সিরাজগঞ্জে অজ্ঞাতপরিচয় যুবককে কুপিয়ে হত্যা

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি
সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার শিয়ালকোল ইউনিয়নের ক্ষুদ্র শিয়ালকোল গ্রামে এক যুবককে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) সকালে স্থানীয় বাসিন্দাদের খবরের ভিত্তিতে পুলিশ তাঁর লাশ উদ্ধার করে। নিহত ব্যক্তির পরিচয় এখনো পাওয়া যায়নি।
সদর থানার পুলিশের ডিউটি অফিসার উপপরিদর্শক (এসআই) জুবাইদা খাতুন আজকের পত্রিকাকে বলেন, সকালে এক যুবকের লাশ উদ্ধার করে থানায় আনা হয়। পরে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। নিহত ব্যক্তির একটি হাত প্রায় বিচ্ছিন্ন ও গলায় কাটা দাগ রয়েছে।
সদর থানার এসআই সাইফুল ইসলাম জানান, রাতের কোনো এক সময় দুর্বৃত্তরা কুপিয়ে ও গলা কেটে ওই যুবককে হত্যা করেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। মাথার পেছনে, ঘাড় ও বুকে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। এক হাত প্রায় বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ছিল। তাঁর আনুমানিক বয়স বলা সম্ভব হচ্ছে না। তবে তিনি যুবক হতে পারেন।
সাইফুল ইসলাম আরও বলেন, মরদেহ শনাক্তে পিবিআইকে খবর দেওয়া হয়েছে। ঘটনাস্থল থেকে একটি মোটরসাইকেল উদ্ধার করা হয়েছে। বিষয়টি তদন্ত করা হচ্ছে।
সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার শিয়ালকোল ইউনিয়নের ক্ষুদ্র শিয়ালকোল গ্রামে এক যুবককে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) সকালে স্থানীয় বাসিন্দাদের খবরের ভিত্তিতে পুলিশ তাঁর লাশ উদ্ধার করে। নিহত ব্যক্তির পরিচয় এখনো পাওয়া যায়নি।
সদর থানার পুলিশের ডিউটি অফিসার উপপরিদর্শক (এসআই) জুবাইদা খাতুন আজকের পত্রিকাকে বলেন, সকালে এক যুবকের লাশ উদ্ধার করে থানায় আনা হয়। পরে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। নিহত ব্যক্তির একটি হাত প্রায় বিচ্ছিন্ন ও গলায় কাটা দাগ রয়েছে।
সদর থানার এসআই সাইফুল ইসলাম জানান, রাতের কোনো এক সময় দুর্বৃত্তরা কুপিয়ে ও গলা কেটে ওই যুবককে হত্যা করেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। মাথার পেছনে, ঘাড় ও বুকে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। এক হাত প্রায় বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ছিল। তাঁর আনুমানিক বয়স বলা সম্ভব হচ্ছে না। তবে তিনি যুবক হতে পারেন।
সাইফুল ইসলাম আরও বলেন, মরদেহ শনাক্তে পিবিআইকে খবর দেওয়া হয়েছে। ঘটনাস্থল থেকে একটি মোটরসাইকেল উদ্ধার করা হয়েছে। বিষয়টি তদন্ত করা হচ্ছে।
সিরাজগঞ্জে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় তিনজন নিহত হয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে জেলার তাড়াশ পৌর শহরের উলিপুর ব্রিজের পাশে ভটভটির ধাক্কায় দুজন নিহত হন। তারা হলেন অটোরিকশাচালক হাইফোত হোসেন (৩৫) ও শিশু যাত্রী জনি (১২)। তাড়াশ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জিয়াউর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।২ মিনিট আগে
উপজেলা মৎস্য অফিস সূত্রে জানা গেছে, বুধবার সকাল থেকে রাত পর্যন্ত পদ্মা নদীর বিভিন্ন স্থানে অভিযান পরিচালনা করে জেলা প্রশাসন ও মৎস্য অফিস। এসময় ইলিশ ধরার দায়ে ১৬ জেলেকে আটক করা হয়। জব্দ করা ৭০ হাজার মিটার জাল পুড়িয়ে ধ্বংস এবং ৩০ কেজি মাছ স্থানীয় এতিমখানায় বিতরণ করা হয়। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে৩৫ মিনিট আগে
চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জ পৌরসভার সাবেক মেয়র ও পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মো. মাহফুজুল হক (মাহফুজ)-কে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। বুধবার (৮ অক্টোবর) রাতে ঢাকার ডেমরা থানা এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।১ ঘণ্টা আগে
মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার প্রধান সড়কগুলোর অবস্থা বর্তমানে নাজুক। বিশেষ করে বামন্দী-কাজিপুর সড়কসহ বিভিন্ন রাস্তার অধিকাংশ জায়গায় তৈরি হয়েছে বড় বড় গর্ত ও খানাখন্দ। সামান্য বৃষ্টিতে এসব গর্তে পানি জমে সৃষ্টি হয় চরম দুর্ভোগ। চালকেরা জানান, এ কারণে যানবাহনের যন্ত্রাংশ নষ্ট হচ্ছে; বাড়ছে খরচ...১ ঘণ্টা আগে