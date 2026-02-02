Ajker Patrika
ইসলাম

বরিশালের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি

ইসলাম ডেস্ক 
বরিশালের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি
বরিশালের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি।

চাঁদ দেখা সাপেক্ষে আগামী ১৯ বা ২০ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে যাচ্ছে পবিত্র রমজান মাস। আসন্ন রমজান মাস সামনে রেখে বরিশালের সেহরি ও ইফতারের চূড়ান্ত সময়সূচি প্রকাশ করেছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন।

১৪৪৭ হিজরির এই ক্যালেন্ডার বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের খতিবের নেতৃত্বে দেশের শীর্ষ মুফতিরা চূড়ান্ত করেছেন।

বরিশাল জেলা
রমজান তারিখ (ফেব্রুয়ারি-মার্চ)সেহরির শেষ সময়ফজরের আজানইফতারের সময়
★০১১৯ ফেব্রুয়ারি৫:১১৫:১৫৫:৫৯
০২২০ ফেব্রুয়ারি৫:১০৫:১৪৫:৫৯
০৩২১ ফেব্রুয়ারি৫:০৯৫:১৩৬:০০
০৪২২ ফেব্রুয়ারি৫:০৯৫:১৩৬:০০
০৫২৩ ফেব্রুয়ারি৫:০৮৫:১২৬:০১
০৬২৪ ফেব্রুয়ারি৫:০৭৫:১১৬:০১
০৭২৫ ফেব্রুয়ারি৫:০৭৫:১০৬:০২
০৮২৬ ফেব্রুয়ারি৫:০৬৫:১০৬:০২
০৯২৭ ফেব্রুয়ারি৫:০৫৫:০৯৬:০৩
১০২৮ ফেব্রুয়ারি৫:০৪৫:০৮৬:০৩
১১০১ মার্চ৫:০৪৫:০৭৬:০৩
১২০২ মার্চ৫:০৩৫:০৭৬:০৪
১৩০৩ মার্চ৫:০২৫:০৬৬:০৪
১৪০৪ মার্চ৫:০১৫:০৫৬:০৫
১৫০৫ মার্চ৫:০০৫:০৪৬:০৫
১৬০৬ মার্চ৪: ৫৯৫:০৩৬:০৬
১৭০৭ মার্চ৪: ৫৯৫:০২৬:০৬
১৮০৮ মার্চ৪: ৫৮৫:০১৬:০৭
১৯০৯ মার্চ৪: ৫৭৫:০১৬:০৭
২০১০ মার্চ৪: ৫৬৫:০০৬:০৭
২১১১ মার্চ৪: ৫৫৪:৫৯৬:০৮
২২১২ মার্চ৪: ৫৪৪:৫৮৬:০৮
২৩১৩ মার্চ৪: ৫৩৪:৫৭৬:০৯
২৪১৪ মার্চ৪: ৫২৪:৫৬৬:০৯
২৫১৫ মার্চ৪: ৫১৪:৫৫৬:০৯
২৬১৬ মার্চ৪: ৫০৪:৫৪৬:১০
২৭১৭ মার্চ৪:৪৯৪:৫৩৬:১০
২৮১৮ মার্চ৪:৪৮৪:৫২৬:১০
২৯১৯ মার্চ৪:৪৭৪:৫১৬:১১
৩০২০ মার্চ৪:৪৬৪:৫০৬:১১

বিশেষ দ্রষ্টব্য:

  • সেহরির শেষ সময় সতর্কতামূলক সুবহে সাদিকের ১ মিনিট আগে ধরা হয়েছে এবং ফজরের আজানের সময় সুবহে সাদিকের ৩ মিনিট পর নির্ধারণ করা হয়েছে।
  • বরিশালের সময়ের সঙ্গে অন্যান্য অঞ্চলের সময় ইসলামিক ফাউন্ডেশনের নিয়ম অনুযায়ী যোগ বা বিয়োগ করে নিতে হবে।

বিষয়:

ইসলামরমজানইফতারসেহরিইবাদতরমজান মোবারকমাহে রমজানরোজা
