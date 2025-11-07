নওগাঁ সদর উপজেলায় জমি নিয়ে চলমান বিরোধের জেরে অনুষ্ঠিত সালিস বৈঠকে উপস্থিত থাকায় প্রকাশ্যে ছুরিকাঘাতে গোলাম হোসেন (৫২) নামের এক ব্যক্তিকে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। গতকাল বুধবার (৫ নভেম্বর) রাতে সদর উপজেলার দুবলহাটি ইউনিয়নের সুনলিয়া মালঞ্চি গ্রামে এই হত্যাকাণ্ড ঘটে। নিহত গোলাম হোসেন মালঞ্চি গ্রামের...
নওগাঁর বদলগাছীতে এক সাবেক প্রধান শিক্ষককে বিদ্যালয়ে ঢুকতে বাধা দিয়েছে শিক্ষার্থীরা। উত্তেজিত শিক্ষার্থীদের তাড়া খেয়ে স্থান ত্যাগ করতে বাধ্য হন তিনি। আজ বুধবার (৫ নভেম্বর) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে উপজেলার বেগুনজোয়ার উচ্চবিদ্যালয়ে এ ঘটনা ঘটে।
নওগাঁর নিয়ামতপুর ও মান্দা উপজেলায় রাতভর ভারী বৃষ্টিপাতে ধান ও সবজির খেত ডুবে গেছে। ভেসে গেছে অনেক পুকুরের মাছ। এতে কৃষক ও মাছচাষিরা দুশ্চিন্তায় পড়েছেন।
নওগাঁর বদলগাছীতে এক বেওয়ারিশ কুকুরের কামড়ে শিশুসহ তিনজন আহত হয়েছেন। আজ বুধবার বিকেলে উপজেলার বিভিন্ন স্থানে এ ঘটনা ঘটে। এর পর থেকে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে।
নওগাঁর বদলগাছী উপজেলায় ডাব চুরি করতে গিয়ে গাছ থেকে পড়ে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। ওই ব্যক্তির নাম আসলাম হোসেন (৪৫)। তিনি উপজেলার কোলা ইউনিয়নের পারিচা গ্রামের মোলায়েমের ছেলে।
নওগাঁর ধামইরহাটে গরুবোঝাই ভটভটির সঙ্গে মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে ভটভটিচালক ও এক গরু ব্যবসায়ী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় মোটরসাইকেলচালকসহ আরও পাঁচজন আহত হয়েছেন। আজ শনিবার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে উপজেলার বিহারীনগর পিড়লডাঙ্গা বাইপাস সড়কের তালঝাড়িসংলগ্ন ব্রিজের কাছে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নওগাঁর বদলগাছীতে ফিরোজ হোসেন নামের এক প্রবাসীর বাড়িতে হামলা চালিয়েছে কিশোর গ্যাংয়ের সদস্যরা। আজ শুক্রবার দুপুর ১২টার দিকে উপজেলার ভোলার পালশা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, কয়েক বছর ধরে মালদ্বীপে অবস্থান করছেন ফিরোজ হোসেন।
পোরশা সীমান্ত থেকে আইয়ুব আলী (৩৫) নামের এক যুবককে ধরে নিয়ে গেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। আজ বৃহস্পতিবার ভোরে উপজেলার নিতপুর সীমান্তের ২৩১ নম্বর পিলার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
নওগাঁর মান্দা উপজেলায় দুটি ভুয়া প্রকল্পের নামে বার্ষিক উন্নয়ন তহবিল (এডিবি) থেকে ৮ লাখ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছে উপজেলা প্রকৌশলী আবু সায়েদের বিরুদ্ধে। প্রকল্পের কাগজপত্রে কাজ সম্পন্ন দেখানো হলেও বাস্তবে এসব প্রকল্পের কোনো অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়নি।
সিংড়ায় অনলাইন জুয়া নিয়ে বিরোধের জেরে মিঠুন আলী (৩৩) নামের এক যুবক ছুরিকাঘাতে নিহত হয়েছেন। আজ মঙ্গলবার উপজেলার পেট্রোবাংলা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
নওগাঁর আত্রাইয়ে সবুজ হোসেন (২৬) নামের এক ধান ব্যবসায়ীকে মারধর করে প্রায় সাড়ে ৭ লাখ টাকা ছিনতাইয়ের অভিযোগ উঠেছে। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে উপজেলার কালীগঞ্জ-আত্রাই সড়কের বারোবিঘা ডাবল ব্রিজ এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।
উচ্চমাধ্যমিক (এইচএসসি) ও সমমান পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে আজ বৃহস্পতিবার। এবার নওগাঁ জেলায় ফলাফল আশানুরূপ হয়নি। কমেছে জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা, কমেছে সামগ্রিক পাসের হারও।
নওগাঁর বদলগাছীতে শতবর্ষী একটি কলেজের একজন শিক্ষার্থীও চলতি বছরের উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট (এইচএসসি) পরীক্ষায় কৃতকার্য (পাস) হয়নি। আজ বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) সকাল ১০টায় এ ফলাফল প্রকাশ করা হয়। এতে দেখা যায়, উপজেলার বালুভরা আর বি উচ্চবিদ্যালয় অ্যান্ড কলেজের সব শিক্ষার্থী অকৃতকার্য (ফেল) হয়েছে।
নওগাঁর নিয়ামতপুর উপজেলার মায়ামারি গ্রামের বাসিন্দা শাহজাহান সাজু। তিনি পাঁচটি দলিলের নকল তুলতে এসেছিলেন নিয়ামতপুর সাবরেজিস্ট্রি অফিসে। দলিল নকলের জন্য তিনি শরণাপন্ন হন সেখানকার নকলনবিশ রাশেদুল হকের (রাসেল)। শাহজাহানের পাঁচটি দলিলের নকলের জন্য ১০ হাজার টাকা দাবি করেন রাশেদুল।
নওগাঁর রাণীনগরে জমিতে আগাছানাশক ছিটিয়ে ধান নষ্টের অভিযোগ উঠেছে। গতকাল শুক্রবার রাতে কালীগ্রাম ইউনিয়নের হরিপুর গ্রামের বীর মুক্তিযোদ্ধা কমল চন্দ্র মহন্তের ছেলে কানাই চন্দ্র মহন্তের জমির ধান নষ্ট হয়। এ ঘটনায় আজ শনিবার দুপুরে থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।
নওগাঁর বদলগাছীতে গণপিটুনিতে আশাদুল ইসলাম (৪২) নামের এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। আজ শনিবার ভোরে উপজেলার মথুরাপুর ইউনিয়নের জগৎনগর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। স্থানীয় ও থানা-পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ওই গ্রামের ভাঙারি ব্যবসায়ী আলামিন হোসেনের বাড়িতে আশাদুলসহ ৫-৬ জন ব্যক্তি ডাকাতি করতে যান।
নওগাঁর রাণীনগরের চকাদিন মহল্লা ছয় মাস ধরে জলমগ্ন। ঘরবাড়ি ডুবে পানিবন্দী মানুষ। প্রতিদিনের যাপিত জীবন যেন রীতিমতো লড়াই। শিশুরা স্কুলে যেতে পারছে না, রান্না হচ্ছে সড়কে। বারবার ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যানের কাছে অভিযোগ করা হলেও কোনো সুরাহা পাওয়া যায়নি।