বরিশালের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি।

চাঁদ দেখা সাপেক্ষে আগামী ১৯ বা ২০ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে যাচ্ছে পবিত্র রমজান মাস। আসন্ন রমজান মাস সামনে রেখে বরিশালের সেহরি ও ইফতারের চূড়ান্ত সময়সূচি প্রকাশ করেছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন।
১৪৪৭ হিজরির এই ক্যালেন্ডার বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের খতিবের নেতৃত্বে দেশের শীর্ষ মুফতিরা চূড়ান্ত করেছেন।
|রমজান
|তারিখ (ফেব্রুয়ারি-মার্চ)
|সেহরির শেষ সময়
|ফজরের আজান
|ইফতারের সময়
|★০১
|১৯ ফেব্রুয়ারি
|৫:১১
|৫:১৫
|৫:৫৯
|০২
|২০ ফেব্রুয়ারি
|৫:১০
|৫:১৪
|৫:৫৯
|০৩
|২১ ফেব্রুয়ারি
|৫:০৯
|৫:১৩
|৬:০০
|০৪
|২২ ফেব্রুয়ারি
|৫:০৯
|৫:১৩
|৬:০০
|০৫
|২৩ ফেব্রুয়ারি
|৫:০৮
|৫:১২
|৬:০১
|০৬
|২৪ ফেব্রুয়ারি
|৫:০৭
|৫:১১
|৬:০১
|০৭
|২৫ ফেব্রুয়ারি
|৫:০৭
|৫:১০
|৬:০২
|০৮
|২৬ ফেব্রুয়ারি
|৫:০৬
|৫:১০
|৬:০২
|০৯
|২৭ ফেব্রুয়ারি
|৫:০৫
|৫:০৯
|৬:০৩
|১০
|২৮ ফেব্রুয়ারি
|৫:০৪
|৫:০৮
|৬:০৩
|১১
|০১ মার্চ
|৫:০৪
|৫:০৭
|৬:০৩
|১২
|০২ মার্চ
|৫:০৩
|৫:০৭
|৬:০৪
|১৩
|০৩ মার্চ
|৫:০২
|৫:০৬
|৬:০৪
|১৪
|০৪ মার্চ
|৫:০১
|৫:০৫
|৬:০৫
|১৫
|০৫ মার্চ
|৫:০০
|৫:০৪
|৬:০৫
|১৬
|০৬ মার্চ
|৪: ৫৯
|৫:০৩
|৬:০৬
|১৭
|০৭ মার্চ
|৪: ৫৯
|৫:০২
|৬:০৬
|১৮
|০৮ মার্চ
|৪: ৫৮
|৫:০১
|৬:০৭
|১৯
|০৯ মার্চ
|৪: ৫৭
|৫:০১
|৬:০৭
|২০
|১০ মার্চ
|৪: ৫৬
|৫:০০
|৬:০৭
|২১
|১১ মার্চ
|৪: ৫৫
|৪:৫৯
|৬:০৮
|২২
|১২ মার্চ
|৪: ৫৪
|৪:৫৮
|৬:০৮
|২৩
|১৩ মার্চ
|৪: ৫৩
|৪:৫৭
|৬:০৯
|২৪
|১৪ মার্চ
|৪: ৫২
|৪:৫৬
|৬:০৯
|২৫
|১৫ মার্চ
|৪: ৫১
|৪:৫৫
|৬:০৯
|২৬
|১৬ মার্চ
|৪: ৫০
|৪:৫৪
|৬:১০
|২৭
|১৭ মার্চ
|৪:৪৯
|৪:৫৩
|৬:১০
|২৮
|১৮ মার্চ
|৪:৪৮
|৪:৫২
|৬:১০
|২৯
|১৯ মার্চ
|৪:৪৭
|৪:৫১
|৬:১১
|৩০
|২০ মার্চ
|৪:৪৬
|৪:৫০
|৬:১১
বিশেষ দ্রষ্টব্য:
২০২৬ সালের রমজান মাসের সেহরি ও ইফতারের ক্যালেন্ডার। ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রকাশিত চট্টগ্রাম ও পার্শ্ববর্তী এলাকার রমজানের সময় এবং গুরুত্বপূর্ণ নিয়মাবলি জানুন।৩ মিনিট আগে
রমজান কেবল একটি পবিত্র মাসের নাম নয়; এটি মানুষের জীবন পুনর্গঠনের এক ঐশী কর্মশালা। এই মাস আসে মানুষকে ভেতর থেকে বদলে দেওয়ার জন্য, প্রবৃত্তির দাসত্ব ভেঙে আল্লাহর গোলামিতে প্রবেশ করানোর জন্য। কিন্তু বাস্তবতা হলো, অনেকেই রমজানের জন্য অপেক্ষা করেন, অথচ প্রস্তুতি নেন না।৩৬ মিনিট আগে
এই সুরার শেষ তিন আয়াতের (২২-২৪) গুরুত্ব ও ফজিলত অপরিসীম। কারণ, এতে মহান আল্লাহর অত্যন্ত সুন্দর ও শক্তিশালী কিছু গুণবাচক নাম (আসমাউল হুসনা) উল্লেখ করা হয়েছে।৩ ঘণ্টা আগে
সুবহে সাদিক হলো সেই বিশেষ মাহেন্দ্রক্ষণ, যখন থেকে রোজার সময় শুরু হয় এবং ফজরের নামাজের ওয়াক্ত প্রবেশ করে। ফিকহের পরিভাষায়, রাতের শেষ ভাগে পূর্ব দিগন্তে লম্বালম্বিভাবে যে ক্ষীণ অথচ প্রশস্ত আলোর রেখা প্রকাশ পায়, তাকেই সুবহে সাদিক বলা হয়।৩ ঘণ্টা আগে