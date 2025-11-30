নবম পে স্কেল বাস্তবায়নের দাবিতে ঈশ্বরদীতে বিক্ষোভ সমাবেশ

ঈশ্বরদী (পাবনা) প্রতিনিধি
নবম পে স্কেল বাস্তবায়নের দাবিতে পাবনার ঈশ্বরদীতে রেলওয়ে শ্রমিক ও কর্মচারী দলের বিক্ষোভ সমাবেশ হয়েছে। আজ সোমবার ঈশ্বরদী রেলওয়ে জংশন স্টেশনে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিপুল শ্রমিক-কর্মচারী অংশ নেন।
সমাবেশে বক্তারা বলেন, তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে বৈষম্যমুক্ত বেতনকাঠামোর দাবি জানিয়ে আসছেন। কিন্তু বাস্তবায়ন না হওয়ায় আন্দোলনে নামতে বাধ্য হয়েছেন। বর্তমান বাজারে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির কারণে সর্বনিম্ন বেতনে একজন কর্মচারীর পক্ষে পরিবার নিয়ে মানবিক ও সামাজিক মর্যাদা সহকারে জীবন ধারণ করা অসম্ভব।
এই অবস্থায় ৫ ডিসেম্বরের মধ্যে পে স্কেল বাস্তবায়নের দাবি না মানলে মহাসমাবেশের মাধ্যমে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলা হবে, ঈশ্বরদী স্টেশন থেকে কোনো ট্রেনের চাকা ঘুরবে না।
শ্রমিক নেতা মাসুদ রানা নয়নের সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য দেন ঈশ্বরদী জংশন স্টেশনের সুপারিনটেনডেন্ট মনিরুজ্জামান, সংগঠনের কার্যকরী সহসভাপতি মীর মো. ইউসুফ, সাংগঠনিক সম্পাদক সেলিম বিশ্বাস, ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের কেন্দ্রীয় সভাপতি নাসির উদ্দিন ফারুকী, সিরাজগঞ্জ শাখার সম্পাদক ফিরোজ মাহমুদ, কার্যকরী সভাপতি আনোয়ার হোসেন, যুগ্ম সম্পাদক হালিম বিশ্বাস। ঈশ্বরদী রেলওয়ে শ্রমিক ও কর্মচারী দলের সাধারণ সম্পাদক সফি মণ্ডল।
শেরপুর (বগুড়া) প্রতিনিধি
গ্রেপ্তার তিন ব্যক্তি হলেন নাটোরের সিংড়া উপজেলার নায়েব আলী (৪২) ও এনামুল হক (২৯) এবং রাজশাহীর তানোর উপজেলার রফিকুল ইসলাম (৪২)।
র্যাব জানায়, মির্জাপুর পশ্চিম খলিফাপাড়ার যুবক ফারুক হোসেন নিজের ফেসবুক আইডিতে কিছু পাথরের ছবি পোস্ট করে বিক্রির বিজ্ঞাপন দেন। ওই পোস্ট দেখে জাল টাকার একটি চক্র পাথর কেনার কথা বলে সেখানে অবস্থান নেয়। বিষয়টি জানার পর র্যাব শেরপুর থানার পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে অভিযান চালায়। পুলিশের সদস্যরা ফারুকের বাড়ির দুটি ঘর ঘিরে ফেলেন এবং পরে তিনজনকে গ্রেপ্তার করেন।
সিনিয়র ওয়ারেন্ট অফিসার মোহাম্মদ শফি কামাল বলেন, গ্রেপ্তারের পর তল্লাশি চালিয়ে নায়েব আলীর পকেট থেকে ১০০টি, রফিকুল ইসলামের কাছ থেকে ৩০টি এবং এনামুলের পকেট থেকে ২৭টি এক হাজার টাকার জাল নোট পাওয়া যায়। এ ছাড়া তাঁদের কাছ থেকে তিনটি ছোট পাথর, কিছু নগদ টাকা ও চারটি মোবাইল জব্দ করা হয়েছে।
র্যাব জানায়, জিজ্ঞাসাবাদে তিনজনই জাল টাকা লেনদেনের সঙ্গে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছেন। তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন এলাকায় জাল টাকা সরবরাহ করতেন বলেও প্রাথমিকভাবে জানা গেছে। ঘটনাস্থলে জব্দ তালিকা প্রস্তুত করার পর তাঁদের বিরুদ্ধে বিশেষ ক্ষমতা আইনে মামলা করে থানায় সোপর্দ করা হয়।
শেরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এস এম মঈনুদ্দীন বলেন, আসামিদের আদালতে পাঠানো হয়েছে। চক্রটি সম্পর্কে আরও তথ্য বের করতে তদন্ত চলছে।
কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি
কিশোরগঞ্জ শহরে ফুটপাতে অবৈধ দোকানপাট ও হকারদের উচ্ছেদের দাবিতে বিক্ষোভ করেছেন ব্যবসায়ীরা। আজ রোববার (৩০ নভেম্বর) বেলা সাড়ে ১১টায় জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ করেন তাঁরা। হকারদের হামলার প্রতিবাদে গতকাল শনিবার থেকে দোকানপাট বন্ধ রেখেছেন শহরের ব্যবসায়ীরা। অন্যদিকে ব্যবসায়ীদের দাবি প্রত্যাখ্যান চেয়ে আজ সকালে হকাররাও শহরে মিছিল করেছেন।
আজ বেলা ১১টার দিকে শহরের গৌরাঙ্গ বাজার এলাকায় ব্যবসায়ীরা বিক্ষোভ মিছিল বের করেন। মিছিলটি শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে এসে শেষ হয়। এ সময় জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনের সড়কটি আধা ঘণ্টা অবরোধ করেন ব্যবসায়ীরা।
এতে সড়কে যানজট তৈরি হয়। ভোগান্তিতে পড়ে সাধারণ মানুষ।
জানা গেছে, গতকাল রাতে গৌরাঙ্গ বাজার আঠারোবাড়ি কাচারি মোড়ে পাল ট্রেডার্স দোকানের সামনে কয়েকজন হকার তাঁদের ভ্যান নিয়ে আসেন। এ সময় পাল ট্রেডার্সের মালিক শুভ কর ও কর্মচারী আলাউদ্দিন হকারদের ভ্যান সরিয়ে নিতে বলেন। এতে হকাররা খেপে গিয়ে শুভ ও আলাউদ্দিনের ওপর দেশীয় অস্ত্র দিয়ে হামলা করেন। তাঁদের বাঁচাতে এলে আরও পাঁচ-ছয়জন ব্যবসায়ী আহত হন। আহত ব্যবসায়ীরা কিশোরগঞ্জ ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এ ঘটনায় তাৎক্ষণিক গৌরাঙ্গ বাজার, তেরিপট্টি ও রথখোলা এলাকার ব্যবসায়ীরা তাঁদের দোকানপাট বন্ধ ঘোষণা করে বিক্ষোভ করেন।
বড়বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন বলেন, এটা এখন কিশোরগঞ্জবাসীর সমস্যা। এ সমস্যা সমাধানে ব্যবসায়ী সমিতিগুলো ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারের কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে, যেন অচিরেই সড়কে ও ফুটপাতে অবৈধ দোকানপাট উচ্ছেদ করা হয়। এটাই ব্যবসায়ী সমিতির অনুরোধ।
এদিকে আজ সকালে শহরের গৌরাঙ্গ বাজার এলাকায় হকাররা মিছিল করেছেন। কয়েকজন হকার বলেন, ‘আমাদের উচ্ছেদ করা মানে গরিবের পেটে লাথি দেওয়া। দোকানপাট উচ্ছেদ করা হলে কোথায় যাব আমরা? আমরা যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হই—এটাই আমাদের দাবি।’
কিশোরগঞ্জ মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, মারধরের ঘটনায় একজনকে আটক করা হয়েছে। অভিযোগ দিলে মামলা দায়ের করা হবে। বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে।
জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আসলাম মোল্লা বলেন, ‘ব্যবসায়ীদের দোকানপাট বন্ধ আছে। তাঁরা যেন দোকানপাট দ্রুত খোলেন, সে জন্য আমরা বিষয়টি নিয়ে আইনগতভাবে এগোচ্ছি।’
কুড়িগ্রামের নাগেশ্বরীতে ১৬ শতক জমির দখলকে কেন্দ্র করে একই বংশের দুই পক্ষে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে এক নারীসহ উভয় পক্ষের তিনজন মারা গেছেন। গুরুতর আহত হয়েছেন নারীসহ অন্তত আটজন। আজ রোববার (৩০ নভেম্বর) বেলা ১১টার দিকে উপজেলার সন্তোষপুর ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের হাইলাটারী গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।১৭ মিনিট আগে
পাবনার চাটমোহরে ট্রাকের ধাক্কায় রাব্বি সরদার (৪) নামের এক শিশু নিহত হয়েছে। আজ রোববার (৩০ নভেম্বর) বেলা ১১টার দিকে উপজেলার ফৈলজানা ইউনিয়নের জগন্নাথপুর উত্তরপাড়ায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত রাব্বি ফৈলজানা ইউনিয়নের জগন্নাথপুর উত্তরপাড়া গ্রামের শাহ আলম সরদারের ছেলে।১ ঘণ্টা আগে
কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি ও নাগেশ্বরী সংবাদদাতা
কুড়িগ্রামের নাগেশ্বরীতে ১৬ শতক জমির দখলকে কেন্দ্র করে একই বংশের দুই পক্ষে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে এক নারীসহ উভয় পক্ষের তিনজন মারা গেছেন। গুরুতর আহত হয়েছেন নারীসহ অন্তত আটজন। আজ রোববার (৩০ নভেম্বর) বেলা ১১টার দিকে উপজেলার সন্তোষপুর ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের হাইলাটারী গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
নাগেশ্বরী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রেজাউল করিম রেজা এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
সংঘর্ষে জড়ানো দুই পক্ষ হলো নূর মোহাম্মদ ও মানিক মুন্সি (আপন ভাই) এবং তাঁদের চাচাতো ভাই আলতাফ হোসেন ও আজিজার রহমান (আপন ভাই)। নিহত ব্যক্তিরা হলেন আলতাফ হোসেন (৫৫), তাঁর চাচাতো ভাই মানিক মুন্সির ছেলে এরশাদুল হক (৪২) এবং মানিক মুন্সির বোন কুলসুম বেগম (৫০)। এ ঘটনায় নিহত আলতাফের ছেলে মোফাজ্জল হোসেনকে (২৪) আটক করেছে পুলিশ।
নিহত ব্যক্তিদের পরিবার, স্থানীয় লোকজন ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, হাইলাটারী গ্রামের মানিক মুন্সি ও নূর মোহাম্মদ এবং আলতাফ হোসেন ও আজিজার রহমান প্রায় এক বছর আগে যৌথভাবে একই দাগের ১৬ শতক জমি কেনার উদ্দেশ্যে মালিককে টাকা দেন। কিন্তু কোনো পক্ষই জমির দলিল করে নেয়নি। জমিটি দখলে নেয় মানিক মুন্সি ও নূর মোহাম্মদ পক্ষ। এ নিয়ে আলতাফ হোসেন ও আজিজার রহমান পক্ষের সঙ্গে তাঁদের দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলে আসছিল। বিষয়টি স্থানীয়ভাবে মীমাংসার জন্য একাধিকবার বৈঠক হলেও সমাধান হয়নি।
আজ বেলা ১১টার দিকে আলতাফ হোসেন ও আজিজার রহমান লোকজন নিয়ে জমিটি দখল নিতে গেলে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। এতে ঘটনাস্থলে মারা যান মানিক মুন্সির ছেলে এরশাদুল হক ও বোন কুলসুম বেগম। গুরুতর আহত আলতাফ হোসেনকে হাসপাতালে নেওয়ার পথে তিনিও মারা যান। আহত ব্যক্তিরা হলেন মানিক মুন্সি (৬০), নূর মোহাম্মদ, নিহত এরশাদের স্ত্রী মঞ্জুয়ারা বেগম মঞ্জু (৩৫), জোবায়দুর (৪৫), সফিকুল ইসলাম (২৫), মর্জিনা বেগম (৪২), আজিজার রহমান (৪০) ও পারুল বেগম (৩২)। তাঁদের চিকিৎসার জন্য কুড়িগ্রাম ও রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
নাগেশ্বরী থানার ওসি বলেন, জমি নিয়ে বিরোধের জেরে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষে তিনজন নিহত হয়েছেন। লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় একজনকে আটক করা হয়েছে। মামলা প্রক্রিয়াধীন।
চাটমোহর (পাবনা) প্রতিনিধি
এলাকাবাসী ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, আজ রোববার বেলা ১১টার দিকে একটি ট্রাক উপজেলার ফৈলজানা ইউনিয়ন শরৎগঞ্জ থেকে ছাইকোলা ইউনিয়নের কাটেঙ্গা যাচ্ছিল। পথিমধ্যে জগন্নাথপুর উত্তরপাড়া বিশ্ব রোড এলাকায় পৌঁছালে শিশু রাব্বি ট্রাকের সামনে দিয়ে দৌড় দেয়। তখন ট্রাকের পেছনের চাকায় পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই শিশুটি মারা যায়। পরে শিশুটিকে উদ্ধার করে চাটমোহর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নিয়ে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
এ ব্যাপারে চাটমোহর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মঞ্জুরুল আলম বলেন, ট্রাকের ধাক্কায় শিশু রাব্বি মারা গেছে। এখন পর্যন্ত কেউ কোনো অভিযোগ দেয়নি। অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
