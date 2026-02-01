Ajker Patrika
ক্রিকেট

ভারতের বিপক্ষে পাকিস্তানের ম্যাচ বর্জনে বড় চিন্তায় আইসিসি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ভারতের বিপক্ষে পাকিস্তানের ম্যাচ বর্জনে বড় চিন্তায় আইসিসি
বাংলাদেশের পাশে থাকতে বড় সিদ্ধান্ত নিয়েছে পাকিস্তান। ছবি: আজকের পত্রিকা গ্রাফিকস

২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলতে যাচ্ছে পাকিস্তান। তবে বাংলাদেশকে সমর্থনে তারা টুর্নামেন্টে ১৫ ফেব্রুয়ারি ভারতের বিপক্ষে ম্যাচটি বর্জন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পাকিস্তান সরকারের পক্ষ থেকে এই সিদ্ধান্ত জানানো হয়েছে।

পাকিস্তান সরকারের এই সিদ্ধান্তে বিরাট চিন্তায় পড়ে গেছে আইসিসি। ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ না হওয়া মানে আইসিসির বিপুল আর্থিক ক্ষতি। আইসিসি এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে লিখেছে, 'আইসিসি এখনো পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক যোগাযোগের অপেক্ষায় রয়েছে। এ ধরনের অংশগ্রহণের অবস্থান একটি বৈশ্বিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার মৌলিক নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়—যেখানে যোগ্যতা অর্জনকারী সব দল নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী সমান শর্তে অংশগ্রহণ করবে বলে প্রত্যাশা করা হয়।'

আইসিসি আরও লিখেছে, 'জাতীয় নীতিনির্ধারণে সরকারের ভূমিকার প্রতি আইসিসি সম্মান জানালেও এ ধরনের সিদ্ধান্ত শুধু বৈশ্বিক ক্রিকেটের স্বার্থে নয় এবং বিশ্বজুড়ে পাকিস্তানের লাখো ভক্তের জন্যও ক্ষতিকর।'

আইসিসি আশায় আছে, পিসিবি তাদের সিদ্ধান্ত বদলে খেলবে ভারতের সঙ্গে। আইসিসি হালকা হুমকিও যেন দিয়ে রেখেছে পাকিস্তানকে, 'দেশের ক্রিকেটের ওপর এর গুরুত্বপূর্ণ ও দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব বিবেচনা করবে পিসিবি, কারণ, এ সিদ্ধান্ত বৈশ্বিক ক্রিকেট ব্যবস্থার ওপর প্রভাব ফেলতে পারে—যার একটি সদস্য ও উপকারভোগী পিসিবিও।'

বাংলাদেশকে সমর্থনে ভারতের সঙ্গে ম্যাচ খেলবে না পাকিস্তানবাংলাদেশকে সমর্থনে ভারতের সঙ্গে ম্যাচ খেলবে না পাকিস্তান

আইসিসি আশা করছে, পিসিবি সব অংশীজনের স্বার্থ রক্ষা করে এমন একটি পারস্পরিক গ্রহণযোগ্য সমাধানের পথ খুঁজে বের করবে।

এই জায়গাটাতেই আইসিসির সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানিয়ে বড় সিদ্ধান্ত নিয়েছে পাকিস্তান। তারা মনে করে বিসিবিও এক গুরুত্বপূর্ণ অংশীজন এই বিশ্বকাপের। অথচ তাদের ন্যায্য চাওয়া তো পূরণ হয়ইনি, উল্টো বিশ্বকাপ খেলা হচ্ছে না বাংলাদেশের।

বিষয়:

খেলাপাকিস্তানক্রিকেটআইসিসি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

কুখ্যাত এপস্টেইন ফাইলে বাংলাদেশের আইসিডিডিআরবি

ঢাবির ভর্তি পরীক্ষায় প্রথম হওয়া অনন্য গাঙ্গুলীর মরদেহ উদ্ধার

‘সব খারিজ হবে, তুই খালি টাকা পাঠাবি’, ভূমি কর্মকর্তার ঘুষ গ্রহণের ভিডিও ভাইরাল

ইরানে হামলা হতে পারে আজই, মধ্যপ্রাচ্যের মিত্রদের সতর্ক করেছেন ট্রাম্প

বাজেটে বাংলাদেশের জন্য বরাদ্দ ৭৪ শতাংশ বাড়াল ভারত

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

টিঅ্যান্ডটি কলোনিতে শামিলা রহমানের উঠান বৈঠক, তারেক রহমানের জন্য চাইলেন ভোট

টিঅ্যান্ডটি কলোনিতে শামিলা রহমানের উঠান বৈঠক, তারেক রহমানের জন্য চাইলেন ভোট

স্নাতক পাসে ট্রাস্ট ব্যাংকে চাকরি, লাগবে না অভিজ্ঞতা

স্নাতক পাসে ট্রাস্ট ব্যাংকে চাকরি, লাগবে না অভিজ্ঞতা

মুক্তবাণিজ্য চুক্তি: ভারত করেছে, বাংলাদেশকেও জরুরি ভিত্তিতে করার পরামর্শ ইইউর

মুক্তবাণিজ্য চুক্তি: ভারত করেছে, বাংলাদেশকেও জরুরি ভিত্তিতে করার পরামর্শ ইইউর

এবার দুর্নীতির মামলায় গ্রেপ্তার সাবেক প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ

এবার দুর্নীতির মামলায় গ্রেপ্তার সাবেক প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ

নারীদের নিয়ে জামায়াত আমিরের ‘মন্তব্য’, জবি শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

নারীদের নিয়ে জামায়াত আমিরের ‘মন্তব্য’, জবি শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

সম্পর্কিত

ভারতের বিপক্ষে পাকিস্তানের ম্যাচ বর্জনে বড় চিন্তায় আইসিসি

ভারতের বিপক্ষে পাকিস্তানের ম্যাচ বর্জনে বড় চিন্তায় আইসিসি

বাংলাদেশকে সমর্থনে ভারতের সঙ্গে ম্যাচ খেলবে না পাকিস্তান

বাংলাদেশকে সমর্থনে ভারতের সঙ্গে ম্যাচ খেলবে না পাকিস্তান

ত্রিশালে ১৭৩ একর জমিতে হচ্ছে দেশের প্রথম অলিম্পিক কমপ্লেক্স

ত্রিশালে ১৭৩ একর জমিতে হচ্ছে দেশের প্রথম অলিম্পিক কমপ্লেক্স

জোকোভিচকে হারিয়ে আলকারাসের ইতিহাস

জোকোভিচকে হারিয়ে আলকারাসের ইতিহাস