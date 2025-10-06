Ajker Patrika
১২ ফুট লম্বা বেগুনগাছ, দেখতে মানুষের ভিড়

তালা (সাতক্ষীরা) প্রতিনিধি 
সাতক্ষীরার তালা উপজেলার সদর ইউনিয়নের মাঝিয়াড়া গ্রামে দেখা মিলেছে এক ব্যতিক্রমী দৃশ্যের। একটি বেগুনগাছ বেড়ে উঠেছে প্রায় ১২ ফুট লম্বা। শুধু তাই নয়, গাছটিতে ঝুলছে ২০ থেকে ২৫টি বেগুন। খবরটি ছড়িয়ে পড়তেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শুরু হয় আলোচনা আর সরেজমিনে গাছটি দেখতে প্রতিদিন ভিড় জমাচ্ছে শত শত কৌতূহলী মানুষ।

অস্বাভাবিকভাবে লম্বা এই বেগুনগাছ এখন মাঝিয়াড়া গ্রামে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে। আজ সোমবার বিকেলে মাঝিয়াড়া গ্রামে গিয়ে দেখা গেছে, স্থানীয় মুদিদোকানদার জয়নুদ্দীন সরদারের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আছে অস্বাভাবিক লম্বা বেগুনগাছটি।

সাতক্ষীরার তালা উপজেলার সদর ইউনিয়নের মাঝিয়াড়া গ্রামে ১২ ফুট লম্বা বেগুনগাছ। ছবি: আজকের পত্রিকা
সাতক্ষীরার তালা উপজেলার সদর ইউনিয়নের মাঝিয়াড়া গ্রামে ১২ ফুট লম্বা বেগুনগাছ। ছবি: আজকের পত্রিকা

প্রায় ১৪ মাস আগে তিনি স্থানীয়ভাবে পরিচিত ‘শয়লা’ জাতের একটি চারা রোপণ করেছিলেন। নিয়মিত যত্নে গাছটি ধীরে ধীরে বেড়ে এখন দাঁড়িয়েছে প্রায় ১২ ফুট উঁচু হয়ে। গাছে এখন ঝুলছে ২০–২৫টি বেগুন। উচ্চতার কারণে বেগুন তুলতেও ব্যবহার করতে হচ্ছে লম্বা বাঁশ।

জয়নুদ্দীন সরদার বলেন, ‘প্রায় ১৪ মাস আগে গাছটা লাগিয়েছিলাম। ভাবিনি এত লম্বা হবে। এখন পর্যন্ত ৪–৫ কেজি বেগুন তুলেছি। খেতেও খুব সুস্বাদু।’ স্থানীয় বাসিন্দা শিমুল গাজী বলেন, ‘এত লম্বা বেগুনগাছ আমি জীবনে দেখিনি। প্রতিদিন দূরদূরান্ত থেকে মানুষ আসে দেখতে। এখন এটা আমাদের গ্রামের অন্যতম আকর্ষণ।’

এ বিষয়ে তালা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা হাজিরা খাতুন বলেন, ‘বিষয়টি আমরা জেনেছি। এটি স্থানীয় “শয়লা” জাতের বেগুন। সঠিক পরিচর্যা ও অনুকূল আবহাওয়ার কারণে গাছটি স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি বেড়ে উঠেছে।’

