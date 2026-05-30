Ajker Patrika
নওগাঁ

নওগাঁয় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে যুবক নিহত

 নওগাঁ প্রতিনিধি
আপডেট : ৩০ মে ২০২৬, ১০: ৩৫
নওগাঁয় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে যুবক নিহত
প্রতীকী ছবি

নওগাঁর পোরশায় বিদ্যুতায়িত হয়ে তহুরুল ইসলাম (৩৬) নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন। উপজেলার নিতপুর ইউনিয়নের শোভাপুর গ্রামে আজ শনিবার সকাল ৬টার দিকে ওই যুবকের বাড়ির পাশে এই ঘটনা ঘটে।

নিহত তহুরুল শোভাপুর গ্রামের রবু মিস্ত্রির ছেলে।

থানা-পুলিশ ও নিহত ব্যক্তির পারিবারিক সূত্র বলেছে, তহুরুল ইসলামসহ দুই ভাই শনিবার সকাল ৬টার দিকে বাড়িতে পানির পাম্পের জন্য নতুন করে বৈদ্যুতিক লাইন সংযোগের কাজ করছিলেন। এ সময় বৈদ্যুতিক লাইনের সংযোগ বন্ধ না করেই কাজ করতে গিয়ে বিদ্যুতায়িত হন তহুরুল। পরে পরিবারের লোকজন দ্রুত উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

পোরশা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) দিয়াউর রহমান বলেন, পরিবারের পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ না থাকায় মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

বিষয়:

নওগাঁবিদ্যুৎমৃত্যুদুর্ঘটনারাজশাহী বিভাগজেলার খবরবিদ্যুৎস্পৃষ্ট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত