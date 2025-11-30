Ajker Patrika

নবম পে স্কেল বাস্তবায়নের দাবিতে ঈশ্বরদীতে বিক্ষোভ সমাবেশ

ঈশ্বরদী (পাবনা) প্রতিনিধি 
ঈশ্বরদী স্টেশনে রেলওয়ে শ্রমিক ও কর্মচারী দলের বিক্ষোভ। ছবি: আজকের পত্রিকা
ঈশ্বরদী স্টেশনে রেলওয়ে শ্রমিক ও কর্মচারী দলের বিক্ষোভ। ছবি: আজকের পত্রিকা

নবম পে স্কেল বাস্তবায়নের দাবিতে পাবনার ঈশ্বরদীতে রেলওয়ে শ্রমিক ও কর্মচারী দলের বিক্ষোভ সমাবেশ হয়েছে। আজ সোমবার ঈশ্বরদী রেলওয়ে জংশন স্টেশনে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিপুল শ্রমিক-কর্মচারী অংশ নেন।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে বৈষম্যমুক্ত বেতনকাঠামোর দাবি জানিয়ে আসছেন। কিন্তু বাস্তবায়ন না হওয়ায় আন্দোলনে নামতে বাধ্য হয়েছেন। বর্তমান বাজারে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির কারণে সর্বনিম্ন বেতনে একজন কর্মচারীর পক্ষে পরিবার নিয়ে মানবিক ও সামাজিক মর্যাদা সহকারে জীবন ধারণ করা অসম্ভব।

এই অবস্থায় ৫ ডিসেম্বরের মধ্যে পে স্কেল বাস্তবায়নের দাবি না মানলে মহাসমাবেশের মাধ্যমে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলা হবে, ঈশ্বরদী স্টেশন থেকে কোনো ট্রেনের চাকা ঘুরবে না।

শ্রমিক নেতা মাসুদ রানা নয়নের সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য দেন ঈশ্বরদী জংশন স্টেশনের সুপারিনটেনডেন্ট মনিরুজ্জামান, সংগঠনের কার্যকরী সহসভাপতি মীর মো. ইউসুফ, সাংগঠনিক সম্পাদক সেলিম বিশ্বাস, ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের কেন্দ্রীয় সভাপতি নাসির উদ্দিন ফারুকী, সিরাজগঞ্জ শাখার সম্পাদক ফিরোজ মাহমুদ, কার্যকরী সভাপতি আনোয়ার হোসেন, যুগ্ম সম্পাদক হালিম বিশ্বাস। ঈশ্বরদী রেলওয়ে শ্রমিক ও কর্মচারী দলের সাধারণ সম্পাদক সফি মণ্ডল।

