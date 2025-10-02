Ajker Patrika
> সারা দেশ
> রাজশাহী

নওগাঁয় ট্রাক্টরের ধাক্কায় ইউপি চেয়ারম্যান নিহত

­­­নওগাঁ প্রতিনিধি
হাবিবুর রহমান। ছবি: সংগৃহীত
হাবিবুর রহমান। ছবি: সংগৃহীত

নওগাঁর পত্নীতলায় ট্রাক্টরের ধাক্কায় হাবিবুর রহমান নামের এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার উপজেলার নজিপুর-গগণপুর সড়কের রামজীবনপুর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত হাবিবুর রহমান নজিপুর ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান এবং পত্নীতলা উপজেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক।

স্থানীয়রা জানায়, মোটরসাইকেলে করে রঘুনাথপুর গ্রামের দিকে যাচ্ছিলেন হাবিবুর রহমান। পথে রামজীবনপুর এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা ইঞ্জিনচালিত পাওয়ার টিলার (ট্রাক্টর) তাঁকে ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।

বিষয়টি নিশ্চিত করে পত্নীতলা থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) আবু তালেব আজকের পত্রিকা বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ লাশ উদ্ধার করেছে। প্রয়োজনীয় আইনিপ্রক্রিয়া শেষে লাশ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

বিষয়:

নওগাঁদুর্ঘটনানিহতইউপি চেয়ারম্যানরাজশাহী বিভাগজেলার খবরমোটরসাইকেল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ফ্লোটিলা থেকে আটক ২২৩ জনকে ইউরোপে পাঠাবে ইসরায়েল, জাহাজগুলোর ভাগ্য অনিশ্চিত

গাজার জলসীমায় পৌঁছে গেছে ফ্লোটিলার এক জাহাজ, পথে আরও ২৩টি

বাংলাদেশ–নেপালে সহিংস আন্দোলন হলেও পরিবর্তন আসেনি, বিদেশি হস্তক্ষেপের সুযোগ তৈরি হয়েছে: আরএসএস প্রধান

২০২৫ সালে বসবাসের জন্য সেরা ৫ দেশ

গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলার ৩৯ নৌযান আটক করেছে ইসরায়েল

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

২০২৫ সালে বসবাসের জন্য সেরা ৫ দেশ

২০২৫ সালে বসবাসের জন্য সেরা ৫ দেশ

ট্রাম্পের পরিকল্পনা: গাজায় কি শান্তি আসবে

ট্রাম্পের পরিকল্পনা: গাজায় কি শান্তি আসবে

খুলনার ৬ আসন: বিএনপির মনোনয়ন-দৌড়ে যাঁরা

খুলনার ৬ আসন: বিএনপির মনোনয়ন-দৌড়ে যাঁরা

কুয়েতে সশস্ত্র বাহিনীর অস্ত্র মেরামত করতেন, সেই পরিচয়পত্র দেখিয়ে উত্তরায় চাঁদাবাজি

কুয়েতে সশস্ত্র বাহিনীর অস্ত্র মেরামত করতেন, সেই পরিচয়পত্র দেখিয়ে উত্তরায় চাঁদাবাজি

পদ্মা অয়েল কোম্পানি: সিবিএ নেতার তিন কোটির গাড়ি-বাড়ি ও ব্যবসা

পদ্মা অয়েল কোম্পানি: সিবিএ নেতার তিন কোটির গাড়ি-বাড়ি ও ব্যবসা

সম্পর্কিত

বৈরী আবহাওয়ায় সাগরে পর্যটকের ভিড়, বর্ণাঢ্য আয়োজনে প্রতিমা বিসর্জন

বৈরী আবহাওয়ায় সাগরে পর্যটকের ভিড়, বর্ণাঢ্য আয়োজনে প্রতিমা বিসর্জন

পাথরঘাটায় মাছ শিকারে গিয়ে নিখোঁজ জেলের লাশ উদ্ধার

পাথরঘাটায় মাছ শিকারে গিয়ে নিখোঁজ জেলের লাশ উদ্ধার

নওগাঁয় ট্রাক্টরের ধাক্কায় ইউপি চেয়ারম্যান নিহত

নওগাঁয় ট্রাক্টরের ধাক্কায় ইউপি চেয়ারম্যান নিহত

দেড় বছর লিবিয়ায় বন্দী মাদারীপুরের যুবক, অর্ধকোটি দিয়েও মেলেনি মুক্তি

দেড় বছর লিবিয়ায় বন্দী মাদারীপুরের যুবক, অর্ধকোটি দিয়েও মেলেনি মুক্তি