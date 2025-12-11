Ajker Patrika

নির্বাচনী ইশতেহারে পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সমাধানের পথরেখা উপস্থাপন করতে হবে: দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

রাঙামাটি প্রতিনিধি 
দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। ছবি: আজকের পত্রিকা
দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। ছবি: আজকের পত্রিকা

সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগের (সিপিডি) ফেলো দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেছেন, ‘আগামী সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলোকে তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সমাধানের পথ রেখাকে উপস্থাপন করতে হবে। যদি পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যার সমাধান না হয় তাহলে আমরা জাতি হিসেবে দুর্বল হয়ে যাব।’

বৃহস্পতিবার সকালে রাঙামাটি সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগের প্রাক্‌-নির্বাচনী আঞ্চলিক পরামর্শ সভা শেষে সাংবাদিকদের এ কথা পরামর্শ সভায় বক্তারা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাশাসন বিদ্যমান আছে। এর কারণে সিভিল প্রশাসন দুর্বল। সিভিল প্রশাসনকে শক্তিশালী করতে স্থানীয় পুলিশ ও সেনা বিভাগে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর সমন্বয়ে মিশ্র বাহিনী করতে হবে।

বক্তারা আরও বলেন, যে সংস্কারের কথা বলে জুলাই অভ্যুত্থান হয়েছে, সে সংস্কারগুলো যেন হারিয়ে না যায়—সেদিকে লক্ষ্য রাখার পাশাপাশি পার্বত্য চট্টগ্রামে সমস্যা সমাধানের জন্য পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারে জোর দিতে হবে। পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ১৯৯৭ সালে পার্বত্য চুক্তি হলেও পাহাড়ে এখনো শান্তি ফিরেনি।

সভায় তিন পার্বত্য (রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান) জেলা থেকে বিশিষ্টজনেরা অংশগ্রহণ করেন।

বিষয়:

রাঙামাটিপার্বত্য চট্টগ্রামনির্বাচনসিপিডিসংসদখাগড়াছড়ি বান্দরবান রাঙামাটিরাঙামাটি সদর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ডিজির সঙ্গে তর্ক: অব্যাহতির ৪ দিনের মাথায় পুনর্বহাল ময়মনসিংহের চিকিৎসক

রাশেদ খানের পদত্যাগ চেয়ে গণঅধিকারের উচ্চতর পরিষদ সদস্যের অনাস্থা

মোদির সঙ্গে রাহুলের ৮৮ মিনিটের বৈঠক, কী আলোচনা হলো

মধ্যরাতে দেশে দুই দফা ভূমিকম্প, উৎপত্তিস্থল সিলেট ও মৌলভীবাজার

শিশু উদ্ধারে ৪০ ফুট গর্ত করে চলছে সুড়ঙ্গ করার কাজ

এলাকার খবর
Loading...