নৌকাডুবি: ২৪ ঘণ্টা পর নিখোঁজ বিজিবি সদস্যের লাশ উদ্ধার

গোয়াইনঘাট (সিলেট) প্রতিনিধি 
মাসুম বিল্লাহ। ছবি: সংগৃহীত
সিলেটের গোয়াইনঘাটে নৌকাডুবিতে নিখোঁজ মাসুম বিল্লাহ নামের বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) সদস্যের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ রোববার সদর ইউনিয়নের আহারকান্দি আমবাড়ি এলাকার ইছামতী নদী থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।

মাসুম বিল্লাহ উপজেলার সোনারহাট বিওপি ক্যাম্পে সিপাহি পদে কর্মরত ছিলেন।

জানা যায়, গতকাল শনিবার উপজেলার সদর ও পশ্চিম জাফলং দিয়ে বয়ে যাওয়া পন্নগ্রাম ও আমবাড়ীর মধ্যবর্তী স্থানে নৌকাযোগে দুই বিজিবি সদস্য ভারতীয় পণ্যবাহী নৌকা থামাতে গিয়ে ধাক্কা লেগে উভয় নৌকা পানিতে ডুবে যায়।

নৌকায় থাকা অপর বিজিবি সদস্য ও মাঝি কোনোভাবে কিনারে উঠে এলেও সিপাহি মাসুম বিল্লাহ উঠতে পারেননি। নিখোঁজের পর থেকে সিলেটের ফায়ার সার্ভিস, স্থানীয় ডুবুরিরা অনেক খোঁজাখুঁজি করে নিখোঁজের ২৪ ঘণ্টা পর স্থানীয় ডুবুরিরা তাঁর লাশ উদ্ধার করেন।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে সিলেট ব্যাটালিয়নের (৪৮ বিজিবি) অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. নাজমুল হক জানান, নিখোঁজের ২৪ ঘণ্টা পর সিপাহি মাসুম বিল্লাহের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে নিহতের লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চলছে।

বিষয়:

গোয়াইনঘাটবিজিবিসিলেট বিভাগজেলার খবরলাশ
