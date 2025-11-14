Ajker Patrika

আশরাফুলের ছোটকালের বন্ধু ছিলেন জরেজ, বিদেশ যাওয়ার জন্য চেয়েছিলেন ১০ লাখ টাকা

শিপুল ইসলাম (রংপুর) ও আশরাফুল আলম আপন (বদরগঞ্জ) 
আশরাফুলের নিজ বাড়ির সামনে শোকাহত প্রতিবেশীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
আশরাফুলের নিজ বাড়ির সামনে শোকাহত প্রতিবেশীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

হাইকোর্টসংলগ্ন জাতীয় ঈদগাহ মাঠের সামনে ড্রাম থেকে ২৬ টুকরা অবস্থায় আশরাফুল হকের লাশ উদ্ধারের খবর জানার পর থেকে রংপুরের বদরগঞ্জের গোপালপুর নয়াপাড়া গ্রামে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। নম্র, ভদ্র ও দানশীল হিসেবে পরিচিত আশরাফুলকে কে বা কারা এভাবে খুন করল, তা বুঝে উঠতে পারছেন না গ্রামবাসী।

আজ শুক্রবার দুপুরে সরেজমিনে দেখা গেছে, পুরো গ্রাম নিস্তব্ধ। বাড়ির দরজায় নির্বাক বসে আছেন বাবা আব্দুর রশিদ। মা এছরা খাতুন শয্যাশায়ী। ঘরের ভেতর স্ত্রী লাকী বেগমের আহাজারিতে ভারী পরিবেশ। সাবেক ইউপি সদস্য আমজাদ হোসেন বলেন, ‘কাঁচামালের বড় ব্যবসায়ী ছিলেন আশরাফুল। দুই ঈদে গরিব মানুষের মধ্যে শাড়ি–লুঙ্গি ও খাবার বিতরণ করতেন। কোরবানির ঈদে গরু কিনে মাংস দিতেন। তাঁর কোনো শত্রু ছিল না। ঢাকায় কেন তাঁকে এমন নৃশংসভাবে হত্যা করা হলো, বুঝতে পারছি না।’

মাদ্রাসা ও মসজিদের নামে দান করা জমির পাশে দাঁড়িয়ে প্রতিবেশী মতিয়ার রহমান বলেন, ‘মঙ্গলবার জমি লিখে দেওয়ার আগে নতুন ঝুল (সাইনবোর্ড) তৈরি করলেন, ৬০ হাজার ইটের বায়নাও দিলেন। সেই মানুষটাকে টুকরা টুকরা করে দিল ড্রামে! দোষটা কী ছিল তাঁর?’

জানা গেছে, আশরাফুলের কোনো ভাই নেই, চার বোন আছে। বাবা ছোট ব্যবসায়ী ছিলেন। শৈশব থেকে বাবার সঙ্গে কাঁচামাল ব্যবসায় যুক্ত হন আশরাফুল। তাঁর একটি সপ্তম শ্রেণিতে পড়ুয়া মেয়ে (১৩) ও পাঁচ বছরের ছেলে রয়েছে। গ্রামের নুর আলম বলেন, ‘ছোট থেকে সংগ্রাম করে সম্পদ করেছেন আশরাফুল। মঙ্গলবার রাতেই প্রবাসী বন্ধু জরেজ ইসলামের সঙ্গে ঢাকায় যান। পরদিনই শুনি তাঁকে ২৬ টুকরা করা হয়েছে।’ গৃহবধূ সুমি বেগম বলেন, ‘বিপদে আমরা তাঁর কাছে যেতাম। কখনো ফিরিয়ে দিতেন না। সেই মানুষটাকে এভাবে কুচি কুচি করা হলো!’

বাবা আব্দুর রশিদ বলেন, ‘মঙ্গলবার বিকেলে আমাকে হাসপাতালে দেখতে আসে আশরাফুল। সঙ্গে ছিল জরেজ। আমি বলেছিলাম, আমাকে হাসপাতালে রেখে ঢাকায় যাইও না। কিন্তু জরেজ খুব তাগাদা দিচ্ছিল ঢাকায় যাওয়ার। জরেজকে ধরলেই খুনের রহস্য বের হবে।’

আশরাফুলের স্ত্রী লাকী বেগম বলেন, ‘বিদেশ যাওয়ার জন্য আমার স্বামীর কাছে ১০ লাখ টাকা চেয়েছিলেন জরেজ। মঙ্গলবার তিনিই আমার স্বামীকে ঢাকায় নিয়ে যান। পরে ফোন করলে স্বামীর ফোন ধরেন জরেজ। বলেন, “আপনার স্বামী ফোন রেখে কালেকশনে গেছে।” আমার স্বামীকে উনিই খুন করেছেন। আমি কঠোর শাস্তি চাই।’

আজ দুপুরে জরেজের বাড়িতে গিয়ে তাঁকে পাওয়া যায়নি। তাঁর স্ত্রী উম্মে কুলসুম বলেন, ‘স্বামী ১২ বছর মালয়েশিয়া ছিলেন, দেড় মাস আগে দেশে এসেছেন। আশরাফুল তাঁর ছোটবেলার বন্ধু। মঙ্গলবার তিনি বললেন, আশরাফুলের কাজে চট্টগ্রামে যাচ্ছেন। পরে জানালেন, পৌঁছে গেছেন। গতকাল (বৃহস্পতিবার) আশরাফুল খুনের খবর শুনে স্বামীকে ফোন দিই। তিনি বলেন, “আমি জড়িত না। আমাকে চট্টগ্রামে রেখে আশরাফুল বের হয়ে গেছে।” রাতে বাড়ি ফিরবেন জানালেন, এর পর থেকে ফোন বন্ধ।’ কুলসুম জানান, গতকাল রাত সাড়ে ৩টার দিকে বদরগঞ্জ থানা-পুলিশ এসে তাঁর শ্বশুর আজাদুল মোয়াজ্জেমকে নিয়ে যায় এবং বাড়ির দুটি ফোন জব্দ করে।

এদিকে আশরাফুলকে দাফনের জন্য মাদ্রাসা–মসজিদের পাশেই কবর খোঁড়া হয়েছে। আজ সন্ধ্যা সাড়ে ৫টা পর্যন্ত লাশ বাড়িতে পৌঁছায়নি। বদরগঞ্জ থানার ওসি এ কে এম আতিকুর রহমান বলেন, ‘খুনের ঘটনা ঢাকায়, মামলা হবে ঢাকায়। আমরা একজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য এনেছি। ঢাকা ডিবির টিম তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। আমরা সহযোগিতা করছি।’

ঢাকায় গ্রেপ্তার নেতা-কর্মীদের পরিবারের দায়িত্ব নেওয়ার ঘোষণা যুবলীগ নেতার

ইসলামপুর (জামালপুর) প্রতিনিধি 
মো. মোহন মিয়া। ছবি: সংগৃহীত
মো. মোহন মিয়া। ছবি: সংগৃহীত

কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের অনলাইনে ডাকা ১৩ নভেম্বরের কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে গ্রেপ্তার হওয়া জামালপুরের ইসলামপুরের নেতা-কর্মীদের পরিবারের দায়িত্ব নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন মো. মোহন মিয়া নামের এক যুবলীগ নেতা। আজ শুক্রবার (১৪ নভেম্বর) সকাল থেকে মোহন মিয়ার দেওয়া ওই ঘোষণা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়ে।

মোহন মিয়া ইসলামপুর উপজেলা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক। এ ছাড়া তিনি ইসলামপুর পৌরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর।

ফেসবুক ঘেঁটে দেখা গেছে, মোহন মিয়া তাঁর ফেসবুক অ্যাকাউন্টে আওয়ামী লীগের কর্মসূচি সফল করতে একটি সাদা-কালো স্টিকার পোস্ট করেছেন। এতে তিনি লিখেছেন, ‘ঢাকায় লকডাউন কর্মসূচিতে গিয়ে ইসলামপুর উপজেলার কেউ যদি এরেস্ট হন তাঁর পরিবারের দায়িত্ব আমি উপজেলা আওয়ামী যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক নিবো, ইনশাআল্লাহ। জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু।’

ইসলামপুর থানাসূত্রে জানা গেছে, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে হামলার ঘটনায় করা মামলার এজাহার ও চার্জশিটভুক্ত আসামি মোহন মিয়া। এ ছাড়া গত বছরের ১৬ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় উপজেলার গোয়ালেরচর ইউনিয়নের সভারচর এলাকায় বিস্ফোরক দ্রব্য নিয়ে আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের বিক্ষোভ-মিছিলের ঘটনায় ইসলামপুর থানায় করা মামলার এজাহারভুক্ত আসামি।

ইসলামপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আ স ম আতিকুর রহমান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘যুবলীগ নেতা মোহন মিয়া ফেসবুকে কী লিখে পোস্ট করেছেন, সেটা নজরে পড়েনি। তবে তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক মামলা রয়েছে। তিনি গ্রেপ্তার এড়াতে আত্মগোপনে চলে গেছেন। তাঁকে গ্রেপ্তারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।’

‘আমি নারী প্রেম করি নাই, বঙ্গবন্ধুকে ভালোবেসেছি’

টাঙ্গাইল প্রতিনিধি 
সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী। ছবি: আজকের পত্রিকা
সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী। ছবি: আজকের পত্রিকা

বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী বলেছেন, ‘এ দেশে জয় বাংলা বললে যদি অপরাধ হয়, তাহলে আমাকে প্রথম গ্রেপ্তার করতে হবে। আমাদের লোকজন সব সময় সর্বত্র ‘‘জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু’’ বলবে।’

আজ শুক্রবার (১৪ নভেম্বর) টাঙ্গাইলের কালিহাতী উপজেলার নিজগ্রাম ছাতিহাটিতে জুমার নামাজ আদায় করেন দুই ভাই বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী ও লতিফ সিদ্দিকী। নামাজ আদায় শেষে মসজিদের সামনে উপস্থিত কর্মী-সমর্থক-অনুসারীদের উদ্দেশে কাদের সিদ্দিকী এসব কথা বলেন।

কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি কাদের সিদ্দিকী বলেন, ‘আমি আওয়ামী লীগ করেছি। ভাসানীর আওয়ামী লীগ করেছি, বঙ্গবন্ধুর আওয়ামী লীগ করেছি, গণমানুষের আওয়ামী লীগ করেছি। আমি নারী প্রেম করি নাই, বঙ্গবন্ধুকে ভালোবেসে মানুষকে ভালোবাসতে শিখেছি, বঙ্গবন্ধুকে ভালোবেসে দেশকে ভালোবাসতে শিখেছি। দেশপ্রেম সহজ জিনিস না। দেশপ্রেম ধারণ করতে তপস্যা করতে হয়, ধৈর্য ধারণ করতে হয়। গণমানুষের ভালোবাসা পেলে দেশপ্রেম হয়ে যায়।’

কাদের সিদ্দিকী আরও বলেন, ‘জুলাই আন্দোলনের যোদ্ধাদের আমি সমর্থন করি। কারণ, শেখ হাসিনার পতন প্রয়োজন ছিল—দেশের জন্য, দেশের মানুষের জন্য। কিন্তু অভ্যুত্থানপরবর্তী জুলাই যোদ্ধাদের কার্যক্রমকে একবিন্দুও সমর্থন করি না।’

এ সময় সাবেক সংসদ সদস্য লায়লা সিদ্দিকী, কালিহাতী উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান শামিম আল মনসুর আজাদ সিদ্দিকী এবং বিভিন্ন এলাকার সিদ্দিকী পরিবারের কর্মী-সমর্থক-অনুসারীরা উপস্থিত ছিলেন।

গাংনী সীমান্ত দিয়ে ১২ বাংলাদেশিকে হস্তান্তর করেছে বিএসএফ

গাংনী (মেহেরপুর) প্রতিনিধি
হস্তান্তরিত বাংলাদেশিরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
হস্তান্তরিত বাংলাদেশিরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজীপুর সীমান্তে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে ১২ বাংলাদেশিকে ফেরত দিয়েছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ।

শুক্রবার দুপুরে এ পতাকা বৈঠক হয়।

হস্তান্তরিত ব্যক্তিরা হলেন মো. সাহেব আলী (৫১), মো. ফজল রাব্বি (৪২), মাহফুজুর রহমান ইমরান (২২), সুমনা (২১), মারুফা খাতুন (১৬), নুরজাহান বেগম (৪৮), রুপি বেগম (১৮), রেশমা আক্তার (১৭), মিরাজ শেখ (২১), মিরাজ মোল্লা (১৯), রফিক শেখ (২০) ও মো. রনি আহমেদ বাবু (৩০)।

বিজিবি সূত্রে জানা গেছে, আজ শুক্রবার সকালে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কাজীপুর বিওপি সীমান্ত এলাকার প্রায় ১০০ গজ অভ্যন্তরে ১৪৭ নম্বর পিলারের বিএসএফ ও বিজিবির মধ্যে পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠক শেষে বিএসএফ ১২ জন বাংলাদেশিকে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করে। ফেরত আসা ব্যক্তিদের বাড়ি খুলনা, রাজবাড়ী, সিরাজগঞ্জ, বাগেরহাট ও কুষ্টিয়া জেলায়। তারা বিভিন্ন সময় দালালের মাধ্যমে অবৈধভাবে ভারতে ঢুকেছিল।

পরে ভারতীয় পুলিশ তাদের আটক করে। আজ আনুষ্ঠানিকভাবে বিজিবি তাদের গাংনী থানায় হস্তান্তর করে।

কাজীপুর বিওপি ক্যাম্পের কোম্পানি কমান্ডার সুবেদার শাহাবুদ্দিন ও ভারতের বিএসএফ ক্যাম্পের কোম্পানি কমান্ডার সাব্বিন্দার সিংসহ বিএসএফ ও বিজিবির সদস্যরা এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল বলেন, শুক্রবার সন্ধ্যায় গাংনীর কাজীপুর বিজিবি সদস্যরা ভারত থেকে হস্তান্তর হওয়া মোট ১২ জনকে গাংনী থানায় হস্তান্তর করেছেন। আইনিপ্রক্রিয়া শেষে তাদের পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

জুলাই অভ্যুত্থানের লাখ ভাগের এক ভাগ আশাও পূরণ হয় নাই: লতিফ সিদ্দিকী

টাঙ্গাইল প্রতিনিধি 
সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন লতিফ সিদ্দিকী। ছবি: আজকের পত্রিকা
সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন লতিফ সিদ্দিকী। ছবি: আজকের পত্রিকা

মহান মুক্তিযুদ্ধে টাঙ্গাইলের কমান্ডার ইন চিফ ও সাবেক মন্ত্রী আবদুল লতিফ সিদ্দিকী বলেছেন, ‘ড. ইউনূসের নেতৃত্বে একটি পরিষদ দেশ চালাচ্ছে, এটাকে আমি সরকার বলি না। জুলাই অভ্যুত্থানের পর সরকারের প্রতি মানুষের অনেক আকাঙ্ক্ষা, অনেক আশা ছিল। কিন্তু তার লাখ ভাগের এক ভাগও পূরণ হয় নাই।’

আজ শুক্রবার (১৪ নভেম্বর) টাঙ্গাইলের কালিহাতী উপজেলার নিজগ্রাম ছাতিহাটীতে জুমার নামাজ আদায় করেন দুই ভাই বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী ও লতিফ সিদ্দিকী। নামাজ আদায় শেষে মসজিদের সামনে উপস্থিত কর্মী-সমর্থক-অনুসারীদের উদ্দেশে লতিফ সিদ্দিকী এসব কথা বলেন।

লতিফ সিদ্দিকী বলেন, ‘স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু মানুষের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারে নাই, জিয়া পারে নাই, এরশাদ পারে নাই, খালেদা জিয়া পারে নাই আর একজনের নামই আমি বলতে চাই না।’ তিনি আরও বলেন, ‘জীবদ্দশায় আমি আর কোনো রাজনৈতিক দল করব না। কিন্তু বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকীর পাশে সারা জীবন থাকব।’

এ সময় সাবেক সংসদ সদস্য লায়লা সিদ্দিকী, কালিহাতী উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান শামিম আল মনসুর আজাদ সিদ্দিকী এবং সিদ্দিকী পরিবারের কর্মী-সমর্থক-অনুসারীরা উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে আজ সকালে লতিফ সিদ্দিকী টাঙ্গাইলের দেলদুয়ার উপজেলার আটিয়ায় সুলতান আলাউদ্দিন হোনাইন শাহ কাশ্মিরী (র.)-এর মাজার জিয়ারত করেন। পরে এলেঙ্গা হয়ে কালিহাতীর নিজ গ্রাম ছাতিহাটীতে আসেন তিনি। সেখানে তিনি পারিবারিক কবরস্থানে বাবা-মায়ের কবর জিয়ারত শেষে জুমার নামাজ আদায় করেন।

