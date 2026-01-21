রমজানের সময়সূচি ২০২৬: সেহরি ও ইফতারের ক্যালেন্ডার

ইসলাম ডেস্ক
চাঁদ দেখা সাপেক্ষে আগামী ১৯ বা ২০ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে যাচ্ছে পবিত্র রমজান মাস। আসন্ন রমজান মাস সামনে রেখে ঢাকা জেলার সেহরি ও ইফতারের চূড়ান্ত সময়সূচি প্রকাশ করেছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন।
১৪৪৭ হিজরির এই ক্যালেন্ডার বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের খতিবের নেতৃত্বে দেশের শীর্ষ মুফতিরা চূড়ান্ত করেছেন।
ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রকাশিত সূচি অনুযায়ী, আগামী ১৯ ফেব্রুয়ারি (বৃহস্পতিবার) প্রথম রমজান ধরে ঢাকার সেহরির শেষ সময় ভোর ৫টা ১২ মিনিট এবং ইফতারের সময় সন্ধ্যা ৫টা ৫৮ মিনিট নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে ১৯ তারিখ চাঁদ দেখা না গেলে এক দিন পিছিয়ে ২০ ফেব্রুয়ারি থেকে রোজা শুরু হবে।
ইসলামিক ফাউন্ডেশন জানিয়েছে, ঢাকার সময়ের সঙ্গে দেশের অন্যান্য অঞ্চলের মানুষের সেহরি ও ইফতারের কিছুটা পার্থক্য থাকবে। দূরত্ব অনুযায়ী ঢাকার সময়ের সঙ্গে সর্বোচ্চ ৯ মিনিট পর্যন্ত যোগ অথবা ৯ মিনিট পর্যন্ত বিয়োগ করে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ সেহরি ও ইফতার করবেন। দেশের অন্য সব জেলা ও বিভাগের সময়সূচি সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়গুলো থেকে প্রকাশ করা হবে।
|রমজান
|তারিখ (ফেব্রুয়ারি-মার্চ)
|সেহরির শেষ সময়
|ফজরের আজান
|ইফতারের সময়
|★০১
|১৯ ফেব্রুয়ারি
|৫:১২
|৫:১৫
|৫:৫৮
|০২
|২০ ফেব্রুয়ারি
|৫:১১
|৫:১৪
|৫:৫৮
|০৩
|২১ ফেব্রুয়ারি
|৫:১১
|৫:১৪
|৫:৫৯
|০৪
|২২ ফেব্রুয়ারি
|৫:১০
|৫:১৩
|৫:৫৯
|০৫
|২৩ ফেব্রুয়ারি
|৫:০৯
|৫:১২
|৬:০০
|০৬
|২৪ ফেব্রুয়ারি
|৫:০৮
|৫:১১
|৬:০০
|০৭
|২৫ ফেব্রুয়ারি
|৫:০৮
|৫:১১
|৬:০১
|০৮
|২৬ ফেব্রুয়ারি
|৫:০৭
|৫:১০
|৬:০১
|০৯
|২৭ ফেব্রুয়ারি
|৫:০৬
|৫:০৯
|৬:০২
|১০
|২৮ ফেব্রুয়ারি
|৫:০৫
|৫:০৮
|৬:০২
|১১
|০১ মার্চ
|৫:০৫
|৫:০৮
|৬:০৩
|১২
|০২ মার্চ
|৫:০৪
|৫:০৭
|৬:০৩
|১৩
|০৩ মার্চ
|৫:০৩
|৫:০৬
|৬:০৪
|১৪
|০৪ মার্চ
|৫:০২
|৫:০৫
|৬:০৪
|১৫
|০৫ মার্চ
|৫:০১
|৫:০৪
|৬:০৫
|১৬
|০৬ মার্চ
|৫:০০
|৫:০৩
|৬:০৫
|১৭
|০৭ মার্চ
|৪:৫৯
|৫:০২
|৬:০৬
|১৮
|০৮ মার্চ
|৪:৫৮
|৫:০১
|৬:০৬
|১৯
|০৯ মার্চ
|৪:৫৭
|৫:০০
|৬:০৭
|২০
|১০ মার্চ
|৪:৫৭
|৪:৫৯
|৬:০৭
|২১
|১১ মার্চ
|৪:৫৬
|৪:৫৮
|৬:০৭
|২২
|১২ মার্চ
|৪:৫৫
|৪:৫৭
|৬:০৮
|২৩
|১৩ মার্চ
|৪:৫৪
|৪:৫৭
|৬:০৮
|২৪
|১৪ মার্চ
|৪:৫৩
|৪:৫৬
|৬:০৯
|২৫
|১৫ মার্চ
|৪:৫২
|৪:৫৫
|৬:০৯
|২৬
|১৬ মার্চ
|৪:৫১
|৪:৫৪
|৬:১০
|২৭
|১৭ মার্চ
|৪:৫০
|৪:৫৩
|৬:১০
|২৮
|১৮ মার্চ
|৪:৪৯
|৪:৫২
|৬:১০
|২৯
|১৯ মার্চ
|৪:৪৮
|৪:৫০
|৬:১১
|৩০
|২০ মার্চ
|৪:৪৭
|৪:৪৯
|৬:১১
চাঁদ দেখা সাপেক্ষে আগামী ১৯ বা ২০ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে যাচ্ছে পবিত্র রমজান মাস। আসন্ন রমজান মাস সামনে রেখে ঢাকা জেলার সেহরি ও ইফতারের চূড়ান্ত সময়সূচি প্রকাশ করেছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন।
১৪৪৭ হিজরির এই ক্যালেন্ডার বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের খতিবের নেতৃত্বে দেশের শীর্ষ মুফতিরা চূড়ান্ত করেছেন।
ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রকাশিত সূচি অনুযায়ী, আগামী ১৯ ফেব্রুয়ারি (বৃহস্পতিবার) প্রথম রমজান ধরে ঢাকার সেহরির শেষ সময় ভোর ৫টা ১২ মিনিট এবং ইফতারের সময় সন্ধ্যা ৫টা ৫৮ মিনিট নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে ১৯ তারিখ চাঁদ দেখা না গেলে এক দিন পিছিয়ে ২০ ফেব্রুয়ারি থেকে রোজা শুরু হবে।
ইসলামিক ফাউন্ডেশন জানিয়েছে, ঢাকার সময়ের সঙ্গে দেশের অন্যান্য অঞ্চলের মানুষের সেহরি ও ইফতারের কিছুটা পার্থক্য থাকবে। দূরত্ব অনুযায়ী ঢাকার সময়ের সঙ্গে সর্বোচ্চ ৯ মিনিট পর্যন্ত যোগ অথবা ৯ মিনিট পর্যন্ত বিয়োগ করে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ সেহরি ও ইফতার করবেন। দেশের অন্য সব জেলা ও বিভাগের সময়সূচি সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়গুলো থেকে প্রকাশ করা হবে।
|রমজান
|তারিখ (ফেব্রুয়ারি-মার্চ)
|সেহরির শেষ সময়
|ফজরের আজান
|ইফতারের সময়
|★০১
|১৯ ফেব্রুয়ারি
|৫:১২
|৫:১৫
|৫:৫৮
|০২
|২০ ফেব্রুয়ারি
|৫:১১
|৫:১৪
|৫:৫৮
|০৩
|২১ ফেব্রুয়ারি
|৫:১১
|৫:১৪
|৫:৫৯
|০৪
|২২ ফেব্রুয়ারি
|৫:১০
|৫:১৩
|৫:৫৯
|০৫
|২৩ ফেব্রুয়ারি
|৫:০৯
|৫:১২
|৬:০০
|০৬
|২৪ ফেব্রুয়ারি
|৫:০৮
|৫:১১
|৬:০০
|০৭
|২৫ ফেব্রুয়ারি
|৫:০৮
|৫:১১
|৬:০১
|০৮
|২৬ ফেব্রুয়ারি
|৫:০৭
|৫:১০
|৬:০১
|০৯
|২৭ ফেব্রুয়ারি
|৫:০৬
|৫:০৯
|৬:০২
|১০
|২৮ ফেব্রুয়ারি
|৫:০৫
|৫:০৮
|৬:০২
|১১
|০১ মার্চ
|৫:০৫
|৫:০৮
|৬:০৩
|১২
|০২ মার্চ
|৫:০৪
|৫:০৭
|৬:০৩
|১৩
|০৩ মার্চ
|৫:০৩
|৫:০৬
|৬:০৪
|১৪
|০৪ মার্চ
|৫:০২
|৫:০৫
|৬:০৪
|১৫
|০৫ মার্চ
|৫:০১
|৫:০৪
|৬:০৫
|১৬
|০৬ মার্চ
|৫:০০
|৫:০৩
|৬:০৫
|১৭
|০৭ মার্চ
|৪:৫৯
|৫:০২
|৬:০৬
|১৮
|০৮ মার্চ
|৪:৫৮
|৫:০১
|৬:০৬
|১৯
|০৯ মার্চ
|৪:৫৭
|৫:০০
|৬:০৭
|২০
|১০ মার্চ
|৪:৫৭
|৪:৫৯
|৬:০৭
|২১
|১১ মার্চ
|৪:৫৬
|৪:৫৮
|৬:০৭
|২২
|১২ মার্চ
|৪:৫৫
|৪:৫৭
|৬:০৮
|২৩
|১৩ মার্চ
|৪:৫৪
|৪:৫৭
|৬:০৮
|২৪
|১৪ মার্চ
|৪:৫৩
|৪:৫৬
|৬:০৯
|২৫
|১৫ মার্চ
|৪:৫২
|৪:৫৫
|৬:০৯
|২৬
|১৬ মার্চ
|৪:৫১
|৪:৫৪
|৬:১০
|২৭
|১৭ মার্চ
|৪:৫০
|৪:৫৩
|৬:১০
|২৮
|১৮ মার্চ
|৪:৪৯
|৪:৫২
|৬:১০
|২৯
|১৯ মার্চ
|৪:৪৮
|৪:৫০
|৬:১১
|৩০
|২০ মার্চ
|৪:৪৭
|৪:৪৯
|৬:১১
হবিগঞ্জে মাত্র সাড়ে আট মাসে পবিত্র কোরআন মুখস্থ করে এক অনন্য নজির স্থাপন করেছে সাত বছর বয়সী শিশু মিজানুর রহমান। অদম্য মেধা ও পরিশ্রমের মাধ্যমে সে এই গৌরব অর্জন করেছে। মিজানুর রহমান হবিগঞ্জ সদর উপজেলার জিল্লুর রহমানের ছেলে।৩ ঘণ্টা আগে
সুরা কাউসার পবিত্র কোরআনের ১০৮তম এবং সবচেয়ে ছোট সুরা। মাত্র তিন আয়াতের এই সুরা আকারে ছোট হলেও এর তাৎপর্য ও মাহাত্ম্য অপরিসীম। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর জীবনের এক কঠিন ও শোকাতুর মুহূর্তে আল্লাহ তাআলা সুরাটি নাজিল করে তাঁকে সান্ত্বনা ও মহিমান্বিত সুসংবাদ দান করেন।৪ ঘণ্টা আগে
ইসলামে নফল ইবাদতের মধ্যে সালাতুত তাসবিহ অত্যন্ত ফজিলতপূর্ণ একটি নামাজ। হাদিস শরিফে এই নামাজ পড়ার গুরুত্ব অপরিসীম। এই নামাজ সম্ভব হলে প্রতিদিন একবার, তা না পারলে প্রতি সপ্তাহে একবার, সম্ভব না হলে প্রতি মাসে একবার, তাও না হলে বছরে একবার অথবা অন্তত জীবনে একবার হলেও আদায়ের কথা হাদিসে বলা হয়েছে।১০ ঘণ্টা আগে
একজন মুমিনের জন্য নামাজ হলো আধ্যাত্মিক প্রশান্তি ও জীবনের বরকত লাভের সর্বোত্তম মাধ্যম। প্রতিদিন সময়মতো নামাজ আদায় করা প্রতিটি মুসলমানের ওপর ফরজ। নিচে ঢাকা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য আজকের নামাজের সময়সূচি তুলে ধরা হলো।১৬ ঘণ্টা আগে