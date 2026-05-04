জয়ের খুশিতে ‘বাঙালি বাবু’ সেজেছেন মোদি

পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনের ভোট গণনাকে কেন্দ্র করে রাজ্যজুড়ে এখন আনন্দের জোয়ার বিজেপি শিবিরে। নির্বাচনের প্রাথমিক ফলাফলের দিকে তাকালে দেখা যাচ্ছে, রাজ্যে বিজেপির জয় কার্যত নিশ্চিত। এই বিপুল জয় ও সাফল্যের মুহূর্তটি উদ্যাপন করতে নয়া দিল্লিতে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে একেবারে ‘বাঙালি বাবু’ সেজে জনগণের সামনে হাজির হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।
সামাজিক মাধ্যমে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে তিনি লিখেছেন, ‘পশ্চিমবঙ্গে পদ্ম ফুটেছে!’
নির্বাচনী সাফল্যের এই ঐতিহাসিক দিনে মোদীর সাজে ছিল স্পষ্ট বাঙালিয়ানা। পরনে সাদা পাঞ্জাবি, তার সঙ্গে ধাক্কাপাড়ের কোরা ধুতি এবং গলায় শোভা পাচ্ছে গেরুয়া উত্তরীয়।
মোদী বরাবরই নিজের সাজপোশাক নিয়ে অত্যন্ত সচেতন। অতীতে কলকাতার নির্বাচনী প্রচারে এসে পাঞ্জাবির সঙ্গে শাল জড়ানো নিয়ে বিরোধীদের কটাক্ষের মুখে পড়েছিলেন তিনি। সেসময় গরমে শাল পরা নিয়ে অনেক বিতর্ক তৈরি হলেও মোদী সেসব তোয়াক্কা করেননি। তিনি বরাবরই নিজের পছন্দ ও পরিস্থিতি অনুযায়ী পোশাক নির্বাচনকে গুরুত্ব দেন। ভারতের যে প্রান্তেই তিনি যান, স্থানীয় বেশভূষায় সেজে বারবার জনগণকে চমকে দেওয়া তাঁর স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য।
বিজেপির এই বিশাল জয়ে অভিভূত প্রধানমন্ত্রী। তিনি আগেই ঘোষণা করেছিলেন, ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে তাঁর দল ২০০-র বেশি আসনে জয়ী হবে। এখন সেই জয়ের পথ প্রায় নিশ্চিত। নির্বাচনের ফলাফলকে তিনি বিজেপির ‘সুশাসনের রাজনীতির জয়’ হিসেবে অভিহিত করেছেন।
নির্বাচন কমিশনের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি এখন পর্যন্ত মোট ২০৮টি আসনে এগিয়ে রয়েছে। এর মধ্যে দলটি ১৪৫টি আসনে জয়ী হয়েছে এবং ৬৩টি আসনে তাদের প্রার্থীরা এগিয়ে রয়েছেন।
অন্যদিকে, তৃণমূল কংগ্রেস এখন পর্যন্ত মোট ৭৯টি আসনে এগিয়ে রয়েছে। এর মধ্যে তারা ৫১টি আসনে জয়ী হয়েছে এবং ২৮টি আসনে এগিয়ে রয়েছে।
মোদি বলেছেন, ‘পশ্চিমবঙ্গে পদ্ম ফুটেছে! ২০২৬ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এটি মানুষের শক্তির জয় এবং বিজেপির সুশাসনের রাজনীতির বিজয়। আমি পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি মানুষের কাছে মাথা নত করছি।’৪ ঘণ্টা আগে