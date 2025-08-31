রাজশাহীতে ফাঁকা বাড়িতে বৃদ্ধাকে গলা কেটে হত্যা

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলায় ফাঁকা বাড়িতে মারেজান বেগম (৬২) নামে এক বৃদ্ধাকে গলা কেটে হত্যা করা হয়েছে। গতকাল শনিবার রাতে উপজেলার পালপুর মালিগাছা গ্রাম থেকে বৃদ্ধার লাশ উদ্ধার করে পুলিশ।
নিহত বৃদ্ধা পালপুর মালিগাছা গ্রামের নজরুল ইসলামের স্ত্রী।
গোদাগাড়ীর প্রেমতলী পুলিশ তদন্তকেন্দ্রের ইনচার্জ মাকসুদুর রহমান জানান, মারেজান বেগমের মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেছে। অসুস্থ ছেলেকে নিয়ে চিকিৎসার জন্য ভারতে গেছেন তাঁর স্বামী নজরুল ইসলাম। বাড়িতে একাই ছিলেন মারেজান বেগম। গতকাল সন্ধ্যায় এক প্রতিবেশী নারী তাঁর বাড়িতে গিয়ে দেখেন, ঘরে মারেজানের রক্তাক্ত লাশ পড়ে আছে। পরে খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে লাশের সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুত করে। পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগও (সিআইডি) আলামত সংগ্রহ করে। পরে ময়নাতদন্তের জন্য লাশটি রাতেই রাজশাহী মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানো হয়। আজ রোববার দুপুরে ময়নাতদন্ত শেষে লাশ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
পুলিশ পরিদর্শক মাকসুদুর রহমান জানান, গতকাল সকাল ১০টার দিকে ওই নারীকে বাড়ির বাইরে দেখেছেন প্রতিবেশীরা। তারপর তাঁকে কেউ দেখেননি। ধারণা করা হচ্ছে, সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টার মধ্যে যেকোনো সময় খুনের ঘটনা ঘটেছে। তবে কেন এই হত্যাকাণ্ড সে ব্যাপারে এখনো কিছু জানতে পারেনি পুলিশ। এ ব্যাপারে তদন্ত চলছে।
এ ব্যাপারে নিহত বৃদ্ধার মেয়ে বাদী হয়ে অজ্ঞাত ব্যক্তিদের আসামি করে থানায় একটি হত্যা মামলা করেছেন। পুলিশ জড়িত ব্যক্তিকে শনাক্ত করার চেষ্টা করছে বলেও জানান তিনি।
রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলায় ফাঁকা বাড়িতে মারেজান বেগম (৬২) নামে এক বৃদ্ধাকে গলা কেটে হত্যা করা হয়েছে। গতকাল শনিবার রাতে উপজেলার পালপুর মালিগাছা গ্রাম থেকে বৃদ্ধার লাশ উদ্ধার করে পুলিশ।
নিহত বৃদ্ধা পালপুর মালিগাছা গ্রামের নজরুল ইসলামের স্ত্রী।
গোদাগাড়ীর প্রেমতলী পুলিশ তদন্তকেন্দ্রের ইনচার্জ মাকসুদুর রহমান জানান, মারেজান বেগমের মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেছে। অসুস্থ ছেলেকে নিয়ে চিকিৎসার জন্য ভারতে গেছেন তাঁর স্বামী নজরুল ইসলাম। বাড়িতে একাই ছিলেন মারেজান বেগম। গতকাল সন্ধ্যায় এক প্রতিবেশী নারী তাঁর বাড়িতে গিয়ে দেখেন, ঘরে মারেজানের রক্তাক্ত লাশ পড়ে আছে। পরে খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে লাশের সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুত করে। পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগও (সিআইডি) আলামত সংগ্রহ করে। পরে ময়নাতদন্তের জন্য লাশটি রাতেই রাজশাহী মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানো হয়। আজ রোববার দুপুরে ময়নাতদন্ত শেষে লাশ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
পুলিশ পরিদর্শক মাকসুদুর রহমান জানান, গতকাল সকাল ১০টার দিকে ওই নারীকে বাড়ির বাইরে দেখেছেন প্রতিবেশীরা। তারপর তাঁকে কেউ দেখেননি। ধারণা করা হচ্ছে, সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টার মধ্যে যেকোনো সময় খুনের ঘটনা ঘটেছে। তবে কেন এই হত্যাকাণ্ড সে ব্যাপারে এখনো কিছু জানতে পারেনি পুলিশ। এ ব্যাপারে তদন্ত চলছে।
এ ব্যাপারে নিহত বৃদ্ধার মেয়ে বাদী হয়ে অজ্ঞাত ব্যক্তিদের আসামি করে থানায় একটি হত্যা মামলা করেছেন। পুলিশ জড়িত ব্যক্তিকে শনাক্ত করার চেষ্টা করছে বলেও জানান তিনি।
সিলেটের গোয়াইনঘাট উপজেলায় হুসনেআরা বেগম (৩০) নামে এক প্রবাসীর স্ত্রীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ রোববার (৩১ আগস্ট) সকালে উপজেলার তোয়াকুল ইউনিয়নের ফুলতৈলছগাম (উত্তরপাড়া) গ্রামের নিজ বসতঘর থেকে তাঁর লাশ উদ্ধার করে পুলিশ।২ মিনিট আগে
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের (ববি) অবকাঠামোগত উন্নয়ন, আয়তন বৃদ্ধি এবং নিরাপদ পরিবহন ব্যবস্থার দাবিতে শিক্ষার্থীরা দীর্ঘ ৩৪ দিন ধরে মানববন্ধন, গণস্বাক্ষর কর্মসূচি, মহাসড়ক অবরোধ করে আসছেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউসিসি) বা সংস্থাটির কোনো প্রতিনিধি এ বিষয়ে এখনো যোগাযোগ করেননি বলে অভিযোগ করেন৭ মিনিট আগে
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ওপর স্থানীয় বাসিন্দাদের হামলা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) কোষাধ্যক্ষের কার্যালয়ে ছাত্রদলের ভাঙচুরের প্রতিবাদে মানববন্ধন করেছেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা।১১ মিনিট আগে
জীববৈচিত্র্য রক্ষা এবং বন্য প্রাণী ও মাছের প্রজনন মৌসুম হওয়ায় জুন থেকে আগস্টের শেষ পর্যন্ত সুন্দরবনে জেলে ও পর্যটকদের প্রবেশ বন্ধ রাখে বন বিভাগ। মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ২০১৯ সাল থেকে ওই কার্যক্রম চলছে। তিন মাস বন্ধ থাকার পর ১ সেপ্টেম্বর আবার উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়।৩৫ মিনিট আগে