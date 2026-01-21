Ajker Patrika
ইসলাম

রমজানের সময়সূচি ২০২৬: সেহরি ও ইফতারের ক্যালেন্ডার

ইসলাম ডেস্ক 
আপডেট : ২১ জানুয়ারি ২০২৬, ১৬: ১৪
রমজানের সময়সূচি ২০২৬: সেহরি ও ইফতারের ক্যালেন্ডার
প্রতীকী ছবি

চাঁদ দেখা সাপেক্ষে আগামী ১৯ বা ২০ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে যাচ্ছে পবিত্র রমজান মাস। আসন্ন রমজান মাস সামনে রেখে ঢাকা জেলার সেহরি ও ইফতারের চূড়ান্ত সময়সূচি প্রকাশ করেছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন।

১৪৪৭ হিজরির এই ক্যালেন্ডার বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের খতিবের নেতৃত্বে দেশের শীর্ষ মুফতিরা চূড়ান্ত করেছেন।

প্রথম রমজানের সময়সূচি

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রকাশিত সূচি অনুযায়ী, আগামী ১৯ ফেব্রুয়ারি (বৃহস্পতিবার) প্রথম রমজান ধরে ঢাকার সেহরির শেষ সময় ভোর ৫টা ১২ মিনিট এবং ইফতারের সময় সন্ধ্যা ৫টা ৫৮ মিনিট নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে ১৯ তারিখ চাঁদ দেখা না গেলে এক দিন পিছিয়ে ২০ ফেব্রুয়ারি থেকে রোজা শুরু হবে।

ঢাকার সঙ্গে অন্যান্য জেলার সময়ের পার্থক্য

ইসলামিক ফাউন্ডেশন জানিয়েছে, ঢাকার সময়ের সঙ্গে দেশের অন্যান্য অঞ্চলের মানুষের সেহরি ও ইফতারের কিছুটা পার্থক্য থাকবে। দূরত্ব অনুযায়ী ঢাকার সময়ের সঙ্গে সর্বোচ্চ ৯ মিনিট পর্যন্ত যোগ অথবা ৯ মিনিট পর্যন্ত বিয়োগ করে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ সেহরি ও ইফতার করবেন। দেশের অন্য সব জেলা ও বিভাগের সময়সূচি সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়গুলো থেকে প্রকাশ করা হবে।

রমজানের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২৬
রমজানতারিখ (ফেব্রুয়ারি-মার্চ) সেহরির শেষ সময়ফজরের আজানইফতারের সময়
★০১১৯ ফেব্রুয়ারি৫:১২৫:১৫৫:৫৮
০২২০ ফেব্রুয়ারি৫:১১৫:১৪৫:৫৮
০৩২১ ফেব্রুয়ারি৫:১১৫:১৪৫:৫৯
০৪২২ ফেব্রুয়ারি৫:১০৫:১৩৫:৫৯
০৫২৩ ফেব্রুয়ারি৫:০৯৫:১২৬:০০
০৬২৪ ফেব্রুয়ারি৫:০৮৫:১১৬:০০
০৭২৫ ফেব্রুয়ারি৫:০৮৫:১১৬:০১
০৮২৬ ফেব্রুয়ারি৫:০৭৫:১০৬:০১
০৯২৭ ফেব্রুয়ারি৫:০৬৫:০৯৬:০২
১০২৮ ফেব্রুয়ারি৫:০৫৫:০৮৬:০২
১১০১ মার্চ৫:০৫৫:০৮৬:০৩
১২০২ মার্চ৫:০৪৫:০৭৬:০৩
১৩০৩ মার্চ৫:০৩৫:০৬৬:০৪
১৪০৪ মার্চ৫:০২৫:০৫৬:০৪
১৫০৫ মার্চ৫:০১৫:০৪৬:০৫
১৬০৬ মার্চ৫:০০৫:০৩৬:০৫
১৭০৭ মার্চ৪:৫৯৫:০২৬:০৬
১৮০৮ মার্চ৪:৫৮৫:০১৬:০৬
১৯০৯ মার্চ৪:৫৭৫:০০৬:০৭
২০১০ মার্চ৪:৫৭৪:৫৯৬:০৭
২১১১ মার্চ৪:৫৬৪:৫৮৬:০৭
২২১২ মার্চ৪:৫৫৪:৫৭৬:০৮
২৩১৩ মার্চ৪:৫৪৪:৫৭৬:০৮
২৪১৪ মার্চ৪:৫৩৪:৫৬৬:০৯
২৫১৫ মার্চ৪:৫২৪:৫৫৬:০৯
২৬১৬ মার্চ৪:৫১৪:৫৪৬:১০
২৭১৭ মার্চ৪:৫০৪:৫৩৬:১০
২৮১৮ মার্চ৪:৪৯৪:৫২৬:১০
২৯১৯ মার্চ৪:৪৮৪:৫০৬:১১
৩০২০ মার্চ৪:৪৭৪:৪৯৬:১১

বিশেষ দ্রষ্টব্য:

  • সাহরির শেষ সময় সতর্কতামূলক সুবহে সাদিকের ১ মিনিট আগে ধরা হয়েছে এবং ফজরের আজানের সময় সুবহে সাদিকের ৩ মিনিট পর নির্ধারণ করা হয়েছে।
  • ঢাকার সময়ের সঙ্গে অন্যান্য অঞ্চলের সময় ইসলামিক ফাউন্ডেশনের নিয়ম অনুযায়ী যোগ বা বিয়োগ করে নিতে হবে।

বিষয়:

ইসলামরমজানইফতারসেহরিরমজান মোবারকপাঠকের আগ্রহরোজা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

রমজানের সময়সূচি ২০২৬: সেহরি ও ইফতারের ক্যালেন্ডার

রমজানের সময়সূচি ২০২৬: সেহরি ও ইফতারের ক্যালেন্ডার

জাপাকে প্রতীক দিলে রাজশাহীতে নির্বাচন হতে দেব না: এনসিপি নেতা

জাপাকে প্রতীক দিলে রাজশাহীতে নির্বাচন হতে দেব না: এনসিপি নেতা

জাতীয় স্কেলে বেতন পাবেন ইমাম-মুয়াজ্জিন, গেজেট প্রকাশ

জাতীয় স্কেলে বেতন পাবেন ইমাম-মুয়াজ্জিন, গেজেট প্রকাশ

বাংলাদেশকে বিশ্বকাপ থেকে বাদ দিলে আইনি পথ দেখবে বিসিবি

বাংলাদেশকে বিশ্বকাপ থেকে বাদ দিলে আইনি পথ দেখবে বিসিবি

মিরপুরে বিএনপি-জামায়াত সংঘর্ষ, আহত কয়েকজন

মিরপুরে বিএনপি-জামায়াত সংঘর্ষ, আহত কয়েকজন

সম্পর্কিত

রমজানের সময়সূচি ২০২৬: সেহরি ও ইফতারের ক্যালেন্ডার

রমজানের সময়সূচি ২০২৬: সেহরি ও ইফতারের ক্যালেন্ডার

মাত্র ৮ মাস ১৫ দিনে হাফেজ হলো হবিগঞ্জের ৭ বছরের শিশু

মাত্র ৮ মাস ১৫ দিনে হাফেজ হলো হবিগঞ্জের ৭ বছরের শিশু

সুরা কাউসার: বাংলা উচ্চারণ, অর্থ, ব্যাখ্যা ও শানে নুজুল

সুরা কাউসার: বাংলা উচ্চারণ, অর্থ, ব্যাখ্যা ও শানে নুজুল

সালাতুত তাসবিহ নামাজের নিয়ম ও ফজিলত

সালাতুত তাসবিহ নামাজের নিয়ম ও ফজিলত