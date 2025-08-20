সিলেটে ২ হাজার ৮৩৬টি ইয়াবাসহ যুবক আটক

সিলেট প্রতিনিধি
সিলেটে ২ হাজার ৮৩৬টি ইয়াবাসহ ১ যুবককে আটক করেছে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব)। আটক কামরুল ইসলাম (৩৯) গোয়াইনঘাট উপজেলার লামাকুটাপাড়ার হারিছ মিয়ার ছেলে। আজ বুধবার এক বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানিয়েছেন র্যাব-৯-এর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (মিডিয়া) কে এম শহিদুল ইসলাম সোহাগ।
র্যাব-৯ জানায়, র্যাব জানতে পারে যে সিলেটের গোয়াইনঘাট থানাধীন ৫ নম্বর আলীরগাঁও ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের খাগড়া এলাকার মোবাইল কোম্পানির টাওয়ারের গেটের সামনে এক মাদক কারবারি ইয়াবাসহ অবস্থান করছে। গতকাল মঙ্গলবার রাত ১০টার দিকে র্যাব সেখানে অভিযান চালালে পালানোর চেষ্টাকালে তাঁকে আটক করে র্যাব। তখন তাঁর দেহ তল্লাশি করে ২ হাজার ৮৩৬টি ইয়াবা পাওয়া যায়।
কে এম শহিদুল ইসলাম জানান, পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে আটক ব্যক্তির বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দিয়ে উদ্ধার করা আলামতসহ তাঁকে সিলেট জেলার গোয়াইনঘাট থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।
