পিরোজপুরে তরুণ হত্যার দায়ে ৩ জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

পিরোজপুর প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি

পিরোজপুরের মঠবাড়িয়ায় আরিফুল ইসলাম নামের এক তরুণকে হত্যার দায়ে তিনজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে প্রত্যেককে ১০ হাজার টাকা করে জরিমানা ও অনাদায়ে আরও ছয় মাস করে কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়।

আজ মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) দুপুরে পিরোজপুরের সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ মো. মজিবুর রহমান এ রায় ঘোষণা করেন।

দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন পিরোজপুরের মঠবাড়িয়া উপজেলার বাঁশবুনিয়া গ্রামের শাহ আলম হাওলাদারের ছেলে মো. সোহাগ হাওলাদার, বড় শৌলা গ্রামের মো. মনির মৃধার ছেলে মো. সোহাগ মৃধা ও ছোট শৌলা গ্রামের মো. আজিজ মল্লিকের ছেলে মো. শাহীন মল্লিক।

আদালত সূত্রে জানা গেছে, পিরোজপুরের মঠবাড়িয়া উপজেলার বড় শৌলা গ্রামের মো. আনোয়ার মিস্ত্রির ছেলে আরিফুল ইসলাম (১৮) ২০১৮ সালের ১৪ এপ্রিল বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফেরেননি। স্বজনেরা অনেক খোঁজাখঁজির পর তাঁকে না পেয়ে ১৭ এপ্রিল মঠবাড়িয়া থানায় সাধারণ ডায়েরি করেন।

পরে ১৮ এপ্রিল সকালে স্থানীয় বাসিন্দারা বড় শৌলা খালে আরিফুলের লাশ ভাসতে দেখে থানায় খবর দেন। পুলিশ গিয়ে লাশ উদ্ধার করে নিহত তরুণের পরিবারকে খবর দিলে তারা লাশ শনাক্ত করে। লাশের মাথায়, বুকে ও পেটে ধারালো অস্ত্রের আঘাতের চিহ্ন ছিল।

ওই দিন বিকেলে নিহত আরিফের মা মোসা. ফরিদা বাদী হয়ে অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিদের আসামি করে মঠবাড়িয়া থানায় এজাহার দায়ের করেন। ঘটনার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে পুলিশ প্রাথমিকভাবে ১২ জনকে আসামি করলেও তদন্তে সাজাপ্রাপ্ত তিনজনের বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশিট দাখিল করে। পরে সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে আদালত আজ ওই রায় দেন।

মামলার রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী আবুল কালাম আকন বলেন, ‘আমরা রায়ে সন্তোষ প্রকাশ করছি।’

বিষয়:

পিরোজপুরকারাদণ্ডহত্যাবরিশাল বিভাগআদালতযাবজ্জীবনজেলার খবর
