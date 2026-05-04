Ajker Patrika
মধ্যপ্রাচ্য

আমিরাতে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলা, ফুজাইরা তেল স্থাপনায় আগুন

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ০৪ মে ২০২৬, ২২: ৪০
গত ১৪ মার্চ যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েল ও ইরানের মধ্যকার সংঘাতের মধ্যে সংযুক্ত আরব আমিরাতের ফুজাইরাতে একটি ড্রোন প্রতিহত করার পর সেখান থেকে ধোঁয়া উঠতে দেখা যায়। ছবি: রয়টার্সের সৌজন্যে

মধ্যপ্রাচ্যের ভূরাজনীতিতে আবারও উত্তেজনা চরমে। সংযুক্ত আরব আমিরাতের আকাশসীমায় ইরান থেকে নিক্ষেপ করা ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন প্রতিহত করার খবর পাওয়া গেছে। স্থানীয় সময় আজ সোমবার বিকেলে এই ভয়াবহ হামলার ঘটনা ঘটে।

সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, ইরানের ছোড়া ব্যালিস্টিক মিসাইল, ক্রুজ মিসাইল ও ড্রোন হামলা প্রতিহত করতে তাদের আকাশ প্রতিরক্ষাব্যবস্থা সক্রিয় রয়েছে।

এদিকে ইরানের ছোড়া একটি ড্রোন সরাসরি আমিরাতের ফুজাইরা তেল স্থাপনায় আঘাত হেনেছে বলে জানিয়েছে ফুজাইরা মিডিয়া অফিস। এর ফলে সেখানে আগুন ধরে যায়। ফুজাইরা মিডিয়া অফিসের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে জরুরি ভিত্তিতে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স টিম কাজ শুরু করেছে।

তবে এখন পর্যন্ত এই হামলায় হতাহতের কোনো খবর পাওয়া যায়নি। ইরানের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে তাৎক্ষণিক কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

