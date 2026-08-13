Ajker Patrika
En
নোয়াখালী

৯ বছর আত্মগোপনে থেকেও শেষরক্ষা হলো না যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আসামির

সুবর্ণচর (নোয়াখালী) প্রতিনিধি 
৯ বছর আত্মগোপনে থেকেও শেষরক্ষা হলো না যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আসামির

নোয়াখালীর সোনাইমুড়ী থানার একটি হত্যা মামলায় যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডপ্রাপ্ত পলাতক আসামি আবদুর রহিমকে (৪৮) দীর্ঘ নয় বছর পর ফেনীর দাগনভূঞা থেকে গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব-১১। আজ বৃহস্পতিবার দুপুর আড়াইটার দিকে দাগনভূঞার মিষ্টি মুখ সুইটসের সামনে থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তার আবদুর রহিম নোয়াখালীর সুবর্ণচর উপজেলার উত্তর কচ্ছপিয়া এলাকার মৃত আবদুল বারিকের ছেলে।

র‍্যাব-১১ সূত্রে জানা যায়, ২০১৩ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর সোনাইমুড়ী থানায় একটি হত্যা মামলা করা হয়। ওই মামলায় বিচার শেষে ২০১৭ সালে আদালত আবদুর রহিমকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড দেন। একই সঙ্গে তাঁকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা এবং জরিমানা অনাদায়ে আরও এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

র‍্যাব জানায়, আদালতে সাজা ঘোষণার পর থেকেই গ্রেপ্তার এড়াতে আত্মগোপনে চলে যান আবদুর রহিম। দীর্ঘ নয় বছর দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করে তিনি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নজর এড়িয়ে চলার চেষ্টা করেন।

র‍্যাবের ভাষ্য, আত্মগোপনে থাকার সময় আবদুর রহিম তাঁর জাতীয় পরিচয়পত্রের স্থায়ী ঠিকানাও পরিবর্তন করেন। দীর্ঘদিন গোয়েন্দা নজরদারির পর তাঁর অবস্থান শনাক্ত করা হয়। পরে অভিযান চালিয়ে ফেনীর দাগনভূঞা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

র‍্যাব-১১-এর সিপিসি-৩-এর কোম্পানি কমান্ডার ও সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার মিঠুন কুমার কুণ্ডু বলেন, গ্রেপ্তার আবদুর রহিমের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য তাঁকে চরজব্বর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

বিষয়:

নোয়াখালীহত্যাকাণ্ডহত্যার‍্যাবআসামিমামলাগ্রেপ্তারসোনাইমুড়ীদাগনভূঞাযাবজ্জীবন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত