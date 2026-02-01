ভারতের বিপক্ষে পাকিস্তানের ম্যাচ বর্জনে বড় চিন্তায় আইসিসি

২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলতে যাচ্ছে পাকিস্তান। তবে বাংলাদেশকে সমর্থনে তারা টুর্নামেন্টে ১৫ ফেব্রুয়ারি ভারতের বিপক্ষে ম্যাচটি বর্জন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পাকিস্তান সরকারের পক্ষ থেকে এই সিদ্ধান্ত জানানো হয়েছে।
পাকিস্তান সরকারের এই সিদ্ধান্তে বিরাট চিন্তায় পড়ে গেছে আইসিসি। ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ না হওয়া মানে আইসিসির বিপুল আর্থিক ক্ষতি। আইসিসি এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে লিখেছে, 'আইসিসি এখনো পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক যোগাযোগের অপেক্ষায় রয়েছে। এ ধরনের অংশগ্রহণের অবস্থান একটি বৈশ্বিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার মৌলিক নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়—যেখানে যোগ্যতা অর্জনকারী সব দল নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী সমান শর্তে অংশগ্রহণ করবে বলে প্রত্যাশা করা হয়।'
আইসিসি আরও লিখেছে, 'জাতীয় নীতিনির্ধারণে সরকারের ভূমিকার প্রতি আইসিসি সম্মান জানালেও এ ধরনের সিদ্ধান্ত শুধু বৈশ্বিক ক্রিকেটের স্বার্থে নয় এবং বিশ্বজুড়ে পাকিস্তানের লাখো ভক্তের জন্যও ক্ষতিকর।'
আইসিসি আশায় আছে, পিসিবি তাদের সিদ্ধান্ত বদলে খেলবে ভারতের সঙ্গে। আইসিসি হালকা হুমকিও যেন দিয়ে রেখেছে পাকিস্তানকে, 'দেশের ক্রিকেটের ওপর এর গুরুত্বপূর্ণ ও দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব বিবেচনা করবে পিসিবি, কারণ, এ সিদ্ধান্ত বৈশ্বিক ক্রিকেট ব্যবস্থার ওপর প্রভাব ফেলতে পারে—যার একটি সদস্য ও উপকারভোগী পিসিবিও।'
আইসিসি আশা করছে, পিসিবি সব অংশীজনের স্বার্থ রক্ষা করে এমন একটি পারস্পরিক গ্রহণযোগ্য সমাধানের পথ খুঁজে বের করবে।
এই জায়গাটাতেই আইসিসির সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানিয়ে বড় সিদ্ধান্ত নিয়েছে পাকিস্তান। তারা মনে করে বিসিবিও এক গুরুত্বপূর্ণ অংশীজন এই বিশ্বকাপের। অথচ তাদের ন্যায্য চাওয়া তো পূরণ হয়ইনি, উল্টো বিশ্বকাপ খেলা হচ্ছে না বাংলাদেশের।
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরু হতে এক সপ্তাহ বাকি। টুর্নামেন্টে অংশ নেওয়ার ব্যাপারে নিজেদের অবস্থান পরিষ্কার করেছে পাকিস্তান। তারা জানিয়েছে, বিশ্বকাপে খেলতে যাচ্ছে পাকিস্তান। তবে বাংলাদেশকে সমর্থনে তারা টুর্নামেন্টে ভারতের বিপক্ষে ম্যাচটি বর্জন করবে।৪ ঘণ্টা আগে
ময়মনসিংহের ত্রিশালে দেশের প্রথম অলিম্পিক কমপ্লেক্সের ভিত্তিপ্রস্থর উদ্বোধন অনুষ্ঠান করেছেন সেনাপ্রধান ও অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান। সেনাপ্রধান আজ রোববার দুপুরে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রায় ১৭৩ একর জমিতে অলিম্পিক কমপ্লেক্সের ভিত্তিপ্রস্তর উদ্বোধন করেন।৫ ঘণ্টা আগে
কথা রাখলেন কার্লোস আলকারাস। মেলবোর্ন পার্কে পা রাখার পর পরই ঘোষণা দিয়েছিলেন—অস্ট্রেলিয়ান ওপেন জিতে ক্যারিয়ার গ্র্যান্ড স্লামটা এবারই পূরণ করতে চান তিনি। সে চাওয়ার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই খেলে গেলেন অস্ট্রেলিয়ান ওপেন। গতকাল পুরুষ এককের ফাইনালেও পরাভূত করলেন ‘মেলবোর্ন পার্কের রাজা’, রেকর্ড ১০টি অস্ট্রেলিয়া৭ ঘণ্টা আগে
তিন দল নিয়ে ‘অদম্য বাংলাদেশ টি-টোয়েন্টি কাপ আয়োজন করা হবে–এই ঘোষণা গতকালই দিয়ে রেখেছিল বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। এবার টুর্নামেন্টের সূচি এবং দলগুলোর খেলোয়াড়দের তালিকা দিয়েছে দেশের ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা।৮ ঘণ্টা আগে