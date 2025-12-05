Ajker Patrika
৭২ বিলিয়ন ডলারে ওয়ার্নার ব্রাদার্সের সিনেমা ও স্ট্রিমিং ব্যবসা কিনছে নেটফ্লিক্স

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ০৫ ডিসেম্বর ২০২৫, ২৩: ০৬
ছবি: এএফপি
হলিউডে বড় ধরনের রদবদল ঘটাতে যাচ্ছে নেটফ্লিক্স। প্রায় ৭২ বিলিয়ন ডলার দিয়ে ওয়ার্নার ব্রাদার্স ডিসকভারির সিনেমা ও স্ট্রিমিং ব্যবসা কিনতে সম্মত হয়েছে এই জনপ্রিয় স্ট্রিমিং জায়ান্ট। এতে বিশ্ববিনোদন অঙ্গনে এক নতুন শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান গঠনের পথ তৈরি হলো।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দীর্ঘ প্রতিযোগিতার পর কমকাস্ট ও প্যারামাউন্ট-স্কাইড্যান্সকে পেছনে ফেলে সফল দরদাতা হিসেবে উঠে আসে নেটফ্লিক্স। ওয়ার্নার ব্রাদার্সের মালিকানায় আছে হ্যারি পটার, গেম অব থ্রোনসসহ বিশ্বজুড়ে জনপ্রিয় কয়েকটি সিনেমা ও টিভি সিরিজ। পাশাপাশি রয়েছে স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম এইচবিও ম্যাক্স।

তবে চুক্তি সত্ত্বেও এই অধিগ্রহণ কার্যকর হতে হলে প্রতিযোগিতা কর্তৃপক্ষের অনুমোদন প্রয়োজন হবে। নেটফ্লিক্সের প্রধান নির্বাহী (সহ) টেড সারানডস বলেন, ‘আমরা আত্মবিশ্বাসী এই চুক্তির প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রক অনুমোদন মিলবে।’

টেড সারানডস আরও বলেন, ‘ওয়ার্নার ব্রাদার্সের অনেক টিভি সিরিজ ও সিনেমা নেটফ্লিক্সের নিজস্ব সিরিজ—যেমন স্ট্রেঞ্জার থিংসের সঙ্গে মিলে দর্শকদের আরও বেশি আনন্দ দেবে। ওয়ার্নার ব্রাদার্স গত শতাব্দীর বিনোদনকে ভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছে। এবার আমরা একসঙ্গে আগামী শতাব্দীর বিনোদন তৈরিতে ভূমিকা রাখব।’

এইচবিও কি আলাদা স্ট্রিমিং হিসেবে থাকবে—এ প্রশ্নে নেটফ্লিক্সের আরও এক প্রধান নির্বাহী (সহ) গ্রেগ পিটার্স বলেন, এইচবিও একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্র্যান্ড। ভোক্তাদের এটি কীভাবে দেওয়া হবে, সে বিষয়ে এখনই বিস্তারিত আলোচনার সময় হয়নি।

নেটফ্লিক্স বলছে, এই অধিগ্রহণের পর তারা বছরে ২ থেকে ৩ বিলিয়ন ডলার সাশ্রয় করতে পারবে। এর বেশির ভাগই আসবে দুই প্রতিষ্ঠানের প্রযুক্তি ও সহায়ক বিভাগে ওভারল্যাপ দূর করার মাধ্যমে।

তবে ওয়ার্নার ব্রাদার্সের চলচ্চিত্রগুলো আগের মতোই সিনেমা হলে মুক্তি পাবে। একইভাবে ওয়ার্নার ব্রাদার্স টেলিভিশন স্টুডিও তৃতীয় পক্ষের জন্য কনটেন্ট তৈরি করতে পারবে। নেটফ্লিক্স তার নিজস্ব প্ল্যাটফর্মের জন্যই কনটেন্ট তৈরি চালিয়ে যাবে।

ওয়ার্নার ব্রাদার্সের প্রধান নির্বাহী ডেভিড জ্যাসলাভ বলেন, নেটফ্লিক্সের সঙ্গে একীভূত হওয়া ‘বিশ্বের দুটি সেরা সিনেমা তৈরিকারী প্রতিষ্ঠানকে’ একত্র করবে। এতে বিশ্বব্যাপী দর্শকদের কাছে প্রজন্মের পর প্রজন্ম সেরা সিনেমাগুলো পৌঁছে যাবে।

নগদ ও শেয়ার মিলিয়ে চুক্তিতে ওয়ার্নার ব্রাদার্সের প্রতি শেয়ারের মূল্য দাঁড়ায় ২৭ দশমিক ৭৫ ডলার। ঋণসহ পুরো কোম্পানির মোট মূল্যায়ন দাঁড়ায় ৮২ দশমিক ৭ বিলিয়ন ডলার, তবে ইকুইটি মূল্য বা নগদ মূল্য ঠিক করা হয়েছে ৭২ বিলিয়ন ডলার। নেটফ্লিক্স ও ওয়ার্নার ব্রাদার্স—দুই প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদই সর্বসম্মতভাবে এই চুক্তি অনুমোদন করেছে।

অধিগ্রহণ সম্পন্ন হলে নেটফ্লিক্স তাদের স্টুডিও সক্ষমতা বাড়াতে পারবে এবং মৌলিক কনটেন্ট প্রযোজনায় বিনিয়োগ আরও বাড়াতে পারবে।

নেটফ্লিক্সের এই অধিগ্রহণ সম্পন্ন হবে তখনই, যখন ওয়ার্নার ব্রাদার্স তাদের স্ট্রিমিং ও স্টুডিও বিভাগকে গ্লোবাল নেটওয়ার্ক বিভাগ থেকে আলাদা করে দুটি পাবলিক কোম্পানিতে রূপান্তর করবে। গ্লোবাল নেটওয়ার্ক বিভাগের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে সিএনএন, বিভিন্ন কেব্‌ল চ্যানেল, ইউরোপের ফ্রি-টু-এয়ার চ্যানেল ও ক্রীড়াবিষয়ক ব্র্যান্ড।

তবে অনেকে বলছেন, এই চুক্তির পর হলিউড বড় ধাক্কা খাবে। প্রযুক্তি, মিডিয়া ও টেলিকম বিশ্লেষক পাওলো পেসকাতোর মতে, এটি নেটফ্লিক্সের ‘বিশ্বজুড়ে স্ট্রিমিং জগতে নেতৃত্ব নেওয়ার স্পষ্ট ঘোষণা’। কিন্তু তিনি সতর্ক করেন, ওয়ার্নার ব্রাদার্সের জন্য এটি যৌক্তিক সিদ্ধান্ত হলেও নেটফ্লিক্সকে এই বিশাল ব্যবসা একীভূত করতে গিয়ে চাপের মুখে পড়তে হতে পারে।

এন্ডারস অ্যানালাইসিসের টেলিভিশনপ্রধান টম হ্যারিংটন বলেন, নিয়ন্ত্রকদের অনুমোদন পাওয়া কতটা কঠিন হবে, তা এখনই বলা যাচ্ছে না। তবে চুক্তি কার্যকর হলে হলিউডের চিত্র বদলে যাবে। তাঁর মতে, নবগঠিত প্রতিষ্ঠানে চলচ্চিত্র ও টিভি উৎপাদনে ‘বড় মাত্রায়’ কাটছাঁট হতে পারে, যা হলিউডের বিভিন্ন অংশ ও সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের মধ্যে বিরোধ তৈরি করবে।

ভোক্তাদের ক্ষেত্রেও প্রভাব পড়বে বলে হ্যারিংটন মনে করেন। তিনি বলেন, নেটফ্লিক্সের দাম বাড়তে পারে এবং এইচবিও ম্যাক্স আলাদা প্ল্যাটফর্ম হিসেবে গুরুত্ব হারাতে পারে। এতে নেটফ্লিক্সের সাবস্ক্রিপশন থেকে মোট রাজস্বও বাড়বে।

চুক্তিনেটফ্লিক্সসিনেমাহলিউডবিনোদন
