারি
|৫:১৮
|৫:২১
|৬:০৫
|০৩
|২১ ফেব্রুয়ারি
|৫:১৭
|৫:২১
|৬:০৫
|০৪
|২২ ফেব্রুয়ারি
|৫:১৬
|৫:২০
|৬:০৬
|০৫
|২৩ ফেব্রুয়ারি
|৫:১৬
|৫:১৯
|৬:০৬
|০৬
|২৪ ফেব্রুয়ারি
|৫:১৫
|৫:১৮
|৬:০৭
|০৭
|২৫ ফেব্রুয়ারি
|৫:১৪
|৫:১৮
|৬:০৭
|০৮
|২৬ ফেব্রুয়ারি
|৫:১৩
|৫:১৭
|৬:০৮
|০৯
|২৭ ফেব্রুয়ারি
|৫:১২
|৫:১৬
|৬:০৮
|১০
|২৮ ফেব্রুয়ারি
|৫:১২
|৫:১৫
|৬:০৯
|১১
|০১ মার্চ
|৫:১১
|৫:১৪
|৬:০৯
|১২
|০২ মার্চ
|৫:১০
|৫:১৩
|৬:১০
|১৩
|০৩ মার্চ
|৫:০৯
|৫:১৩
|৬:১০
|১৪
|০৪ মার্চ
|৫:০৮
|৫:১২
|৬:১১
|১৫
|০৫ মার্চ
|৫:০৭
|৫:১১
|৬:১১
|১৬
|০৬ মার্চ
|৫:০৬
|৫:১০
|৬:১২
|১৭
|০৭ মার্চ
|৫:০৫
|৫:০৯
|৬:১২
|১৮
|০৮ মার্চ
|৫:০৪
|৫:০৮
|৬:১৩
|১৯
|০৯ মার্চ
|৫:০৩
|৫:০৭
|৬:১৩
|২০
|১০ মার্চ
|৫:০৩
|৫:০৬
|৬:১৪
|২১
|১১ মার্চ
|৫:০২
|৫:০৫
|৬:১৪
|২২
|১২ মার্চ
|৫:০১
|৫:০৪
|৬:১৫
|২৩
|১৩ মার্চ
|৫:০০
|৫:০৩
|৬:১৫
|২৪
|১৪ মার্চ
|৪:৫৯
|৫:০২
|৬:১৬
|২৫
|১৫ মার্চ
|৪:৫৮
|৫:০১
|৬:১৬
|২৬
|১৬ মার্চ
|৪:৫৭
|৫:০০
|৬:১৬
|২৭
|১৭ মার্চ
|৪:৫৫
|৪:৫৯
|৬:১৭
|২৮
|১৮ মার্চ
|৪:৫৪
|৪:৫৮
|৬:১৭
|২৯
|১৯ মার্চ
|৪:৫৩
|৪:৫৭
|৬:১৮
|৩০
|২০ মার্চ
|৪:৫২
|৪:৫৬
|৬:১৮
বিশেষ দ্রষ্টব্য:
