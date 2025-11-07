Ajker Patrika

নওগাঁ

সালিস বৈঠকে উপস্থিত থাকার জেরে ছুরিকাঘাতে নিহত ১

নওগাঁ সদর উপজেলায় জমি নিয়ে চলমান বিরোধের জেরে অনুষ্ঠিত সালিস বৈঠকে উপস্থিত থাকায় প্রকাশ্যে ছুরিকাঘাতে গোলাম হোসেন (৫২) নামের এক ব্যক্তিকে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। গতকাল বুধবার (৫ নভেম্বর) রাতে সদর উপজেলার দুবলহাটি ইউনিয়নের সুনলিয়া মালঞ্চি গ্রামে এই হত্যাকাণ্ড ঘটে। নিহত গোলাম হোসেন মালঞ্চি গ্রামের...

শিক্ষার্থীদের ধাওয়ার মুখে স্কুলে ঢুকতে পারলেন না সাবেক প্রধান শিক্ষক

রাতভর বৃষ্টিতে তলিয়েছে আমন ধান-সবজির খেত, দুশ্চিন্তায় কৃষক

বদলগাছীতে কুকুরের কামড়ে শিশুসহ তিনজন আহত

ডাব চুরি করতে গিয়ে গাছ থেকে পড়ে প্রাণ গেল যুবকের

ভটভটি ও মোটরসাইকেলের সংঘর্ষ, চালক ও গরু ব্যবসায়ী নিহত

প্রবাসীর বাড়িতে কিশোর গ্যাংয়ের হামলা, স্ত্রী-কন্যা আহত

নওগাঁ সীমান্ত থেকে যুবককে ধরে নিয়ে গেছে বিএসএফ

নওগাঁর মান্দা: ভুয়া প্রকল্প দেখিয়ে প্রকৌশলীর ৮ লাখ টাকা আত্মসাৎ

সিংড়ায় জুয়া নিয়ে বিরোধ, ছুরিকাঘাতে যুবকের মৃত্যু

আত্রাইয়ে ধান ব্যবসায়ীর সাড়ে ৭ লাখ টাকা ছিনতাইয়ের অভিযোগ

নওগাঁর পাঁচ কলেজের কেউ পাস করেনি এইচএসসিতে

শতবর্ষী কলেজে ১০ শিক্ষক, পরীক্ষার্থী ৪: পাস করেনি কেউ

নকলনবিশে নাকাল ক্রেতা-বিক্রেতা

আগাছানাশক ছিটিয়ে ধান নষ্ট করার অভিযোগ

ব্যবসায়ীর বাড়িতে ডাকাতির চেষ্টা, গণপিটুনিতে নিহত ১

নওগাঁর রাণীনগর: ৬ মাস ধরে পানিবন্দী তারা

