সিরাজগঞ্জে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় নারী নিহত

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি
সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলায় রাস্তা পার হওয়ার সময় মোটরসাইকেলের ধাক্কায় রেহানা পারভীন (৫০) নামে এক নারী নিহত হয়েছেন। গতকাল শুক্রবার বিকেলে উপজেলার পিপুলবাড়িয়া বাজার এলাকায় সিরাজগঞ্জ-কাজিপুর আঞ্চলিক সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত রেহানা পারভীন পিপুলবাড়িয়া বাজার এলাকার হাফিজুর রহমানের স্ত্রী।
স্থানীয়রা জানান, বিকেলে রেহানা পারভীন রাস্তা পার হচ্ছিলেন। এ সময় দ্রুতগামী একটি মোটরসাইকেল তাকে ধাক্কা দিয়ে পালিয়ে যায়। এতে গুরুতর আহত হলে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে সিরাজগঞ্জ ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।
মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে সদর থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) সাইফুল ইসলাম জানান, পরিবারের আবেদনের প্রেক্ষিতে ময়নাতদন্ত ছাড়াই লাশ হস্তান্তর করা হয়েছে।
সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলায় রাস্তা পার হওয়ার সময় মোটরসাইকেলের ধাক্কায় রেহানা পারভীন (৫০) নামে এক নারী নিহত হয়েছেন। গতকাল শুক্রবার বিকেলে উপজেলার পিপুলবাড়িয়া বাজার এলাকায় সিরাজগঞ্জ-কাজিপুর আঞ্চলিক সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত রেহানা পারভীন পিপুলবাড়িয়া বাজার এলাকার হাফিজুর রহমানের স্ত্রী।
স্থানীয়রা জানান, বিকেলে রেহানা পারভীন রাস্তা পার হচ্ছিলেন। এ সময় দ্রুতগামী একটি মোটরসাইকেল তাকে ধাক্কা দিয়ে পালিয়ে যায়। এতে গুরুতর আহত হলে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে সিরাজগঞ্জ ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।
মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে সদর থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) সাইফুল ইসলাম জানান, পরিবারের আবেদনের প্রেক্ষিতে ময়নাতদন্ত ছাড়াই লাশ হস্তান্তর করা হয়েছে।
লক্ষ্মীপুরের নিখোঁজের একদিন পর হাত পা বাধা অবস্থায় খাল থেকে ইউছুফ হোসেন নামে এক রাজমিস্ত্রির লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল শুক্রবার (৩ অক্টোবর) রাত সাড়ে ১১টার দিকে সদর উপজেলার দালাল বাজার-পালেরহাট সড়কের কোরালিয়া খাল থেকে লাশটি উদ্ধার করে পুলিশ।৩০ মিনিট আগে
অযত্ন আর অবহেলায় নষ্ট হতে চলেছে সুন্দরবনের সাতক্ষীরা রেঞ্জে জব্দ হওয়া কয়েক হাজার নৌকা ও ট্রলার। এসব নৌযান রক্ষণাবেক্ষণের কোনো উদ্যোগ নেই কর্তৃপক্ষের। ফলে একদিকে যেমন কোটি কোটি টাকার সম্পদ নষ্ট হচ্ছে, অন্যদিকে ব্যাপক ক্ষতির মুখে নৌযানের মালিকেরা।৪ ঘণ্টা আগে
ঠাকুরগাঁও বাসস্ট্যান্ড এলাকায় শুক্রবার সকালে তিনজন সাপুড়ে বসে ছিলেন খেলা দেখাতে। কাঠের বাক্স থেকে বের হচ্ছিল গোখরো, কেউটে, চন্দ্রবোড়া, দাঁড়াশ আর অজগর। চারপাশে ভিড় জমলেও দৃশ্যটা যেন একসময়ের তুলনায় ম্লান। এখন আর আগের মতো দর্শকের ভিড় নেই, গাছগাছালির ওষুধেরও কদর নেই।৪ ঘণ্টা আগে
বাগেরহাটের ফকিরহাট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স জনবল, রোগ পরীক্ষার যন্ত্রপাতি সংকটসহ নানা সমস্যায় ধুঁকছে। এর সঙ্গে রয়েছে দালালদের দৌরাত্ম্য। একসময় স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের শীর্ষ ১০-এ থাকা হাসপাতালটি বর্তমানে ৯৩ নম্বরে নেমে গেছে।৪ ঘণ্টা আগে