Ajker Patrika
> সারা দেশ
> রাজশাহী

দুর্গাপুরে হত্যার আসামি খুনের মামলায় গ্রেপ্তার ৪

দুর্গাপুর (রাজশাহী) প্রতিনিধি  
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

রাজশাহীর দুর্গাপুরে আলোচিত হাসিবুর হত্যা মামলার আসামি ওয়াজেদ আলী হত্যা মামলার চার আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার দুর্গাপুর থানা-পুলিশ তাঁদের গ্রেপ্তার করে। বিকেলে আদালতের মাধ্যমে তাঁদের কারাগারে পাঠানো হয়।

গ্রেপ্তার আসামিরা হলেন ওমর ফারুক ওরফে উমার (৪২), ফরহাদুল ইসলাম ফরিদ (৩৮), সেলিম রেজা (২৬) ও আব্দুস সালাম (২৮।

দুর্গাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) দুরুল হোদা এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন। ওসি বলেন, ঘটনাস্থল হোজা এলাকার পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে। আসামিদের আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা গেছে, গত রোববার দুপুরে উপজেলার হোজা অনন্তকান্দী গ্রামে সংঘবদ্ধভাবে হামলা চালিয়ে দলিমুদ্দিনের ছেলে ওয়াজেদ আলী (৬৫), তাঁর স্ত্রী লাইলী বেগম ও ছেলে মাসুমকে পিটিয়ে গুরুতর আহত করেন প্রতিপক্ষের লোকেরা। তাঁদের প্রথমে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে, পরে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ওয়াজেদ আলী মারা যান। এ ঘটনায় লাইলী বেগম বাদী হয়ে থানায় হত্যা মামলা করেছেন।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা উপপরিদর্শক (এসআই) দেবাশীষ নন্দী জানান, ‘এজাহারভুক্ত চার আসামিকে গ্রেপ্তার করে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।’

গত ১৪ মে উপজেলার হোজা গ্রামে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষে ব্যাপক সংঘর্ষ হয়। এতে হাসিবুর রহমান (২৮) নামের এক যুবক নিহত হন। ওই হত্যা মামলার অন্যতম আসামি ছিলেন ওয়াজেদ আলী। তিনি আদালত থেকে জামিন নিয়ে বাড়িতে আসেন। সেই হত্যাকাণ্ডের জের ধরে রোববার আবার সংঘর্ষের সময় ওয়াজেদকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়।

বিষয়:

রাজশাহী জেলাদুর্গাপুরহত্যাআসামিমামলারাজশাহী বিভাগরাজশাহীজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

মৌচাকে গাড়িতে লাশ: ২৫ লাখ টাকায় যুক্তরাষ্ট্রের কথা বলে জাকিরকে শ্রীলঙ্কায় নিয়েছিল দালাল

টেলিটক এখন গলার কাঁটা পর্যায়ে চলে এসেছে: ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব

সিন্ধু পানিবণ্টন নিয়ে আন্তর্জাতিক আদালতের রায় পাকিস্তানের বড় জয়: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশের চার পাটপণ্যে ভারতের বন্দর নিষেধাজ্ঞা

গোপনে ১৯০ মিলিয়ন ডলারের নজরদারি সরঞ্জাম কিনেছিল আওয়ামী লীগ সরকার

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সিন্ধু পানিবণ্টন নিয়ে আন্তর্জাতিক আদালতের রায় পাকিস্তানের বড় জয়: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সিন্ধু পানিবণ্টন নিয়ে আন্তর্জাতিক আদালতের রায় পাকিস্তানের বড় জয়: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

পাঁচ শ্রেণির করদাতার অনলাইনে রিটার্ন না দিলেও চলবে

পাঁচ শ্রেণির করদাতার অনলাইনে রিটার্ন না দিলেও চলবে

টর্চার সেলে নির্যাতন, ময়মনসিংহে ছাত্রদল নেতাসহ গ্রেপ্তার ৩

টর্চার সেলে নির্যাতন, ময়মনসিংহে ছাত্রদল নেতাসহ গ্রেপ্তার ৩

টেলিটক এখন গলার কাঁটা পর্যায়ে চলে এসেছে: ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব

টেলিটক এখন গলার কাঁটা পর্যায়ে চলে এসেছে: ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব

যুক্তরাজ্যে সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামানের সম্পত্তি বিক্রির প্রক্রিয়া শুরু

যুক্তরাজ্যে সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামানের সম্পত্তি বিক্রির প্রক্রিয়া শুরু

সম্পর্কিত

আদমদীঘিতে ট্রাকের ধাক্কায় টমটমের চালক নিহত

আদমদীঘিতে ট্রাকের ধাক্কায় টমটমের চালক নিহত

আখাউড়ায় রাতে বিএনপির বিলবোর্ড ও ব্যানার ছিঁড়ে ফেলছে দুর্বৃত্তরা

আখাউড়ায় রাতে বিএনপির বিলবোর্ড ও ব্যানার ছিঁড়ে ফেলছে দুর্বৃত্তরা

আড়াইহাজারে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত বেড়ে ৪

আড়াইহাজারে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত বেড়ে ৪

শরীয়তপুরে ৫ বেকারিকে ১ লাখ ২০ হাজার টাকা জরিমানা

শরীয়তপুরে ৫ বেকারিকে ১ লাখ ২০ হাজার টাকা জরিমানা