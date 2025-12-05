৭২ বিলিয়ন ডলারে ওয়ার্নার ব্রাদার্সের সিনেমা ও স্ট্রিমিং ব্যবসা কিনছে নেটফ্লিক্স

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
হলিউডে বড় ধরনের রদবদল ঘটাতে যাচ্ছে নেটফ্লিক্স। প্রায় ৭২ বিলিয়ন ডলার দিয়ে ওয়ার্নার ব্রাদার্স ডিসকভারির সিনেমা ও স্ট্রিমিং ব্যবসা কিনতে সম্মত হয়েছে এই জনপ্রিয় স্ট্রিমিং জায়ান্ট। এতে বিশ্ববিনোদন অঙ্গনে এক নতুন শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান গঠনের পথ তৈরি হলো।
ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দীর্ঘ প্রতিযোগিতার পর কমকাস্ট ও প্যারামাউন্ট-স্কাইড্যান্সকে পেছনে ফেলে সফল দরদাতা হিসেবে উঠে আসে নেটফ্লিক্স। ওয়ার্নার ব্রাদার্সের মালিকানায় আছে হ্যারি পটার, গেম অব থ্রোনসসহ বিশ্বজুড়ে জনপ্রিয় কয়েকটি সিনেমা ও টিভি সিরিজ। পাশাপাশি রয়েছে স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম এইচবিও ম্যাক্স।
তবে চুক্তি সত্ত্বেও এই অধিগ্রহণ কার্যকর হতে হলে প্রতিযোগিতা কর্তৃপক্ষের অনুমোদন প্রয়োজন হবে। নেটফ্লিক্সের প্রধান নির্বাহী (সহ) টেড সারানডস বলেন, ‘আমরা আত্মবিশ্বাসী এই চুক্তির প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রক অনুমোদন মিলবে।’
টেড সারানডস আরও বলেন, ‘ওয়ার্নার ব্রাদার্সের অনেক টিভি সিরিজ ও সিনেমা নেটফ্লিক্সের নিজস্ব সিরিজ—যেমন স্ট্রেঞ্জার থিংসের সঙ্গে মিলে দর্শকদের আরও বেশি আনন্দ দেবে। ওয়ার্নার ব্রাদার্স গত শতাব্দীর বিনোদনকে ভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছে। এবার আমরা একসঙ্গে আগামী শতাব্দীর বিনোদন তৈরিতে ভূমিকা রাখব।’
এইচবিও কি আলাদা স্ট্রিমিং হিসেবে থাকবে—এ প্রশ্নে নেটফ্লিক্সের আরও এক প্রধান নির্বাহী (সহ) গ্রেগ পিটার্স বলেন, এইচবিও একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্র্যান্ড। ভোক্তাদের এটি কীভাবে দেওয়া হবে, সে বিষয়ে এখনই বিস্তারিত আলোচনার সময় হয়নি।
নেটফ্লিক্স বলছে, এই অধিগ্রহণের পর তারা বছরে ২ থেকে ৩ বিলিয়ন ডলার সাশ্রয় করতে পারবে। এর বেশির ভাগই আসবে দুই প্রতিষ্ঠানের প্রযুক্তি ও সহায়ক বিভাগে ওভারল্যাপ দূর করার মাধ্যমে।
তবে ওয়ার্নার ব্রাদার্সের চলচ্চিত্রগুলো আগের মতোই সিনেমা হলে মুক্তি পাবে। একইভাবে ওয়ার্নার ব্রাদার্স টেলিভিশন স্টুডিও তৃতীয় পক্ষের জন্য কনটেন্ট তৈরি করতে পারবে। নেটফ্লিক্স তার নিজস্ব প্ল্যাটফর্মের জন্যই কনটেন্ট তৈরি চালিয়ে যাবে।
ওয়ার্নার ব্রাদার্সের প্রধান নির্বাহী ডেভিড জ্যাসলাভ বলেন, নেটফ্লিক্সের সঙ্গে একীভূত হওয়া ‘বিশ্বের দুটি সেরা সিনেমা তৈরিকারী প্রতিষ্ঠানকে’ একত্র করবে। এতে বিশ্বব্যাপী দর্শকদের কাছে প্রজন্মের পর প্রজন্ম সেরা সিনেমাগুলো পৌঁছে যাবে।
নগদ ও শেয়ার মিলিয়ে চুক্তিতে ওয়ার্নার ব্রাদার্সের প্রতি শেয়ারের মূল্য দাঁড়ায় ২৭ দশমিক ৭৫ ডলার। ঋণসহ পুরো কোম্পানির মোট মূল্যায়ন দাঁড়ায় ৮২ দশমিক ৭ বিলিয়ন ডলার, তবে ইকুইটি মূল্য বা নগদ মূল্য ঠিক করা হয়েছে ৭২ বিলিয়ন ডলার। নেটফ্লিক্স ও ওয়ার্নার ব্রাদার্স—দুই প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদই সর্বসম্মতভাবে এই চুক্তি অনুমোদন করেছে।
অধিগ্রহণ সম্পন্ন হলে নেটফ্লিক্স তাদের স্টুডিও সক্ষমতা বাড়াতে পারবে এবং মৌলিক কনটেন্ট প্রযোজনায় বিনিয়োগ আরও বাড়াতে পারবে।
নেটফ্লিক্সের এই অধিগ্রহণ সম্পন্ন হবে তখনই, যখন ওয়ার্নার ব্রাদার্স তাদের স্ট্রিমিং ও স্টুডিও বিভাগকে গ্লোবাল নেটওয়ার্ক বিভাগ থেকে আলাদা করে দুটি পাবলিক কোম্পানিতে রূপান্তর করবে। গ্লোবাল নেটওয়ার্ক বিভাগের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে সিএনএন, বিভিন্ন কেব্ল চ্যানেল, ইউরোপের ফ্রি-টু-এয়ার চ্যানেল ও ক্রীড়াবিষয়ক ব্র্যান্ড।
তবে অনেকে বলছেন, এই চুক্তির পর হলিউড বড় ধাক্কা খাবে। প্রযুক্তি, মিডিয়া ও টেলিকম বিশ্লেষক পাওলো পেসকাতোর মতে, এটি নেটফ্লিক্সের ‘বিশ্বজুড়ে স্ট্রিমিং জগতে নেতৃত্ব নেওয়ার স্পষ্ট ঘোষণা’। কিন্তু তিনি সতর্ক করেন, ওয়ার্নার ব্রাদার্সের জন্য এটি যৌক্তিক সিদ্ধান্ত হলেও নেটফ্লিক্সকে এই বিশাল ব্যবসা একীভূত করতে গিয়ে চাপের মুখে পড়তে হতে পারে।
এন্ডারস অ্যানালাইসিসের টেলিভিশনপ্রধান টম হ্যারিংটন বলেন, নিয়ন্ত্রকদের অনুমোদন পাওয়া কতটা কঠিন হবে, তা এখনই বলা যাচ্ছে না। তবে চুক্তি কার্যকর হলে হলিউডের চিত্র বদলে যাবে। তাঁর মতে, নবগঠিত প্রতিষ্ঠানে চলচ্চিত্র ও টিভি উৎপাদনে ‘বড় মাত্রায়’ কাটছাঁট হতে পারে, যা হলিউডের বিভিন্ন অংশ ও সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের মধ্যে বিরোধ তৈরি করবে।
ভোক্তাদের ক্ষেত্রেও প্রভাব পড়বে বলে হ্যারিংটন মনে করেন। তিনি বলেন, নেটফ্লিক্সের দাম বাড়তে পারে এবং এইচবিও ম্যাক্স আলাদা প্ল্যাটফর্ম হিসেবে গুরুত্ব হারাতে পারে। এতে নেটফ্লিক্সের সাবস্ক্রিপশন থেকে মোট রাজস্বও বাড়বে।
৮ ঘণ্টা আগে
৮ ঘণ্টা আগে
১৫ ঘণ্টা আগে
১৬ ঘণ্টা আগে
দীর্ঘদিন ধরে চলা প্রেমের গুঞ্জনে অবশেষে সিলমোহর পড়ল। আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক মঞ্চে নিজেদের সম্পর্কের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিলেন পপ গায়িকা কেটি পেরি এবং কানাডার সাবেক প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো। জাপানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদা ও তাঁর স্ত্রী ইউকোর সঙ্গে এক মধ্যাহ্নভোজে যোগ দিয়ে এই জুটি তাঁদের সম্পর্কের বিষয়টি নিশ্চিত করেন।
জানা গেছে, কেটি পেরি তাঁর চলমান ‘দ্য লাইফটাইমস ওয়ার্ল্ড ট্যুর’ স্থগিত রেখে ট্রুডোর সঙ্গে টোকিওতে এই কূটনৈতিক মধ্যাহ্নভোজে অংশ নেন।
জাস্টিন ট্রুডো কিশিদার সঙ্গে বৈঠকের একটি ছবি এক্স-এ শেয়ার করে লিখেছেন, ‘আপনাকে দেখে দারুণ লাগলো@kishida 230। ক্যাটি এবং আমি আপনার ও ইউকোর সঙ্গে বসে কথা বলার সুযোগ পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত। ফুমিও, আপনার বন্ধুত্বের জন্য এবং আন্তর্জাতিক নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি এবং সবার জন্য একটি উন্নত ভবিষ্যতের প্রতি আপনার অব্যাহত প্রতিশ্রুতির জন্য ধন্যবাদ।’
Great to see you @kishida230. Katy and I were so glad to have the chance to sit down with you and Yuko. Thank you, Fumio, for your friendship and your continued commitment to both the international rules-based order and to a better future for everyone. https://t.co/zLEuppHNST— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) December 4, 2025
পোস্ট করা ছবিতে দেখা যায়, ট্রুডো একটি ধূসর স্যুট পরে সম্পূর্ণ রাষ্ট্রনায়কোচিত রূপে ফিরে এসেছেন। অন্যদিকে, কেটি পেরি সেজেছিলেন সবুজ রঙের দু’টুকরো পোশাক, কালো টাইটস, একটি টার্টলনেক এবং বুট পরে। কিশিদা দম্পতির সঙ্গে ছবি তোলার সময় কেটি পেরিকে ট্রুডোর পেছনে হাত রেখে দাঁড়াতে দেখা যায়। কিশিদা ট্রুডোর পোস্টে মন্তব্য করেন, ‘ধন্যবাদ, জাস্টিন। আপনি এবং কেটি, দু’জনকেই অবকাশের শুভেচ্ছা!’
জাস্টিন ট্রুডো এই পোস্টটি শেয়ার করার সঙ্গে সঙ্গেই ইন্টারনেট জুড়ে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি হয়। একজন সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারী লেখেন, ‘মুক্ত বিশ্বের ইতিহাসে এটি সম্ভবত সবচেয়ে উন্মাদনার একটি ঘোষণা।’ আরেকজন এক্স ব্যবহারকারী মন্তব্য করেন, ‘কেটি পেরি আন্তর্জাতিক কূটনীতি সামলাচ্ছেন। আমার টপ রিস্কস ২০২৫ তালিকায় এটা ছিল না!’
অনেক ভক্তও মজার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। একজন লেখেন, ‘আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, কিন্তু সঙ্গে ছুটির কার্ডের আমেজ।’ অন্য একজন মন্তব্য করেন, ‘খোদার কসম, এটা আমার বিঙ্গো কার্ডে ছিল না।’ এই কূটনৈতিক ঘোষণার মাধ্যমে পেরি ও ট্রুডো জুটি এখন আন্তর্জাতিক সেলিব্রিটি মহলে নতুন আলোচনার কেন্দ্র হয়ে উঠেছেন।
৮ ঘণ্টা আগে
১৫ ঘণ্টা আগে
১৬ ঘণ্টা আগে
বলিউডের ‘রোমান্স কিং’ হিসেবে পরিচিত শাহরুখ খান এবং তাঁর সহ-অভিনেত্রী কাজলের একটি নতুন ভাস্কর্য উন্মোচিত হলো লন্ডনের লেস্টার স্কয়ারে। ভারতীয় সিনেমার ইতিহাসে দীর্ঘতম সময় ধরে চলা ব্লকবাস্টার ছবি ‘দিলওয়ালে দুলহানিয়া লে জায়েঙ্গে’-এর ৩০ বছর পূর্তি উদ্যাপন উপলক্ষে এই ভাস্কর্যটি স্থাপন করা হয়েছে।
বর্ষণমুখর আবহাওয়ার মধ্যেই গত বৃহস্পতিবার ভাস্কর্যটির আনুষ্ঠানিক উন্মোচন করা হয়। এই ভাস্কর্যটি লেস্টার স্কয়ারের ‘সিনস ইন দ্য স্কয়ার’ ট্রেইলের অংশ হিসেবে হ্যারি পটার, প্যাডিংটন এবং ব্রিজেট জোনসের ভাস্কর্যের সঙ্গে যুক্ত হলো।
লন্ডনে ভাস্কর্য উন্মোচনের ফাঁকে শাহরুখ খানের কাছে নববিবাহিত দম্পতিদের জন্য তাঁর নিজস্ব পরামর্শ জানতে চাওয়া হয়। মজা করে জবাব দেন শাহরুখ।
শাহরুখ উত্তর দেওয়ার আগেই অভিনেত্রী কাজল রসিকতা করে বলে ওঠেন, ‘ওঁর সব ছবিই তো বিয়ের আগের প্রেম নিয়ে, বিয়ের পরের প্রেম নিয়ে নয়!’
কাজলের কথায় সম্মতি জানিয়ে শাহরুখ খান হাসতে হাসতে বলেন, ‘এখন পর্যন্ত, তুমি ছিলে একজন যাকে আমি উপদেশ দিতে পারতাম। কিন্তু বিয়ের পর, তুমি তো এখন নিজের দায়িত্বে চলে গেছ!’ অবশ্য শাহরুখ গুরুত্বপূর্ণ কিছু উপদেশ দিতে ভোলেননি। তিনি বলেন, ‘ততদিন (বিয়ের আগে) পর্যন্ত, আমার মনে হয় আমি ঠিকই করেছি। আপনাদের রোমান্স থাকতে হবে, গান গাইতে হবে।’ কাজল সঙ্গে সঙ্গে যোগ করেন, ‘এবং অবশ্যই ডিডিএলজে দেখতে হবে।’
ছবিটি সম্পর্কে যশ রাজ ফিল্মসের সিইও অক্ষয় বিধানি এটিকে ‘গৌরবের বিশাল মুহূর্ত’ হিসেবে বর্ণনা করেন। অন্যদিকে, হার্ট অব লন্ডন বিজনেস অ্যালায়েন্সের প্রধান নির্বাহী রস মর্গ্যান বলেন, ‘ডিডিএলজে একটি সিনেমাটিক ঘটনা যা প্রজন্মকে প্রভাবিত করেছে, এবং লন্ডন এই প্রথম ভারতীয় সিনেমার আন্তর্জাতিক দর্শকদের মুগ্ধ করে চলা একটি গল্পকে সম্মান জানাল।’
তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে হিন্দি ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে রাজত্ব করেছেন শাহরুখ খান। সম্প্রতি প্রথমবারের মতো বিলিয়নেয়ার ক্লাবে প্রবেশ করেছেন। এই ঘটনা তাঁকে আর্নল্ড শোয়ার্জনেগার এবং টেলর সুইফটের মতো বৈশ্বিক তারকাদের কাতারে নিয়ে এসেছে।
চার বছরের বিরতির পর ২০২৩ সালে চলচ্চিত্রে ফেরেন বলিউড বাদশাহ। সম্প্রতি তাঁর আসন্ন অ্যাকশন ফিল্ম ‘কিং’-এর টিজার উন্মুক্ত হয়েছে। তবে অ্যাকশন ঘরানার আরও ছবি বা পরবর্তী জেমস বন্ড হওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে রসিকতা করে শাহরুখ জবাব দেন: ‘না। আমার উচ্চারণ সেরকম নয়। আর আমি শেকেন মার্টিনি (বিশেষভাবে তৈরি ককটেল) পছন্দ করি না।’
এদিকে, চলচ্চিত্র জগতের বর্তমান পরিস্থিতি এবং ওটিটি প্ল্যাটফর্মের কারণে সিনেমা হলগুলোতে দর্শক কমে যাওয়া নিয়ে কাজল মনে করেন, এখন দর্শকদের হাতে বেছে নেওয়ার সুযোগ অনেক বেশি। তিনি বলেন, ‘মানুষের এখন সিনেমা হলে যাওয়া বা না যাওয়ার স্বাধীনতা আছে। যখন এত বিকল্প, তখন বেছে নেওয়া কঠিন হয়ে যায়।’
তবে শাহরুখ খান বিশ্বাস করেন, ‘কমিউনিটি ভিউয়িং...সবসময় থাকবে। আমরা একসঙ্গে কোনো জিনিস দেখতে এবং উপভোগ করতে ভালোবাসি।’
১৫ ঘণ্টা আগে
১৬ ঘণ্টা আগে
বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
শাকিব খানের বিপরীতে ' প্রিয়তমা ' সিনেমা দিয়ে বড় পর্দায় অভিষেক হয় পশ্চিমবঙ্গের ইধিকা পালের । প্রথম সিনেমাতেই নজর কাড়েন অভিনেত্রী । এ বছর রোজার ঈদে মুক্তি পাওয়া মেহেদী হাসান হৃদয় পরিচালিত ‘ বরবাদ ' সিনেমায়ও দেখা গেছে তাঁকে । খবর ছড়িয়েছে , মেহেদী হাসান হৃদয়ের নতুন সিনেমায়ও অভিনয় করবেন ইধিকা । এবার তাঁর নায়ক সিয়াম আহমেদ । ‘ রাক্ষস ’ নামের সিনেমায় জুটি হচ্ছেন তাঁরা । অথচ অভিনেত্রী জানালেন ভিন্ন কথা । এমন নামের কোনো সিনেমা নিয়ে তাঁর সঙ্গে নাকি কোনো কথাই হয়নি । রাক্ষস সিনেমায় ইধিকার অভিনয়ের এই গুঞ্জন কয়েক দিন ধরে । ইতিমধ্যে নাকি আলাপও হয়েছে নির্মাতাদের সঙ্গে , এমন খবরও প্রকাশিত হয়েছে সংবাদমাধ্যমে । কিন্তু , নতুন এই সিনেমা নিয়ে কথা বলতে যোগাযোগ করলে ইধিকা জানালেন ভিন্ন কথা । খুদে বার্তায় আজকের পত্রিকাকে ইধিকা লেখেন , “ এখন অবধি এ রকম ( রাক্ষস ) নামের কোনো সিনেমা নিয়ে আমার কোনো কথা হয়নি । ' একই কথা পশ্চিমবঙ্গের সংবাদমাধ্যম আনন্দবাজারকেও জানিয়েছেন ইধিকা । অভিনেত্রী জানান , সিয়াম আহমেদের সঙ্গে অভিনয় নিয়ে কোনো কথা হয়নি ।
আনন্দবাজার জানাচ্ছে , ইধিকা না থাকলেও রাক্ষসে সিয়ামের সঙ্গে থাকবেন টালিউড নায়িকা সুস্মিতা চট্টোপাধ্যায় । এর আগে এ সিনেমায় সাবিলা নূরের অভিনয়ের খবর ছড়িয়েছিল । রাক্ষস সিনেমায় দেশ - বিদেশের একাধিক অভিনেত্রীর নাম শোনা গেলেও এখন পর্যন্ত প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান কিংবা নির্মাতার কাছ থেকে আসেনি আনুষ্ঠানিক ঘোষণা । বরং প্রযোজক শাহরিনা সুলতানা সংবাদমাধ্যমে জানিয়েছেন , এই সিনেমা নিয়ে বেশ কয়েকজন নায়িকার সঙ্গে কথা হয়েছে । শেষ পর্যন্ত কে থাকছে , সেটা সময় বলে দেবে । রাক্ষসের আগে আবু হায়াত মাহমুদের ‘ প্রিন্স ' সিনেমার নায়িকা হিসেবেও শোনা গেছে ইধিকার নাম । সেই দৃশ্যপটও বদলে গেছে ।
এখন শোনা যাচ্ছে , ইধিকা নয় , টালিউডের আরেক নায়িকা জ্যোতির্ময়ী কুণ্ডুর নাম । তবে প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে তাসনিয়া ফারিণের থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করলেও অন্য কারও নাম ঘোষণা হয়নি এখন পর্যন্ত । জানা গেছে , এ মাসেই শুরু হবে প্রিন্স ও রাক্ষস সিনেমার শুটিং । দুটি সিনেমার বেশির ভাগ শুটিং হবে দেশের বাইরে । সবকিছু ঠিক থাকলে আগামী বছর রোজার ঈদে মুক্তি পাবে সিনেমা দুটি ।
এ ধরনের গুঞ্জনে অবাক হয়েছেন তিনি । গত বছরও শোনা গিয়েছিল ‘ সিকান্দার ' নামের একটি সিনেমায় জুটি হচ্ছেন সিয়াম - ইধিকা । সেই খবরও শেষ পর্যন্ত গুঞ্জনই থেকে গেছে । এদিকে
১৬ ঘণ্টা আগে
বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
গত বছরের অক্টোবরে প্রকাশ পেয়েছিল শিরোনামহীন ব্যান্ডের ‘এই অবেলায় ২’ গানের টিজার। তবে স্পনসর জটিলতায় আটকে ছিল গানটি। অবশেষে গতকাল প্রকাশ পেল শিরোনামহীনের বহুল প্রতীক্ষিত এই অবেলায় গানের দ্বিতীয় পর্ব। এটি শিরোনামহীনের পঞ্চম অ্যালবাম বাতিঘরের শেষ গান।
‘যদি কোথাও/ কোনো দিন দূরে সরে যাই/ নিসর্গের আঁধারে হারাই/ সমুদ্রের ঢেউ দেখে আমায় রেখো মনে’—এমন কথার গানটি লিখেছেন শিরোনামহীনের দলনেতা জিয়াউর রহমান, সুর করেছেন ব্যান্ডের ড্রামার কাজী আহমাদ শাফিন। ভিডিও নির্দেশনাও দিয়েছেন তিনি। গেয়েছেন শেখ ইশতিয়াক। শুটিং হয়েছে থাইল্যান্ডের কো খাম, কো মাখ ও কো চ্যাং আইল্যান্ডে। মডেল হয়েছেন নীল হুরেজাহান।
২০১৯ সালের মে মাসে ‘এই অবেলায়’ দিয়ে নতুন করে জেগে উঠেছিল ব্যান্ড শিরোনামহীন। নতুন ভোকাল নিয়ে ভক্তদের প্রত্যাশা পূরণ করতে যখন হিমশিম খাচ্ছিল দলটি, তখন এই অবেলায় গানটি ছিল শিরোনামহীনের জন্য অক্সিজেনের মতো। ছয় বছর পর প্রকাশ পেল এ গানের সিকুয়েল এই অবেলায় ২।
শিরোনামহীনের ইউটিউব চ্যানেলে বাংলার পাশাপাশি এই অবেলায় প্রকাশ পেয়েছে ইংরেজি ভাষায়। এই ভার্সনের শিরোনাম দেওয়া হয়েছে ‘রিমেম্বার মি’। ইংরেজি ভার্সন নিয়ে শিরোনামহীনের দলনেতা জিয়াউর রহমান জিয়া বলেন, ‘এই অবেলায় গানটি বিদেশি ভাষার মানুষও পছন্দ করেছে। ইউটিউব চ্যানেলে অনেক মন্তব্য দেখেছি ইংরেজি, স্প্যানিশসহ বিভিন্ন ভাষায় লেখা, “আমি গানের ভাষা বুঝতে পারছি না। কিন্তু গানটির সুর খুব ভালো লাগছে।” তাই এই অবেলায় ২-এর ইংরেজি ভার্সন করা। আশা করছি, বাংলার পাশাপাশি ইংরেজি ভার্সনটাও দেশ-বিদেশের শ্রোতাদের মন জয় করতে পারবে। সেটা হলে ভবিষ্যতে এ ধরনের উদ্যোগ আরও হতে পারে।’
