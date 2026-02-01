সিলেটের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি।

চাঁদ দেখা সাপেক্ষে আগামী ১৯ বা ২০ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে যাচ্ছে পবিত্র রমজান মাস। আসন্ন রমজান মাস সামনে রেখে সিলেটের সেহরি ও ইফতারের চূড়ান্ত সময়সূচি প্রকাশ করেছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন।
১৪৪৭ হিজরির এই ক্যালেন্ডার বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের খতিবের নেতৃত্বে দেশের শীর্ষ মুফতিরা চূড়ান্ত করেছেন।
|রমজান
|তারিখ (ফেব্রুয়ারি-মার্চ)
|সেহরির শেষ সময়
|ফজরের আজান
|ইফতারের সময়
|★০১
|১৯ ফেব্রুয়ারি
|৫:০৪
|৫:০৯
|৫:৫০
|০২
|২০ ফেব্রুয়ারি
|৫:০৪
|৫:০৮
|৫:৫১
|০৩
|২১ ফেব্রুয়ারি
|৫:০৩
|৫:০৭
|৫:৫২
|০৪
|২২ ফেব্রুয়ারি
|৫:০২
|৫:০৭
|৫:৫২
|০৫
|২৩ ফেব্রুয়ারি
|৫:০২
|৫:০৬
|৫:৫৩
|০৬
|২৪ ফেব্রুয়ারি
|৫:০১
|৫:০৫
|৫:৫৩
|০৭
|২৫ ফেব্রুয়ারি
|৫:০০
|৫:০৪
|৫:৫৪
|০৮
|২৬ ফেব্রুয়ারি
|৪:৫৯
|৫:০৪
|৫:৫৪
|০৯
|২৭ ফেব্রুয়ারি
|৪:৫৮
|৫:০৩
|৫:৫৫
|১০
|২৮ ফেব্রুয়ারি
|৪:৫৭
|৫:০২
|৫:৫৫
|১১
|০১ মার্চ
|৪:৫৭
|৫:০১
|৫:৫৬
|১২
|০২ মার্চ
|৪:৫৬
|৫:০০
|৫:৫৬
|১৩
|০৩ মার্চ
|৪:৫৫
|৪:৫৯
|৫:৫৭
|১৪
|০৪ মার্চ
|৪:৫৪
|৪:৫৮
|৫:৫৭
|১৫
|০৫ মার্চ
|৪:৫৩
|৪:৫৭
|৫:৫৮
|১৬
|০৬ মার্চ
|৪:৫২
|৪:৫৭
|৫:৫৮
|১৭
|০৭ মার্চ
|৪:৫১
|৪:৫৬
|৫:৫৯
|১৮
|০৮ মার্চ
|৪:৫০
|৪:৫৫
|৫:৫৯
|১৯
|০৯ মার্চ
|৪:৪৯
|৪:৫৪
|৬:০০
|২০
|১০ মার্চ
|৪:৪৮
|৪:৫৩
|৬:০০
|২১
|১১ মার্চ
|৪:৪৭
|৪:৫২
|৬:০১
|২২
|১২ মার্চ
|৪:৪৬
|৪:৫১
|৬:০১
|২৩
|১৩ মার্চ
|৪:৪৫
|৪:৫০
|৬:০২
|২৪
|১৪ মার্চ
|৪:৪৪
|৪:৪৯
|৬:০২
|২৫
|১৫ মার্চ
|৪:৪৩
|৪:৪৮
|৬:০৩
|২৬
|১৬ মার্চ
|৪:৪২
|৪:৪৭
|৬:০৩
|২৭
|১৭ মার্চ
|৪:৪১
|৪:৪৬
|৬:০৩
|২৮
|১৮ মার্চ
|৪:৪০
|৪:৪৫
|৬:০৪
|২৯
|১৯ মার্চ
|৪:৩৯
|৪:৪৪
|৬:০৪
|৩০
|২০ মার্চ
|৪:৩৮
|৪:৪২
|৬:০৫
বিশেষ দ্রষ্টব্য:
