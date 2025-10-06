বড়াইগ্রামে মাদক সেবনের অভিযোগে ছাত্রদল নেতা বহিষ্কার

বড়াইগ্রাম (নাটোর) প্রতিনিধি
নাটোরের বড়াইগ্রামে মাদক সেবনের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হওয়ায় এনামুল হক নামে এক ছাত্রদল নেতাকে সংগঠন থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। রোববার রাতে জেলা ছাত্রদল তাঁকে সাংগঠনিক ও প্রাথমিক সদস্যপদ থেকে বহিষ্কারের ঘোষণা দেয়।
বহিষ্কৃত এনামুল হক বড়াইগ্রাম পৌর ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক। তিনি বড়াইগ্রাম পৌরসভার গোয়ালিফা গ্রামের আমজাদ হোসেনের ছেলে।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সম্প্রতি উপজেলার মৌখাড়া বাজারে বড়াল নদের ধারে বসে এনামুল হক অন্য একজনকে সঙ্গে নিয়ে গাঁজা সেবন করছিলেন। সেই সময়ের একটি ভিডিও ধারণ করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়।
ভিডিওটি ভাইরাল হওয়ার পর সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক সমালোচনা সৃষ্টি হয়। অনেকেই ছাত্রদলের গুরুত্বপূর্ণ পদে একজন মাদকসেবীর স্থান পাওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন। পরে বিষয়টি জেলা ছাত্রদলের নেতাদের দৃষ্টিগোচর হয়।
গতকাল সন্ধ্যায় জেলা ছাত্রদলের দপ্তর সম্পাদক আসিফ ইকবাল স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে বহিষ্কারের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়। বিজ্ঞপ্তিতে এনামুলের সঙ্গে সাংগঠনিক সম্পর্ক না রাখার জন্য ছাত্রদলের সব পর্যায়ের নেতা-কর্মীদের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।
জেলা ছাত্রদলের সভাপতি কামরুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক মারুফ ইসলাম সৃজন এই বহিষ্কারাদেশের ঘোষণা দেন।
উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক জাহিদ হাসান বিপুল বলেন, ‘ছাত্রদলে কোনো নেতা-কর্মীর মাদক সেবনের সুযোগ নেই। এনামুল হকের এমন কর্মকাণ্ডে দলের সুনাম ক্ষুণ্ন হয়েছে। তাই সাংগঠনিক শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে জেলা ছাত্রদল তাকে বহিষ্কার করেছে।’
নাটোরের বড়াইগ্রামে মাদক সেবনের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হওয়ায় এনামুল হক নামে এক ছাত্রদল নেতাকে সংগঠন থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। রোববার রাতে জেলা ছাত্রদল তাঁকে সাংগঠনিক ও প্রাথমিক সদস্যপদ থেকে বহিষ্কারের ঘোষণা দেয়।
বহিষ্কৃত এনামুল হক বড়াইগ্রাম পৌর ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক। তিনি বড়াইগ্রাম পৌরসভার গোয়ালিফা গ্রামের আমজাদ হোসেনের ছেলে।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সম্প্রতি উপজেলার মৌখাড়া বাজারে বড়াল নদের ধারে বসে এনামুল হক অন্য একজনকে সঙ্গে নিয়ে গাঁজা সেবন করছিলেন। সেই সময়ের একটি ভিডিও ধারণ করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়।
ভিডিওটি ভাইরাল হওয়ার পর সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক সমালোচনা সৃষ্টি হয়। অনেকেই ছাত্রদলের গুরুত্বপূর্ণ পদে একজন মাদকসেবীর স্থান পাওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন। পরে বিষয়টি জেলা ছাত্রদলের নেতাদের দৃষ্টিগোচর হয়।
গতকাল সন্ধ্যায় জেলা ছাত্রদলের দপ্তর সম্পাদক আসিফ ইকবাল স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে বহিষ্কারের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়। বিজ্ঞপ্তিতে এনামুলের সঙ্গে সাংগঠনিক সম্পর্ক না রাখার জন্য ছাত্রদলের সব পর্যায়ের নেতা-কর্মীদের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।
জেলা ছাত্রদলের সভাপতি কামরুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক মারুফ ইসলাম সৃজন এই বহিষ্কারাদেশের ঘোষণা দেন।
উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক জাহিদ হাসান বিপুল বলেন, ‘ছাত্রদলে কোনো নেতা-কর্মীর মাদক সেবনের সুযোগ নেই। এনামুল হকের এমন কর্মকাণ্ডে দলের সুনাম ক্ষুণ্ন হয়েছে। তাই সাংগঠনিক শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে জেলা ছাত্রদল তাকে বহিষ্কার করেছে।’
প্রতিবছরের মতো এবারও ক্লিনিকটি পানির নিচে ডুবে থাকায় পার্শ্ববর্তী লোকমান হোসেনের বাড়িতে বসে চিকিৎসাসেবা দেওয়া হচ্ছে। সেবাগ্রহীতারা নানা সমস্যা নিয়ে ওই বাড়িতে ভিড় করেন।১ মিনিট আগে
প্রতিটি ঘেরের আইলের ওপর মাচায় ঝুলছে লাউ, কুমড়া, করলা (উচ্ছে), কুশি, খিরাই, বেগুন, পুঁইশাক, বরবটি, তরমুজ, ধুন্দুল, ঝিঙে ও লালশাক। অনেক ঘেরের বেড়িবাঁধেও পুঁইশাক ও ঢ্যাঁড়স লাগানো হয়েছে। বিশেষভাবে, কিছু মৎস্য ঘেরের বেড়িবাঁধের ওপর তরমুজ চাষেও সফলতা এসেছে।২৬ মিনিট আগে
নাটোরের বড়াইগ্রামে মমতাজ বেগম (৭০) নামের এক বৃদ্ধার মুখমণ্ডল থেঁতলানো লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। রোববার রাত সাড়ে ৮টার দিকে উপজেলার বনপাড়া পৌর সদরের সর্দারপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য বাড়ির দুই গৃহকর্মীকে আটক করেছে পুলিশ। নিহত বৃদ্ধা ওই এলাকার মৃত ইঞ্জিনিয়ার শফিউল্লাহর স্ত্রী।৩৯ মিনিট আগে
রাজধানীর জুরাইনে খোলাবাজারে চাল বিক্রির (ওএমএস) ডিলার নিয়োগে ব্যাপক ‘অনিয়ম, দুর্নীতি ও লটারির নামে প্রহসন’ হয়েছে অভিযোগ করে এর প্রতিবাদে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশ করা হয়েছে। আজ রোববার (৫ অক্টোবর) সকালে জুরাইন আঞ্চলিক খাদ্যনিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ের সামনের সড়কে এসব কর্মসূচি পালন করা হয়।১০ ঘণ্টা আগে