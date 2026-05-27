Ajker Patrika
ইসলাম

কোরবানির পশু জবাইয়ের দোয়া ও সঠিক নিয়ম

ইসলাম ডেস্ক 
কোরবানির পশু জবাইয়ের দোয়া ও সঠিক নিয়ম
কোরবানি উপযুক্ত পশু। ছবি: সংগৃহীত

কোরবানির পশুর প্রথম রক্তবিন্দু প্রবাহিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আল্লাহ তাআলা বান্দার গোনাহসমূহ ক্ষমা করে দেন। তবে এই ইবাদত কবুল হওয়ার জন্য পশু জবাইয়ের সঠিক নিয়ম জানা থাকা প্রয়োজন।

যে নারীদের ওপর কোরবানি ওয়াজিবযে নারীদের ওপর কোরবানি ওয়াজিব

পশু জবাইয়ের মৌলিক শর্তসমূহ

পশু জবাই সহিহ্ বা শুদ্ধ হওয়ার জন্য প্রধান তিনটি শর্ত রয়েছে:

  • ১. জবাইকারী: ব্যক্তিকে অবশ্যই মুসলমান অথবা আহলে কিতাব ও সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন হতে হবে।
  • ২. আল্লাহর নাম: জবাইয়ের শুরুতে অবশ্যই আল্লাহর নাম উচ্চারণ করতে হবে। ইচ্ছাকৃতভাবে নাম না বললে সেই পশু খাওয়া জায়েজ হবে না।
  • ৩. রগ কাটা: পশুর শ্বাসনালি, খাদ্যনালি ও দুই পাশের দুটি শাহরগের অন্তত তিনটি কেটে রক্ত প্রবাহিত করতে হবে।

কোরবানির পশু জবাই করার দোয়া

পশুকে কিবলার দিকে মুখ করে শোয়ানোর পর এই দোয়া পাঠ করা উত্তম:

আরবি দোয়া:

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي، وَنُسُكِي، وَمَحْيَايَ، وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ مِنْكَ، وَلَكَ.... بِسْمِ اللهِ اَللهُ اَكْبَر

উচ্চারণ: ‘আল্লাহুম্মা ইন্নি ওয়াজ্জাহতু ওয়াজহিয়া লিল্লাযি ফাত্বারাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্বা আলা মিল্লাতি ইবরাহিমা হানিফাঁও ওয়ামা আনা মিনাল মুশরিকিন। ইন্না সালাতি ওয়া নুসুকি ওয়া মাহইয়ায়া ওয়া মামাতি লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। লা শারিকা লাহু ওয়া বিযালিকা উমিরতু ওয়া আনা মিনাল মুসলিমিন। বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার। আল্লাহুম্মা মিনকা ওয়া লাক।’

অর্থ: হে আল্লাহ, আমি আমার মুখমণ্ডল তাঁর দিকে ফিরাচ্ছি, যিনি আসমানসমূহ ও জমিন সৃষ্টি করেছেন, ইবরাহিম (আ.)-এর মিল্লাতের ওপর, একনিষ্ঠভাবে এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। নিশ্চয়ই আমার নামাজ, আমার কোরবানি, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু—সবকিছু আল্লাহর জন্য, যিনি সমগ্র জগতের প্রতিপালক। তাঁর কোনো শরিক নেই। এরই জন্য আমি আদিষ্ট হয়েছি এবং আমি মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহর নামে, আল্লাহ সর্বমহান। হে আল্লাহ! (এই কোরবানি) তোমার পক্ষ থেকে এবং তোমারই জন্য।

তবে কেউ শুধু ‘বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার’ বলে নালিগুলো কেটে দিলেও কোরবানি শুদ্ধ হয়ে যাবে।

সুন্নাহসম্মত পদ্ধতিতে জবাই করার ৫টি আদব

ইসলাম পশুদের প্রতি মানবিক হওয়ার নির্দেশ দেয়। পশুকে অহেতুক কষ্ট দেওয়া গুনাহের কাজ। জবাইয়ের সময় নিচের বিষয়গুলো খেয়াল রাখুন:

  • ১. ধারালো ছুরি: জবাইয়ের আগে ছুরি খুব ভালোভাবে ধার দিয়ে নিতে হবে, যাতে পশুর বেশি কষ্ট না হয়।
  • ২. পশুর চোখের আড়াল: একটি পশুর সামনে অন্য পশুকে জবাই করা যাবে না। এমনকি পশুর সামনে ছুরিতে ধার দেওয়াও মাকরুহ।
  • ৩. শোয়ানোর নিয়ম: পশুকে বাম কাতে কিবলামুখী করে শোয়াতে হবে।
  • ৪. অঙ্গহানি না করা: পশু পুরোপুরি নিস্তেজ হওয়ার আগে চামড়া খসানো বা হাড় কাটা যাবে না।
  • ৫. পানি পান করানো: জবাইয়ের আগে পশুকে পর্যাপ্ত পানি পান করানো মুস্তাহাব।
যে ৬ কারণে কোরবানি কবুল হয় নাযে ৬ কারণে কোরবানি কবুল হয় না

কোরবানির মূল উদ্দেশ্য হলো তাকওয়া। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘তাদের মাংস বা রক্ত আল্লাহর কাছে পৌঁছায় না; বরং তোমাদের তাকওয়া তাঁর কাছে পৌঁছায়।’ (সুরা হজ: ৩৭)

তাই সঠিক নিয়মে ও বিশুদ্ধ নিয়তে পশু জবাই করার মাধ্যমে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনই আমাদের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত।

বিষয়:

ঈদকোরবানিপশুঈদুল আজহাপশুর হাটপশু জবাইপশুর চামড়াকোরবানির পশুর চামড়া
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত