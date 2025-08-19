Ajker Patrika
এক দিনের মাথায় পরিবর্তন কোম্পানীগঞ্জের ইউএনও

সিলেট প্রতিনিধি
মোহাম্মদ রবিন মিয়া। ছবি: সংগৃহীত
মোহাম্মদ রবিন মিয়া। ছবি: সংগৃহীত

এক দিনের মাথায় সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে (ইউএনও) বদলির সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সিলেট বিভাগীয় কমিশনার খান মো. রেজা-উন-নবী স্বাক্ষরিত প্রজ্ঞাপনে হবিগঞ্জের চুনারুঘাট উপজেলার ইউএনও মোহাম্মদ রবিন মিয়াকে কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে পদায়ন করা হয়েছে।

আর ফেঞ্চুগঞ্জের ইউএনও মোহাম্মদ শফিকুল ইসলামকে কোম্পানীগঞ্জের পরিবর্তে হবিগঞ্জের চুনারুঘাটে বদলি করা হয়। তবে কোম্পানীগঞ্জের ইউএনও আজিজুন্নাহারকে ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলার দায়িত্বেই রাখা হয়।

এর আগে গতকাল সোমবার একই কর্মকর্তা স্বাক্ষরিত প্রজ্ঞাপনে কোম্পানীগঞ্জের ইউএনও আজিজুন্নাহারকে ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলায় এবং সেখানকার ইউএনও মোহাম্মদ শফিকুল ইসলামকে কোম্পানীগঞ্জে পদায়ন করা হয়। এর এক দিনের মাথায় এ পরিবর্তন আনা হয়েছে।

বিষয়:

সিলেট জেলাসিলেট বিভাগজেলার খবরকোম্পানীগঞ্জইউএনও
