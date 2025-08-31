Ajker Patrika
রাজশাহীতে ফাঁকা বাড়িতে বৃদ্ধাকে গলা কেটে হত্যা

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
প্রতীকী ছবি

রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলায় ফাঁকা বাড়িতে মারেজান বেগম (৬২) নামে এক বৃদ্ধাকে গলা কেটে হত্যা করা হয়েছে। গতকাল শনিবার রাতে উপজেলার পালপুর মালিগাছা গ্রাম থেকে বৃদ্ধার লাশ উদ্ধার করে পুলিশ।

নিহত বৃদ্ধা পালপুর মালিগাছা গ্রামের নজরুল ইসলামের স্ত্রী।

গোদাগাড়ীর প্রেমতলী পুলিশ তদন্তকেন্দ্রের ইনচার্জ মাকসুদুর রহমান জানান, মারেজান বেগমের মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেছে। অসুস্থ ছেলেকে নিয়ে চিকিৎসার জন্য ভারতে গেছেন তাঁর স্বামী নজরুল ইসলাম। বাড়িতে একাই ছিলেন মারেজান বেগম। গতকাল সন্ধ্যায় এক প্রতিবেশী নারী তাঁর বাড়িতে গিয়ে দেখেন, ঘরে মারেজানের রক্তাক্ত লাশ পড়ে আছে। পরে খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে লাশের সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুত করে। পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগও (সিআইডি) আলামত সংগ্রহ করে। পরে ময়নাতদন্তের জন্য লাশটি রাতেই রাজশাহী মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানো হয়। আজ রোববার দুপুরে ময়নাতদন্ত শেষে লাশ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

পুলিশ পরিদর্শক মাকসুদুর রহমান জানান, গতকাল সকাল ১০টার দিকে ওই নারীকে বাড়ির বাইরে দেখেছেন প্রতিবেশীরা। তারপর তাঁকে কেউ দেখেননি। ধারণা করা হচ্ছে, সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টার মধ্যে যেকোনো সময় খুনের ঘটনা ঘটেছে। তবে কেন এই হত্যাকাণ্ড সে ব্যাপারে এখনো কিছু জানতে পারেনি পুলিশ। এ ব্যাপারে তদন্ত চলছে।

এ ব্যাপারে নিহত বৃদ্ধার মেয়ে বাদী হয়ে অজ্ঞাত ব্যক্তিদের আসামি করে থানায় একটি হত্যা মামলা করেছেন। পুলিশ জড়িত ব্যক্তিকে শনাক্ত করার চেষ্টা করছে বলেও জানান তিনি।

রাজশাহী জেলাপুলিশগোদাগাড়ীহত্যারাজশাহী বিভাগরাজশাহীজেলার খবরলাশ
