বড়াইগ্রামে মাদক সেবনের অভিযোগে ছাত্রদল নেতা বহিষ্কার

বড়াইগ্রাম (নাটোর) প্রতিনিধি
বহিষ্কৃত এনামুল হক। ছবি: সংগৃহীত
বহিষ্কৃত এনামুল হক। ছবি: সংগৃহীত

নাটোরের বড়াইগ্রামে মাদক সেবনের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হওয়ায় এনামুল হক নামে এক ছাত্রদল নেতাকে সংগঠন থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। রোববার রাতে জেলা ছাত্রদল তাঁকে সাংগঠনিক ও প্রাথমিক সদস্যপদ থেকে বহিষ্কারের ঘোষণা দেয়।

বহিষ্কৃত এনামুল হক বড়াইগ্রাম পৌর ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক। তিনি বড়াইগ্রাম পৌরসভার গোয়ালিফা গ্রামের আমজাদ হোসেনের ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সম্প্রতি উপজেলার মৌখাড়া বাজারে বড়াল নদের ধারে বসে এনামুল হক অন্য একজনকে সঙ্গে নিয়ে গাঁজা সেবন করছিলেন। সেই সময়ের একটি ভিডিও ধারণ করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়।

ভিডিওটি ভাইরাল হওয়ার পর সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক সমালোচনা সৃষ্টি হয়। অনেকেই ছাত্রদলের গুরুত্বপূর্ণ পদে একজন মাদকসেবীর স্থান পাওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন। পরে বিষয়টি জেলা ছাত্রদলের নেতাদের দৃষ্টিগোচর হয়।

গতকাল সন্ধ্যায় জেলা ছাত্রদলের দপ্তর সম্পাদক আসিফ ইকবাল স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে বহিষ্কারের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়। বিজ্ঞপ্তিতে এনামুলের সঙ্গে সাংগঠনিক সম্পর্ক না রাখার জন্য ছাত্রদলের সব পর্যায়ের নেতা-কর্মীদের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

জেলা ছাত্রদলের সভাপতি কামরুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক মারুফ ইসলাম সৃজন এই বহিষ্কারাদেশের ঘোষণা দেন।

উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক জাহিদ হাসান বিপুল বলেন, ‘ছাত্রদলে কোনো নেতা-কর্মীর মাদক সেবনের সুযোগ নেই। এনামুল হকের এমন কর্মকাণ্ডে দলের সুনাম ক্ষুণ্ন হয়েছে। তাই সাংগঠনিক শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে জেলা ছাত্রদল তাকে বহিষ্কার করেছে।’

বিষয়:

নাটোরবড়াইগ্রামছাত্রদলমাদকরাজশাহী বিভাগবহিষ্কারজেলার খবর
