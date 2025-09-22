Ajker Patrika
প্রতিবন্ধীকে ধর্ষণের দায়ে যুবকের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি  
প্রতীকী ছবি

সিরাজগঞ্জের কামারখন্দে প্রতিবন্ধী কিশোরীকে ধর্ষণের অভিযোগে সুলতান মাহমুদ নামের একজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে ১ লাখ টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও ৩ মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) দুপুরে সিরাজগঞ্জ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-২-এর বিচারক বেগম সালমা খাতুন এ রায় দেন।

যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি হলেন জেলার কামারখন্দ উপজেলার পাইকোশা গ্রামের মৃত হজরত আলীর ছেলে সুলতান মাহমুদ।

সিরাজগঞ্জ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-২-এর পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) অ্যাডভোকেট মাসুদুর রহমান মাসুদ এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা গেছে, অন্যান্য দিনের মতো ২০২০ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি সিরাজগঞ্জের কামারখন্দ উপজেলার পাইকোশা গ্রামের ১৭ বছর বয়সী মানসিক প্রতিবন্ধী সুলতান মাহমুদের বাড়ির আঙিনায় লাকড়ি আনতে যায়। এ সময় তাকে একা পেয়ে জোরপূর্বক নিজ কক্ষে নিয়ে ধর্ষণ করেন সুলতান। এ ঘটনা জানাজানি হলে ১২ ফেব্রুয়ারি কামারখন্দ থানায় ওই কিশোরীর বাবা বাদী হয়ে একটি ধর্ষণ মামলা করেন।

মামলায় তদন্ত, সাক্ষ্য গ্রহণ ও দীর্ঘ শুনানি শেষে আজ সোমবার সিরাজগঞ্জ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-২-এর বিচারক আজ এ রায় প্রদান করেন।

