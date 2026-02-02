রংপুরের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি।

Ajker Patrika
চাঁদ দেখা সাপেক্ষে আগামী ১৯ বা ২০ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে যাচ্ছে পবিত্র রমজান মাস। আসন্ন রমজান মাস সামনে রেখে রংপুরের সেহরি ও ইফতারের চূড়ান্ত সময়সূচি প্রকাশ করেছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন।

১৪৪৭ হিজরির এই ক্যালেন্ডার বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের খতিবের নেতৃত্বে দেশের শীর্ষ মুফতিরা চূড়ান্ত করেছেন।

রংপুর জেলা
রমজানতারিখ (ফেব্রুয়ারি-মার্চ)সেহরির শেষ সময়ফজরের আজানইফতারের সময়
★০১১৯ ফেব্রুয়ারি৫:১৭৫:২০৬:০০
০২২০ ফেব্রুয়ারি৫:১৬৫:১৯৬:০১
০৩২১ ফেব্রুয়ারি৫:১৫৫:১৮৬:০২
০৪২২ ফেব্রুয়ারি৫:১৪৫:১৮৬:০২
০৫২৩ ফেব্রুয়ারি৫:১৪৫:১৭৬:০৩
০৬২৪ ফেব্রুয়ারি৫:১৩৫:১৬৬:০৩
০৭২৫ ফেব্রুয়ারি৫:১২৫:১৫৬:০৪
০৮২৬ ফেব্রুয়ারি৫:১১৫:১৪৬:০৪
০৯২৭ ফেব্রুয়ারি৫:১০৫:১৪৬:০৫
১০২৮ ফেব্রুয়ারি৫:০৯৫:১৩৬:০৬
১১০১ মার্চ৫:০৮৫:১২৬:০৬
১২০২ মার্চ৫:০৮৫:১১৬:০৭
১৩০৩ মার্চ৫:০৭৫:১০৬:০৭
১৪০৪ মার্চ৫:০৬৫:০৯৬:০৮
১৫০৫ মার্চ৫:০৫৫:০৮৬:০৮
১৬০৬ মার্চ৫:০৪৫:০৭৬:০৯
১৭০৭ মার্চ৫:০৩৫:০৬৬:০৯
১৮০৮ মার্চ৫:০২৫:০৫৬:১০
১৯০৯ মার্চ৫:০১৫:০৪৬:১০
২০১০ মার্চ৫:০০৫:০৩৬:১১
২১১১ মার্চ৪:৫৯৫:০২৬:১১
২২১২ মার্চ৪:৫৮৫:০১৬:১২
২৩১৩ মার্চ৪:৫৭৫:০০৬:১২
২৪১৪ মার্চ৪:৫৬৪:৫৯৬:১৩
২৫১৫ মার্চ৪:৫৫৪:৫৮৬:১৩
২৬১৬ মার্চ৪:৫৪৪:৫৭৬:১৪
২৭১৭ মার্চ৪:৫৩৪:৫৬৬:১৪
২৮১৮ মার্চ৪:৫২৪:৫৫৬:১৫
২৯১৯ মার্চ৪:৫০৪:৫৪৬:১৫
৩০২০ মার্চ৪:৪৯৪:৫৩৬:১৬

বিশেষ দ্রষ্টব্য:

  • সাহরির শেষ সময় সতর্কতামূলক সুবহে সাদিকের ১ মিনিট আগে ধরা হয়েছে এবং ফজরের আজানের সময় সুবহে সাদিকের ৩ মিনিট পর নির্ধারণ করা হয়েছে।
  • রংপুরের সময়ের সঙ্গে অন্যান্য অঞ্চলের সময় ইসলামিক ফাউন্ডেশনের নিয়ম অনুযায়ী যোগ বা বিয়োগ করে নিতে হবে।

