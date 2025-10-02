নওগাঁয় ট্রাক্টরের ধাক্কায় ইউপি চেয়ারম্যান নিহত

নওগাঁ প্রতিনিধি
নওগাঁর পত্নীতলায় ট্রাক্টরের ধাক্কায় হাবিবুর রহমান নামের এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার উপজেলার নজিপুর-গগণপুর সড়কের রামজীবনপুর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত হাবিবুর রহমান নজিপুর ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান এবং পত্নীতলা উপজেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক।
স্থানীয়রা জানায়, মোটরসাইকেলে করে রঘুনাথপুর গ্রামের দিকে যাচ্ছিলেন হাবিবুর রহমান। পথে রামজীবনপুর এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা ইঞ্জিনচালিত পাওয়ার টিলার (ট্রাক্টর) তাঁকে ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।
বিষয়টি নিশ্চিত করে পত্নীতলা থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) আবু তালেব আজকের পত্রিকা বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ লাশ উদ্ধার করেছে। প্রয়োজনীয় আইনিপ্রক্রিয়া শেষে লাশ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
সৃষ্ট নিম্নচাপের প্রভাবে সাগর উত্তাল রয়েছে। বৈরী আবহাওয়ার কারণে গতকাল বুধবার সকাল থেকে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ও উপকূলে ঝোড়ো হাওয়া বইছে। কখনো গুঁড়ি গুঁড়ি আবার কখনো চেপে বৃষ্টি হচ্ছে। আজ বৃহস্পতিবারও সারা দিন একই অবস্থা বিরাজ করছে। ফলে সাগরে জোয়ার ও ঢেউয়ের উচ্চতা বেড়েছে। একই সঙ্গে বেড়েছে বাতাসের গতিবেগ।
বরগুনার পাথরঘাটাসংলগ্ন বলেশ্বর নদীতে মাছ শিকারে গিয়ে নিখোঁজের তিন দিন পর উদ্ধার হলো জেলে সিদ্দিকুর রহমানের লাশ। আজ বৃহস্পতিবার (২ অক্টোবর) দুপুর ১২টার দিকে বলেশ্বর নদীর বিহঙ্গ দ্বীপের উত্তর পাশের ধানসীর ভেতর থেকে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা স্থানীয় বাসিন্দাদের সহায়তায় তাঁর মরদেহটি উদ্ধার করেন।
ইতালি যাওয়ার স্বপ্ন নিয়ে অবৈধ পথে যাত্রা করে দেড় বছরের বেশি সময় লিবিয়ায় বন্দী মাদারীপুরের এক যুবক। প্রায় অর্ধকোটি টাকা দিয়েও মুক্তি মেলেনি তাঁর। এই ঘটনায় মামলা করেছে ভুক্তভোগীর পরিবার। তারা অভিযুক্ত ব্যক্তির (দালাল) বিচার দাবি করেছে।
চট্টগ্রাম নগরের পতেঙ্গা সৈকতে প্রতিমা বিসর্জনের মধ্য দিয়ে শেষ হলো শারদীয় দুর্গোৎসব। বিজয়া দশমীর আনুষ্ঠানিকতা শেষে প্রতিমা বিসর্জন শুরু হয়। আজ বৃহস্পতিবার বেলা ২টা থেকে প্রতিমা বিসর্জনের জন্য সৈকতে ভিড় করে হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা। যদিও বৈরী আবহাওয়ার কারণে প্রতিমা বিসর্জনে কিছুটা বেগ পেতে হয় ভক্তদের।