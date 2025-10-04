Ajker Patrika
সিরাজগঞ্জে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় নারী নিহত

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি  
প্রতীকী ছবি
সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলায় রাস্তা পার হওয়ার সময় মোটরসাইকেলের ধাক্কায় রেহানা পারভীন (৫০) নামে এক নারী নিহত হয়েছেন। গতকাল শুক্রবার বিকেলে উপজেলার পিপুলবাড়িয়া বাজার এলাকায় সিরাজগঞ্জ-কাজিপুর আঞ্চলিক সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত রেহানা পারভীন পিপুলবাড়িয়া বাজার এলাকার হাফিজুর রহমানের স্ত্রী।

স্থানীয়রা জানান, বিকেলে রেহানা পারভীন রাস্তা পার হচ্ছিলেন। এ সময় দ্রুতগামী একটি মোটরসাইকেল তাকে ধাক্কা দিয়ে পালিয়ে যায়। এতে গুরুতর আহত হলে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে সিরাজগঞ্জ ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে সদর থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) সাইফুল ইসলাম জানান, পরিবারের আবেদনের প্রেক্ষিতে ময়নাতদন্ত ছাড়াই লাশ হস্তান্তর করা হয়েছে।

বিষয়:

সিরাজগঞ্জসড়ক দুর্ঘটনারাজশাহী বিভাগরাজশাহীসিরাজগঞ্জ সদরমোটরসাইকেল
