নছিমন খাদে পড়ে গরু ব্যবসায়ীর মৃত্যু

কাউনিয়া (রংপুর) প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি

রংপুরের কাউনিয়ায় ইঞ্জিনচালিত ভ্যান (নছিমন) উল্টে এক গরু ব্যবসায়ী নিহত হয়েছেন। আজ বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) দুপুরে উপজেলার ভেলুপাড়া এলাকায় রংপুর-কুড়িগ্রাম মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত গরু ব্যবসায়ীর নাম মো. আমজাদ হোসেন (৫৮)। তিনি রংপুরের মিঠাপুকুর উপজেলার বিশ্বনাথপুরের বাসিন্দা।

প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাত দিয়ে কাউনিয়া থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মনিবুর রহমান জানান, লালমনিরহাটের বড়বাড়ী হাটে গরু বিক্রি করে নছিমনে বাড়ি ফিরছিলেন ব্যবসায়ী আমজাদ হোসেন। বেলা পৌনে ২টার দিকে কাউনিয়া উপজেলার ভেলুপাড়া এলাকায় রংপুর-কুড়িগ্রাম মহাসড়কে বিপরীত দিক থেকে বেপরোয়া গতিতে আসা অজ্ঞাতনামা ট্রাকের ধাক্কায় নছিমনটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশের খাদে পড়ে উল্টে যায়। এ সময় আমজাদ হোসেন নছিমনের নিচে পড়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান।

কাউনিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল লতিফ শাহ বলেন, মহাসড়কে অজ্ঞাতনামা ট্রাকের বেপরোয়া গতি থাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নছিমন সড়কের পাশে খাদে পড়ে গিয়ে একজন মারা গেছেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে লাশ উদ্ধার করে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

