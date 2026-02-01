Ajker Patrika
ইসলাম

সিলেটের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি

ইসলাম ডেস্ক 
আপডেট : ০১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১৬: ১৬
সিলেটের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি
সিলেটের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি।

চাঁদ দেখা সাপেক্ষে আগামী ১৯ বা ২০ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে যাচ্ছে পবিত্র রমজান মাস। আসন্ন রমজান মাস সামনে রেখে সিলেটের সেহরি ও ইফতারের চূড়ান্ত সময়সূচি প্রকাশ করেছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন।

১৪৪৭ হিজরির এই ক্যালেন্ডার বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের খতিবের নেতৃত্বে দেশের শীর্ষ মুফতিরা চূড়ান্ত করেছেন।

সিলেট জেলা
রমজানতারিখ (ফেব্রুয়ারি-মার্চ)সেহরির শেষ সময়ফজরের আজানইফতারের সময়
★০১১৯ ফেব্রুয়ারি৫:০৪৫:০৯৫:৫০
০২২০ ফেব্রুয়ারি৫:০৪৫:০৮৫:৫১
০৩২১ ফেব্রুয়ারি৫:০৩৫:০৭৫:৫২
০৪২২ ফেব্রুয়ারি৫:০২৫:০৭৫:৫২
০৫২৩ ফেব্রুয়ারি৫:০২৫:০৬৫:৫৩
০৬২৪ ফেব্রুয়ারি৫:০১৫:০৫৫:৫৩
০৭২৫ ফেব্রুয়ারি৫:০০৫:০৪৫:৫৪
০৮২৬ ফেব্রুয়ারি৪:৫৯৫:০৪৫:৫৪
০৯২৭ ফেব্রুয়ারি৪:৫৮৫:০৩৫:৫৫
১০২৮ ফেব্রুয়ারি৪:৫৭৫:০২৫:৫৫
১১০১ মার্চ৪:৫৭৫:০১৫:৫৬
১২০২ মার্চ৪:৫৬৫:০০৫:৫৬
১৩০৩ মার্চ৪:৫৫৪:৫৯৫:৫৭
১৪০৪ মার্চ৪:৫৪৪:৫৮৫:৫৭
১৫০৫ মার্চ৪:৫৩৪:৫৭৫:৫৮
১৬০৬ মার্চ৪:৫২৪:৫৭৫:৫৮
১৭০৭ মার্চ৪:৫১৪:৫৬৫:৫৯
১৮০৮ মার্চ৪:৫০৪:৫৫৫:৫৯
১৯০৯ মার্চ৪:৪৯৪:৫৪৬:০০
২০১০ মার্চ৪:৪৮৪:৫৩৬:০০
২১১১ মার্চ৪:৪৭৪:৫২৬:০১
২২১২ মার্চ৪:৪৬৪:৫১৬:০১
২৩১৩ মার্চ৪:৪৫৪:৫০৬:০২
২৪১৪ মার্চ৪:৪৪৪:৪৯৬:০২
২৫১৫ মার্চ৪:৪৩৪:৪৮৬:০৩
২৬১৬ মার্চ৪:৪২৪:৪৭৬:০৩
২৭১৭ মার্চ৪:৪১৪:৪৬৬:০৩
২৮১৮ মার্চ৪:৪০৪:৪৫৬:০৪
২৯১৯ মার্চ৪:৩৯৪:৪৪৬:০৪
৩০২০ মার্চ৪:৩৮৪:৪২৬:০৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য:

  • সাহরির শেষ সময় সতর্কতামূলক সুবহে সাদিকের ১ মিনিট আগে ধরা হয়েছে এবং ফজরের আজানের সময় সুবহে সাদিকের ৩ মিনিট পর নির্ধারণ করা হয়েছে।
  • সিলেটের সময়ের সঙ্গে অন্যান্য অঞ্চলের সময় ইসলামিক ফাউন্ডেশনের নিয়ম অনুযায়ী যোগ বা বিয়োগ করে নিতে হবে।

আরও পড়ুন-

রাজশাহীর সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি

বিষয়:

ইসলামরমজানইফতারসেহরিরমজান মোবারকমাহে রমজানরোজা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

শফিকুর রহমানের পোস্ট নিয়ে আলোচনা, সাইবার হামলার কথা জানাল জামায়াত

শফিকুর রহমানের পোস্ট নিয়ে আলোচনা, সাইবার হামলার কথা জানাল জামায়াত

কর্মচারীদের কর্মবিরতিতে ৮ ঘণ্টা অচল চট্টগ্রাম বন্দর

কর্মচারীদের কর্মবিরতিতে ৮ ঘণ্টা অচল চট্টগ্রাম বন্দর

কারাগারে প্রথম ‘সেক্স রুম’ চালু করল ইতালি

কারাগারে প্রথম ‘সেক্স রুম’ চালু করল ইতালি

তারেক রহমানের উপহার পাওয়া অন্ধ গফুরের বাড়িতে হামলা ও লুটপাট

তারেক রহমানের উপহার পাওয়া অন্ধ গফুরের বাড়িতে হামলা ও লুটপাট

হান্নান মাসউদের পথসভায় হামলা, আহত ৩

হান্নান মাসউদের পথসভায় হামলা, আহত ৩

সম্পর্কিত

রাজশাহীর সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি

রাজশাহীর সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি

সিলেটের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি

সিলেটের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি

সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি: আল্লাহর অতিপ্রিয় বাক্য

সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি: আল্লাহর অতিপ্রিয় বাক্য

লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ অর্থ ও ফজিলত

লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ অর্থ ও ফজিলত