ফিচার ডেস্ক, ঢাকা 
পোশাকে মাংসের ঝোল বা চর্বির দাগ দূর করার ঘরোয়া উপায় জেনে নিন
ঘরোয়া কিছু সাধারণ উপাদান ব্যবহার করে পোশাকের দাগ তুলে ফেলা সম্ভব। প্রতীকী ছবিটি এআই দিয়ে তৈরি।

ঈদের পোশাক মানুষের কাছে ঈদের আনন্দ উপভোগ করার অন্যতম মাধ্যম। ঈদে নতুন হোক আর পুরোনো, পছন্দের পোশাক পরা হয়। কোনো কারণে এ পোশাকে দাগ লেগে গেলে মন খারাপ হবেই। আর এই ঈদে পোলাও, রেজালা কিংবা কাবাব খাওয়ার সময় অসাবধানতাবশত কাপড়ে তেল-ঝোল লেগে যাওয়া খুব স্বাভাবিক বিষয়। ভয় পাওয়ার কিছু নেই। ঘরোয়া কিছু সাধারণ উপাদান ব্যবহার করে পোশাকের দাগ তুলে ফেলা সম্ভব।

দাগ লাগলে দ্রুত ব্যবস্থা নিন

ঈদের দিন কাপড় দাগমুক্ত রাখার প্রধান সূত্র হলো, সময় নষ্ট না করা। দাগ লাগার পর যত বেশি সময় ফেলে রাখবেন, কাপড় পরিষ্কার করা তত কঠিন হবে। কারণ, সময় ও তাপ এই দুটি জিনিস কাপড়ে দাগ স্থায়ীভাবে বসিয়ে দেয়। ঈদের ব্যস্ততায় তাৎক্ষণিকভাবে কাপড় ধুয়ে ফেলা সম্ভব নাও হতে পারে। সে ক্ষেত্রে দ্রুত দাগের জায়গাটি পানি দিয়ে ধুয়ে একটু লবণপানিতে ভিজিয়ে রাখুন। লবণ দাগ সরাতে সাহায্য করবে এবং কাপড় শুকিয়ে দাগটি স্থায়ী হতে দেবে না।

মাংসের প্রোটিনজনিত দাগ দূর করার নিয়ম

মাংসের রস বা ঝোল মূলত প্রোটিনজাতীয় দাগ। এই ধরনের দাগ পরিষ্কার করার সময় একটু বাড়তি যত্ন নিতে হয়। যা করবেন—

  • শুরুতেই দাগের ওপর প্রচুর পরিমাণে ঠান্ডা পানি ঢেলে ভালো করে ধুয়ে ফেলুন। দাগ যদি উঠতে না চায়, তবে কাপড়টি ঠান্ডা লবণপানিতে কিছুক্ষণ ভিজিয়ে রেখে পরে মৃদু সাবান দিয়ে ঘষে ধুয়ে নিন।
  • মাংসের দাগ তুলতে গরম পানি, লেবু বা ভিনেগার ব্যবহার করবেন না। গরম বা অ্যাসিড প্রোটিনের রাসায়নিক গঠন বদলে দেয়। ফলে দাগ কাপড়ে স্থায়ীভাবে বসে যায়।
  • সাদা পোশাকে দাগ লাগলে এক ভাগ হাইড্রোজেন পার অক্সাইড ও এক ভাগ তরল ডিশ সোপ মিশিয়ে দাগের ওপর এক মিনিট রাখুন। বুদ্‌বুদ ওঠা শুরু হলে আলতো করে ঘষে ঠান্ডা পানিতে ধুয়ে ফেলুন।

চর্বি বা তেলের দাগ তাড়াতে

মাংসের ঝোলে থাকা তেল বা চর্বির দাগ কাপড়ের বড় শত্রু। রান্না বা খাওয়ার সময় কাপড়ে তেল লাগলে তা তুলতে কিছু পদ্ধতি অনুসরণ করুন—

  • সাধারণ তেলের দাগ হলে দাগ লাগা অংশটি খুব গরম পানি ও কিছুটা ডিশ সোপ দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। তেলের দাগ দূর করতে গরম পানি দারুণ কাজ করে।
  • দাগ যদি না উঠতে চায়, তবে একটি বড় পাত্রে কাপড়টি রেখে ওপর থেকে গরম পানি ও সামান্য বেকিং সোডা ঢেলে ভিজিয়ে রাখুন। এরপর একটি পুরোনো টুথব্রাশ ও ডিশ সোপ দিয়ে আলতো করে ঘষে নিন।
  • কাপড়ে বড় আকারের তেলের দাগ লাগলে দাগের ওপর সামুদ্রিক লবণ ও অ্যারোরুট পাউডার ছড়িয়ে দিন। এটি কাপড়ের অতিরিক্ত তেল শুষে নেবে। এরপর মিশ্রণটি চেঁছে ফেলে ব্রাশ ও ডিশ সোপ দিয়ে ঘষে ধুয়ে ফেলুন।

ঘরে তৈরি প্রাকৃতিক দাগ রিমুভার

লেমন এসেনশিয়াল অয়েল প্রাকৃতিক দাগ রিমুভার হিসেবে চমৎকার কাজ করে। এটি ব্যবহার করে নিজেই তৈরি করতে পারেন মিশ্রণ। এর জন্য এক কাপ ভিনেগারের সঙ্গে ১০ ফোঁটা লেমন এসেনশিয়াল অয়েল মিশিয়ে দাগে স্প্রে করুন। কিছুক্ষণ ভিজিয়ে রেখে ধুয়ে ফেলুন। অথবা লেমন এসেনশিয়াল অয়েল সরাসরি দাগের ওপর লাগিয়ে কোনো সময় নষ্ট না করে সঙ্গে সঙ্গে ওয়াশিং মেশিনে ধুয়ে ফেলুন। বেশি সময় রাখলে কাপড়ের রং চটে যেতে পারে। মনে রাখবেন, লেবু প্লাস্টিক ক্ষয় করে, তাই এই মিশ্রণ কাচের বোতলে রাখুন।

কড়া দাগ তোলার ক্ষেত্রে

সব চেষ্টা করার পরেও যদি মাংসের দাগের হালকা ছোপ থেকে যায়, তবে কাপড়টি ধুয়ে সরাসরি কড়া রোদে শুকাতে দিন। প্রাকৃতিক আলো ব্লিচের মতো কাজ করে কাপড়ের দাগ সম্পূর্ণ হালকা করে দেয়। তবে মনে রাখবেন, দাগ পুরোপুরি দূর হওয়ার আগে কাপড় ইস্ত্রি করবেন না বা ড্রায়ারে শুকাবেন না।

সূত্র: ক্লিনিং. টিপস

